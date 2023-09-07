Çinli teknoloji devi Realme, bugün uzun süredir konuşulan Realme Narzo 60x 5G modelini tanıttı. 160 dolar fiyat etiketine sahip olan bu uygun fiyatlı canavarın özelliklerine gelin yakından göz atalım.

Cihazın gücünü MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 6100+ yonga setinden aldığını belirtelim. Bu işlemci, 4 GB ve 6 GB RAM seçenekleriyle sunulurken aynı zamanda 128 GB dahili depolama kapasitesine sahip. Kamera tarafında segmentinde iddialı olan Narzo 60x’in ana kamerası 50 Megapiksel çözünürlüğünde.

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Realme Narzo 60x, 6,72 inç büyüklüğünde bir LCD ekranla geliyor. Bu ekran, 120Hz yenileme hızı, 680 nit parlaklık ve Full HD+ çözünürlük sunuyor. Ön tarafta ayrıca 8 Megapiksellik bir ön kamera yer alıyor. Cihazın arka tarafında ise ana kamera olarak 50 Megapiksele ek olarak 2 Megapiksellik bir derinlik sensörü bulunuyor.

Realme Narzo 60x, Android 13 tabanlı Realme UI 4.0 işletim sistemi ile çalışıyor. Ayrıca, 5000 mAh kapasiteli büyük bir bataryadan güç alan bu telefon 33W hızlı şarj desteği sunuyor. Açıklamalara göre cihaz 29 dakikada yüzde 50 şarj olabiliyor. Ayrıca, cihazın yan tarafında güç düğmesine entegre edilmiş bir parmak izi sensörü bulunuyor.

realme narzo 60x 5G özellikleri

6.72 inç büyüklüğünde 2400 x 1080 çözünürlüğünde 45/48/50/60/90/120Hz dinamik yenileme hızına sahip LCD ekran

Sekiz Çekirdekli MediaTek Dimensity 6100+ 6 nm işlemci (2x Cortex-A76 @ 2,2 GHz 6x Cortex-A55 @ 2 GHz)

Arm Mali-G57 MC2 GPU ile

4 GB / 6 GB LPDDR4x RAM

128 GB (UFS 2.2) depolama

microSD ile 2 TB’a kadar genişletilebilir bellek

50MP f/1,8 diyafram açıklığına sahip arka kamera, 2MP portre kamerası, f/2,4 diyafram açıklığı

f/2,05 diyafram açıklığına sahip 8 MP ön kamera

Boyutlar: 165,7x 76x 7,89 mm

Ağırlık: 190g

5G SA / NSA (n1/n3/n5/n8/n28A/n40/n41/n77/n78 bantları), Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.2, GPS/GLONASS/Beidou, USB Tip-C

33W SuperVOOC hızlı şarjlı 5000mAh kapasiteli batarya