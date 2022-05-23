OPPO’nun çatısı altında faaliyetlerini yürüten firmalardan biri olan realme, ilk tablet modeli olan realme Pad ile oldukça iyi bir çıkış yakalamıştı. Giriş seviyede güçlü bir oyuncu olan realme Pad’in yenileneceği ve artık daha üst seviyede özellikler sunacağı haberini sizlerle paylaşmıştık. Yeni realme Pad modeli olması beklenen ve hakkında birçok sızıntı olan realme Pad X 5G modelinin tasarım detaylarının firmanın resmi kanalları yoluyla paylaşıldığı iddia edildi. Haberlerde cihazın tanıtım tarihi de yer alıyor!

Kalem Desteği ile Beraber Geliyor!

Firmanın yeni tablet modeli olan realme Pad X 5G, bir tablet için oldukça önemli olan kalem desteğine sahip olacak. Zira cihazın konumlandırılması beklenen segmentte bulunan Xiaomi Pad 5, Apple iPad Air ve Samsung Galaxy Tab S7 gibi cihazlarda kalem desteği bulunuyordu. Bu nedenle realme tarafının da yeni modelde kalem desteği sunması olumlu bir gelişme olmuş. Firmanın realme Pen olarak adlandırması beklenen kalem, düşük gecikme süresi ve uzun pil ömrü ile dikkat çekebilir.

OPPO tarafının yeni telefon modelleri olan Reno8’i andıran bir tasarıma sahip olan cihaz, tek bir kameraya sahip. Apple’ın son yıllarda tanıttığı iPad Air ve iPad Pro modellerine benzer şekilde düz kenarlara sahip olan cihazın üç farklı renk seçeneği bulunacak. Bu renk seçenekleri arasında sade görünüşlü diyebileceğimiz gri ve mavi renklerin yanında oldukça ilginç görünen sarı renkli ve kamera çevresinde yarış bayrağı desenlerine sahip olan bir renk daha bulunuyor.

Son gelen haberlere göre 26 Mayıs tarihinde tanıtılacak cihazın donanım özellikleri de oldukça etkileyici olabilir. Aynı segmentte yer alan Android tabletlerde görmeye alıştığımız 120 Hz değerinde yüksek tazeleme hızı destekli ekrana sahip olması beklenen cihazın ekranı aynı zamanda QHD+ çözünürlüğe de sahip olabilir. Bu ekran çözünürlüğünün genelde görmeye alıştığımız Full HD+’tan daha keskin görüntüler sunacağını ve oldukça iyi bir multimedya deneyimi sunacağını söylemek mümkün. Ekranda kullanılan panel teknolojisinin ise IPS LCD olacağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Cihazın fiyatı hakkındaki söylentiler göz önünde bulundurulduğunda, bunun beklenen bir durum olduğunu söylemek mümkün.

Performans alanında da yeni modelde geliştirmeler olmasının kesin olduğunu söylemek mümkün. Öyle ki, realme başkan vekili Xu Qi, cihazın Snapdragon 870 yonga setini en uygun fiyata sunan tablet modeli olacağı bilgisini de paylaşmıştı. Bu da realme Pad X 5G’nin performans konusunda üst seviye tabletler arasında yer alacağını gösteriyor.

Ayrıca cihazın adından da anlaşılacağı üzere, yeni tablette 5G desteği de bulunacak. Bu özelliğiyle realme Pad X 5G, realme tarafının 5G destekli ilk tableti olacak.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni realme Pad X 5G sizi etkileyebildi mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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