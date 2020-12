Realme Watch S Pro detaylı teknik özellikleri sızdırıldı!

Realme Watch S Pro modeli çıkışına yakın yeni detaylar ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Firmanın yeni akıllı saatinin detaylı teknik özellikleri sızdırıldı.

Realme yeni akıllı saati Watch S Pro‘yu kullanıcılarının karşısına çıkarmaya hazırlanıyor. Yıl sonuna doğru piyasaya çıkması beklenen akıllı saat ile alakalı her geçen gün yeni bilgiler çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta tanıtım tarihi sızdırılan akıllı saatin şimdi de detaylı teknik özellikleri Twitter’da ortaya çıktı. Sızıntıları ile adından sıkça söz ettiren Mukul Sharma, firmanın yeni akıllı saatinin detaylı bütün teknik özelliklerini takipçileri ile paylaştı.

Here are the specifications and features of the Realme Watch S Pro.#realme #RealmeWatchSPro pic.twitter.com/l7sbUtLRUv

— Mukul Sharma (@stufflistings) December 18, 2020