Genel
Realme Watch S Pro detaylı teknik özellikleri sızdırıldı!
Realme Watch S Pro modeli çıkışına yakın yeni detaylar ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Firmanın yeni akıllı saatinin detaylı teknik özellikleri sızdırıldı.
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Realme Watch S Pro ile alakalı yeni bir sızıntı daha!
Realme yeni akıllı saati Watch S Pro‘yu kullanıcılarının karşısına çıkarmaya hazırlanıyor. Yıl sonuna doğru piyasaya çıkması beklenen akıllı saat ile alakalı her geçen gün yeni bilgiler çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta tanıtım tarihi sızdırılan akıllı saatin şimdi de detaylı teknik özellikleri Twitter’da ortaya çıktı. Sızıntıları ile adından sıkça söz ettiren Mukul Sharma, firmanın yeni akıllı saatinin detaylı bütün teknik özelliklerini takipçileri ile paylaştı.
Here are the specifications and features of the Realme Watch S Pro.#realme #RealmeWatchSPro pic.twitter.com/l7sbUtLRUv
— Mukul Sharma (@stufflistings) December 18, 2020
Teknik özellikleri bakımından Çinli rakiplerine benzer özellikler sunan akıllı saat, özellikle şarj konusunda öne geçmeyi planlıyor. Normal şartlarda yıl sonunda küresel pazara çıkış yapması beklenen akıllı saatin, ilk olarak Hindistan’da piyasaya sürülmesi bekleniyor. Tahminlere göre 23 Aralık tarihinde yapılacak tanıtım ile bizleri karşılayacak olan yeni nesil akıllı saat, Hindistan’da başlayacak satışın ardından Avrupa’da satışa çıkarılacak. Fiyat performans konusuna daha çok odaklanacağı düşünülen akıllı saatin fiyatı henüz ortaya çıkmadı. Eylül ayında ilk kez IFA 2020‘de gösterilen ve resmi tanıtım için 2020 yılının son çeyreği adres gösterilen akıllı saat, bakalım beklentileri karşılayabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Apple
Adobe Premiere Pro, M1 macOS için yayınlandı
Adobe Premiere Pro, Apple Silicon M1 işlemcileri kullanan macOS bilgisayarlar için yayınlandı. Program şu an için beta aşamasında olsa da kullanılmaya hazır.
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Apple, uzun süreli bir hayali bu yıl gerçekleştirdi. Yazılımdan, donanıma tüm kullanıcı deneyimini kontrol etmek isteyen şirketler için mümkün olan her parçanın içerde üretilmesi önemlidir. Apple, bunu en çok isteyen ve en iyi başaran şirketler listesinin başında geliyor. Geliştirdiği ve iPhone telefonlarında kullandığı mobil işlemcilerle dışarı bağımlılığı giderek azalan şirket, Bilgisayar alanında da istediklerini elde etmeye çok yakın. Son olarak Apple Silicon M1 adını verdiği, ARM tabanlı işlemcisini duyuran ve bu işlemcilerin kullanıldığı 3 adet mac tanıtan şirket, intel’i ve X86 mimarisinden tamamen kurtulmaya çok yakın. Bunun belirtilerinden biri olarak, kullanıcıların vazgeçilmez programlarından biri olan Adobe Premiere Pro, M1 işlemcili cihazlar için beta olarak çıkışını yaptı.
Adobe Premiere Pro
Adobe, sevilen video düzenleme programı Premiere Pro’nun, ARM versiyonunu macOS işletim sistemi için yayınladı. Program, bundan sonra bu cihazlarda herhangi bir emülatör yardımı olmadan doğal bir şekilde çalışacak. Premiere Pro, çıkışını beta olarak yapmış olsa da kullanıcılardan gelen dönüşler ve hata bildirimleri sayesinde çok kısa sürede çıkacak sorunların düzeltilmesi ve bir tam versiyonunun yayınlanması bekleniyor. M1 MacBook kullanan geliştiricilere saygı duyduklarını açıklayan şirket, kullanıcıların eğer isterse ARM versiyonu hala beta testindeyken Rosetta 2, emülatörünü kullanarak programı kullanabileceklerini belirtti.
Arm geliyor
Adobe, Lightroom ve Photoshop uygulaması da geçtiğimiz günlerde ARM tabanlı macOS için yayınlanmıştı. Apple Silicon M1 işlemcilerin, çok kısa bir süre önce çıkış yaptığını düşünürsek, oldukça hızlı gelişen bir süreç olduğunu söyleyebiliriz. Bu muhtemelen Apple’ın, kullanıcıların en çok tercih ettiği uygulamalarla ilgili üçüncü parti şirketlerle özel bir çalışma yapmasından kaynaklanıyor olabilir. Microsoft’un da ARM tabanlı kendi özel işlemcilerini geliştirdiğini düşünürsek bu gelişmeler işlemci dünyasında büyük değişimlerin yolda olduğunun habercisi gibi duruyor.
Konuyla ilgili gelişmeler için takipte kalın.
Genel
Apple, TSMC’nin 5 nm yonga üretim kapasitesini doldurdu
Apple, çeşitli ürünlerinde kullanmak için TSMC’den büyük çaplı 5 nm yonga siparişi verdi. Söz konusu sipariş, üreticinin kapasitesi bir hayli doldurdu.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), şu sıralar 5 nm mimariye sahip yonga üretimine odaklanmış durumda. Önceki nesil işlemcilere göre çok daha az enerji tüketip daha yüksek güçlere ulaşabilecek bu mimari, Apple’ın dışında pek çok şirketin de hedefinde yer alıyor.
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Şirket, bu yeni mimariyle birlikte AMD, Qualcomm, Mediatek ve Broadcom gibi pek çok yonga seti üreticisinden sipariş alırken, en fazla sipariş dünya devi Apple’dan geliyor. Kaynaklara göre TSMC’nin 5m üretim bantlarının yüzde 80’i Apple tarafından kapatıldı.
Hem iOS cihazlarında hem de Mac cihazlarında 5nm ile ARM yongası tasarlayan Apple’ın gelecek yıl çok daha fazla yonga sitene ihtiyaç duyacak. Amerikalı teknoloji devinin çıkaracağı ürünleri göz önüne alındığında, gelecek yıl sonuna kadar 300 milyona yakın 5nm Apple yongası gerekecek.
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Apple ile olan ilişkilerini ilerleten TSMC, 2021 yılının ilk çeyreğinde yeni bir tesis açacak. Şirket bu tesisin faaliyete girmesi ile her ay yaklaşık 9.000 adet silikon devre levhası üretmeyi planlıyor.
Söz konusu şirketin, Apple dışında pek çok müşterisi bulunuyor. AMD’nin 2022 yılında çıkacak Ryzen 6000 işlemcilerinde ve Zen 4 yongalarında TSMC’nin 5 nm yongaları kullanılacak.
Genel
Google, geçen haftaki kesintiyle ne kadar kaybetti?
Geçen hafta Google hizmetlerinde yaşanan kesintiden dolayı Gmail ile beraber Youtube, Drive, Meet ve Docs gibi hizmetlere erişim sağlanamıyordu. Hatta Android işletim sistemindeki bazı özellikler bile bu durumdan etkilenmişti ve Fotoğraflar ve Haritalar gibi işlevler kullanılamıyordu.
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Yaklaşık bir saat civarında süren kesinti, bizlerin her alanda tek bir firmanın ürünlerine olan güvenimizi nihayet sorgulatmaya başlatmıştı. Ancak kullanıcıyı hayal kırıklığına uğratmanın yanında, bu durum Google’a milyonlara mal olmuş gibi duruyor. Özellikle Youtube reklamları üzerinden Google’ın kaybettiği gelir oldukça yüksek.
2019 yılı için Alphabet earnings raporunda yıl boyunca Youtube’un 15.15 milyar, saatlik ise 1.73 milyon dolarlık bir geliri Google’a sağladığını görebiliyoruz. Ancak TechRadar Pro sitesine bazı analistler tarafından gelen bilgilere göre bu rakamda 2020 yılı için %30-40 civarında bir artış bekleniyor. Bu yılın üçüncü çeyreği verileri ve diğer öngörüler göze alındığında bu yıl Google için saatlik 2.3 milyon dolarlık bir geliri bu alanda görmemiz muhtemel. Kesintiden etkilenen diğer hizmetlerin ise ücretsiz veya tek seferlik ödeme içeren hizmetler olmalarından dolayı direkt bir kayıp sağlamadıkları söylenebilir.
Ancak bu rakamın dışında, söylediğimiz gibi tek bir hizmete fazla bağlı kalındığını anlayan kullanıcılar ve işyerleri; bu alanlarda çeşitlilik arayabilir veya sağlayıcı değişikliğine gidebilirler. Ayrıca bu kesinti zamanında, bu hizmetler ile iş yapılamamasından dolayı Google’a dava açılması da ihtimaller arasında.
Her ne kadar Google’ın kaybettiği bu rakam, kazandığı kavranması güç milyarlar arasında oldukça küçük gibi görünse de; bu kesinti tek bir hizmet sağlayıcıya bağlılık konusundaki tartışmaları daha da ateşleyebilecek gibi duruyor. Öte yandan yine de bu durumun Google özelinde bütün hizmet sağlayıcılarının kendini geliştirmesi ve güven kazanması için bir fırsat olduğunu da söyleyebiliriz.
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Yazan: Selim Sezgin, 3 gün önce
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