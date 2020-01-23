Video
Realme amiral gemisi ve kulaklıklar gelecek mi? (VIDEO)
Realme Türkiye Satış Direktörü Doğuş Dedeoğlu ile bugünkü videomuzda röportaj gerçekleştirdik.
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Türkiye’ye ürün gamlarında yer alan hangi ürünleri getirecekler?
Fiyat / performans serisi kulaklık modeli Realme Buds Air ülkemizde satışa çıkacak mı?
Amiral gemi modelini ne zaman piyasada görebileceğiz?
Bunlar ve daha fazlasını videomuzda bulabilirsiniz.
Akıllı Telefon
Samsung Galaxy A51 incelemesi | S20 tasarımlı yeni nesil A
Samsung Galaxy A51 incelemesi ile karşınızdayız. Tasarımsal olarak yeni Galaxy S20 ailesine benzeyen A51’in detayları bu videomuzda.
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Samsung’un 2020 yılı tasarım dilini kullandığı ilk telefonlardan Galaxy A51, dört kameralı yapısıyla geliyor. 48 MP ana kameranın yanı sıra 12 MP ultra geniş, 5 MP telefoto ve makro ile 5 MP derinlik algılayıcı kamerası mevcut.
Gücünü selefi Galaxy A50‘nin Exynos 9610 işlemcisine dokunuşlar yapılmış Exynos 9611 yonga setinden alan cihaza Mali-G72 MP3 ile beraber 6 GB RAM ve 128 GB depolama eşlik ediyor.
Çift sim kart desteği ve ayrı MicroSD yuvası sunan telefon performans noktasında sorun yaratmazken 6,5 inç Super AMOLED ekranında da görsel olarak sorunsuz diyebilecek bir cihaz.
4.000 mAh bataryasında günü rahatlıkla çıkarabilecek bir performans sunan cihaz oyun konusunda da her oyunu rahatlıkla oynatabilir.
Bu videomuzda Samsung Galaxy A51’in tüm detaylarını görebilirsiniz. İyi seyirler…
İnceleme
İstanbul’un fethini anlatan belgeseli izledik! | Rise of Empires: Ottoman
Rise of Empires: Ottoman belgeselini izledik. Netflix yapımı Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethini konu alan Osmanlı belgeselinin ilk bölümünü yorumluyoruz.
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Hakan: Muhafız ve Atiye’nin ardından Netflix’in üçüncü yerli yapımı Rise of Empires: Ottoman 24 Ocak’ta yayınlanıyor. Başrollerini Tuba Büyüküstün, Cem Yiğit Üzümoğlu, Selim Bayraktar, Birkan Sokullu, Osman Sonant, Tolga Tekin, Ushan Çakır, Damla Sönmez’in paylaştığı belgesel dizinin değerlendirmesi ile karşınızdayız.
Prof.Dr. A.M Celal Şengör ve Dr. Emrah Safa Gürkan’ın da görüşlerine yer verilen belgesel dizi İngilizce olarak hazırlandı. Karga Seven ile birlikte STX Entertainment’ın yapımcılığını yaptığı serinin detayları videomuzda.
İyi seyirler…
Dizüstü Bilgisayar
Her oyuncunun isteyeceği BMW tasarımı bilgisayar! | ROG Strix Scar III
ROG Strix Scar III G731GW-EV002T incelemesi ile karşınızdayız. BMW Designworks Group ile ortaklaşa çalışma ile tasarlanan cihazın detayları bu videomuzda.
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Strix Scar III sunduğu özellikler ile tam bir oyuncu bilgisayarı olarak dikkat çekiyor. Metalik tasarımı ve karbon görünümlü iç yüzü ile bir BMW aracını hatırlatan Scar III’te üç farklı noktada yer alan RGB aydınlatmalar da tam bir havalı bir bilgisayar görünümü sunuyor.
17,3 inç FHD 144 Hz 4ms LED ekrana sahip olan cihaz’ın 15 inç versiyonunda 240 Hz panel de yer alıyor. Gücünü Intel Core i7 9750H’den alan ve Nvidia GeForce RTX 2070 ile desteklenen ürün ile herhangi bir oyunu sorunsuz oynayabilirsiniz.
Üzerinde yer alan Keystone ile tamamen özelleştirilebilir ve kişisel bilgisayar haline gelebilen ROG Strix Scar III, bu anahtar vasıtası ile gizli bir sürücü aktif edebilme, ROG ve oyun profillerinizi otomatik olarak yükleme gibi avantajlar sunuyor. İlerleyen dönemlerde ise Windows Hello desteği kazanacak.
Genel olarak baktığımızda tam bir oyun canavarı olup görünüşüyle fark yaratan Scar III, Keystone ile özel bilgilerinizi de daima size özel kalmasını sağlayacak.
İyi seyirler…