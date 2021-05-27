REALME’NİN İLK YERLİ ÜRETİM TELEFONU! | realme C21 kutu açılışı

Samsung Galaxy A52 ile Samsung Galaxy A72 kıyaslaması ile karşınızdayız. Büyük ekran ve büyük batarya ile yüksek fiyat mı? Yoksa daha küçük ekran ve batarya ile tasarruf mu? Hangi telefon kime göre cevabı videomuzda!

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Samsung Galaxy A52 incelemesini sizlere yapmıştık. En çok kıyaslanan fiyat/performans modellerinden biri olan A52’yi bu sefer satın aldığımız Samsung Galaxy A72 ile kıyaslıyoruz. İki benzer özellikteki telefonların farkı ve tercih noktasında Aydoğan görüşlerini aktarıyor.

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Kamera, pil, şarj ve performans noktasında kafanıza takılan soruların cevapları bu videoda!

Samsung Galaxy A72 özellikleri

Boyut: 165 x 77.4 x 8.4 mm

Ağırlık: 203 gram

Ekran: 67 inç FHD+ Super AMOLED 90 Hz

İşlemci: Snapdragon 720G

Bellek: 8 GB

Depolama: 128 GB + MicroSD

Arka Kamera: 64 MP + 12 MP + 8 MP + 5 MP

Ön Kamera: 32 MP

Video: 4K 30 fps (Ön ve Arka)

Batarya: 5000 mAh

Şarj: 25 Watt

Samsung Galaxy A52 özellikleri

Boyut: 159.9 x 75.1 x 8.4 mm

Ağırlık: 189 gram

Ekran: 6,5 inç FHD+ Super AMOLED 90 Hz

İşlemci: Snapdragon 720G

Bellek: 8 GB

Depolama: 128 GB + MicroSD

Arka Kamera: 64 MP + 12 MP + 5 MP + 5 MP

Ön Kamera: 32 MP

Video: 4K 30 fps (Ön ve Arka)

Batarya: 4500 mAh

Şarj: 25 Watt (Kutudan 15 Watt çıkıyor)