Realme Watch S Pro detaylı teknik özellikleri sızdırıldı!

Adobe Premiere Pro, Apple Silicon M1 işlemcileri kullanan macOS bilgisayarlar için yayınlandı. Program şu an için beta aşamasında olsa da kullanılmaya hazır.

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Apple, uzun süreli bir hayali bu yıl gerçekleştirdi. Yazılımdan, donanıma tüm kullanıcı deneyimini kontrol etmek isteyen şirketler için mümkün olan her parçanın içerde üretilmesi önemlidir. Apple, bunu en çok isteyen ve en iyi başaran şirketler listesinin başında geliyor. Geliştirdiği ve iPhone telefonlarında kullandığı mobil işlemcilerle dışarı bağımlılığı giderek azalan şirket, Bilgisayar alanında da istediklerini elde etmeye çok yakın. Son olarak Apple Silicon M1 adını verdiği, ARM tabanlı işlemcisini duyuran ve bu işlemcilerin kullanıldığı 3 adet mac tanıtan şirket, intel’i ve X86 mimarisinden tamamen kurtulmaya çok yakın. Bunun belirtilerinden biri olarak, kullanıcıların vazgeçilmez programlarından biri olan Adobe Premiere Pro, M1 işlemcili cihazlar için beta olarak çıkışını yaptı.

Adobe Premiere Pro

Adobe, sevilen video düzenleme programı Premiere Pro’nun, ARM versiyonunu macOS işletim sistemi için yayınladı. Program, bundan sonra bu cihazlarda herhangi bir emülatör yardımı olmadan doğal bir şekilde çalışacak. Premiere Pro, çıkışını beta olarak yapmış olsa da kullanıcılardan gelen dönüşler ve hata bildirimleri sayesinde çok kısa sürede çıkacak sorunların düzeltilmesi ve bir tam versiyonunun yayınlanması bekleniyor. M1 MacBook kullanan geliştiricilere saygı duyduklarını açıklayan şirket, kullanıcıların eğer isterse ARM versiyonu hala beta testindeyken Rosetta 2, emülatörünü kullanarak programı kullanabileceklerini belirtti.

Arm geliyor

Adobe, Lightroom ve Photoshop uygulaması da geçtiğimiz günlerde ARM tabanlı macOS için yayınlanmıştı. Apple Silicon M1 işlemcilerin, çok kısa bir süre önce çıkış yaptığını düşünürsek, oldukça hızlı gelişen bir süreç olduğunu söyleyebiliriz. Bu muhtemelen Apple’ın, kullanıcıların en çok tercih ettiği uygulamalarla ilgili üçüncü parti şirketlerle özel bir çalışma yapmasından kaynaklanıyor olabilir. Microsoft’un da ARM tabanlı kendi özel işlemcilerini geliştirdiğini düşünürsek bu gelişmeler işlemci dünyasında büyük değişimlerin yolda olduğunun habercisi gibi duruyor.

Konuyla ilgili gelişmeler için takipte kalın.