realme, Hindistan’da piyasaya sürmeyi planladığı narzo 60x 5G modelini 6 Eylül’de duyuracak. Bu yeni telefonun ince ve hızlı bir tasarıma sahip olacağına dair bilgiler mevcut. realme, telefonun sadece 7,89 mm kalınlığında olacağını ve bu özelliğiyle 5G segmentindeki en ince telefonlardan biri olacağını vurguluyor.

Ayrıca, realme, 360° uzamsal ses özelliği ve 30dB aktif gürültü engelleme (ANC) ile donatılmış realme Buds T300 kulaklıklarını da piyasaya sürecek. Bu kulaklıklar, titanyum diyafram, HTW tel bobin ve 4 mikrofonlu çağrı gürültüsü engelleme özelliği gibi özelliklere sahip 12,4 mm sürücülerle gelecek.

Geçtiğimiz haftalarda, realme’nin yeni bir narzo telefonunun lansmanına dair bir teaser yapılmıştı. Bu teaser’da “Mission X” ve “End Speed Anxiety” ifadeleri yer alıyordu. Telefonun arka tasarımı, daha önce Hindistan’da tanıtılan realme 11 5G serisine benzemekteydi. Bu nedenle, telefonun 6,72 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlüğünde 120Hz tazelemeli ekran, MediaTek Dimensity 6100+ SoC ve 5000mAh pil gibi özelliklere sahip olabileceği tahmin edilmektedir, ancak RAM ve depolama seçeneklerinde değişiklikler olabilir.

Hatırlatmak gerekirse, realme 11 5G’de ISOCELL HM6 sensörlü ve 3x kayıpsız yakınlaştırma özelliği bulunan 108 MP arka kamera bulunuyor, ancak yeni telefonun hangi sensörü kullanacağı kesin olarak bilinmemektedir. Ancak, çift arka kamera tasarımı göz önüne alındığında, 2MP portre ikincil kamera gibi özellikler bekleniyor.

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realme narzo 60x 5G modeli, realme.com ve çeşitli çevrimdışı mağazalarda satışa sunulacak ve Amazon.in gibi çevrimiçi platformlarda da bulunabilecek. Kesin lansman tarihi yakında açıklanacaktır.