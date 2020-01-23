AnTuTu rekoru kırıldı!

Realme markasının, Snapdragon 865 işlemcisiyle piyasaya sürmesi beklenen yeni amiral gemisi telefonu AnTuTu testinde ortaya çıktı. “realme RMX2071” kod adıyla görüntülenen cihaz, 574 bin 985 gibi bir puan alarak şimdiye kadarki en yüksek puanı alarak rekor kırdı.

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Realme X50 Pro olarak adlandırılması beklenen cihazın, şu an satışta bulunan Snapdragon 765G işlemcili Realme X50 5G modelinin üstünde konumlandırılması bekleniyor.

AnTuTu testlerinde, cihazlara ait teknik özellikler de belli oluyor. Fakat bu cihaz hakkında hiç bir bilgiye ulaşılamıyor. Söz konusu amiral gemisi modelin, Realme X2 Pro modelinin AnTuTu üzerinde yapılan testinde 467 bin 653 puanlık performansına, %20’yı aşkın farkla geçmesi oldukça dikkat çekti.

Güvenilir Çinli bir kaynağa göre, Realme‘nin Snapdragon 865′li modeli delikli ekran(punch hole) tasarımına ve tekli ön kameraya sahip olması bekleniyor.