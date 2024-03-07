Realme, üst üste yeni akıllı telefonlarını piyasaya sürmeye devam ediyor. Kısa bir süre önce Realme 12 ve Realme 12+ modellerini tanıtan şirket, şimdi de Realme Narzo 70 Pro 5G’nin gelişini müjdeliyor. Realme, genellikle numaralı serilerini Hindistan’da Flipkart üzerinden satarken, Narzo markalı telefonlarını Amazon üzerinden kullanıcılara sunuyor. Narzo 70 Pro 5G’nin lansman tarihi henüz resmi olarak duyurulmamış olsa da, Amazon’daki açılış sayfası bazı temel özelliklerini ortaya çıkardı. Güncellenen sayfa, akıllı telefonun çift tonlu kaplamaya sahip bir cam arka yüze sahip olacağını açıkça gösteriyor.

Realme Narzo 70 Pro 5G, cam tasarıma sahip nadir akıllı telefonlardan biri olacak. Cihazın görsellerine bakıldığında, çift tonlu kaplamaya sahip bir yay tasarımının olduğu göze çarpıyor. Üst kısımda bulunan yuvarlak kamera modülü parlak bir yüzeye sahipken, geri kalan kısım mat bir yüzeye sahip gibi görünüyor.

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Narzo 70 Pro 5G’nin kamerası da oldukça dikkat çekici. OIS özellikli 50 megapiksel Sony IMX890 birincil kameraya sahip olduğu doğrulandı. Diğer kameraların özellikleri hakkında henüz net bir bilgi yok. Bununla birlikte, cihazın yazılım açısından eskisine göre yüzde 65 daha az olacağı da belirtildi. Ayrıca, cihazın havada daha fazla hareket özgürlüğü sunması bekleniyor.

Cihazın ön tarafında düz bir ekran yer alacak. Ancak, ekran boyutu ve çözünürlüğü henüz resmi olarak onaylanmadı. Ancak, FHD+ çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip olduğu tahmin edilen 6,67 inç AMOLED ekranla geleceği düşünülüyor.

Selfie kamerası ön tarafta 16 megapiksel olacak, arka tarafta ise 50 megapiksel + 8 megapiksel + 2 megapiksel üçlü kamera sistemi bulunabilir. Cihazın Dimensity 7050 yonga setine ve 67W hızlı şarj özellikli 5.000mAh bataryaya sahip olması bekleniyor. Realme Narzo 70 Pro 5G’nin özellikleri ve tasarımıyla ilgili kesin bilgiler için resmi lansmanın beklenmesi gerekiyor