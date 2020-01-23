Realme amiral gemisi ve kulaklıklar gelecek mi? (VIDEO)

ROG Strix Scar III G731GW-EV002T incelemesi ile karşınızdayız. BMW Designworks Group ile ortaklaşa çalışma ile tasarlanan cihazın detayları bu videomuzda.

İlginizi çekebilir; BMW tasarımı laptop! | Asus ROG Strix G incelemesi (VİDEO)

Strix Scar III sunduğu özellikler ile tam bir oyuncu bilgisayarı olarak dikkat çekiyor. Metalik tasarımı ve karbon görünümlü iç yüzü ile bir BMW aracını hatırlatan Scar III’te üç farklı noktada yer alan RGB aydınlatmalar da tam bir havalı bir bilgisayar görünümü sunuyor.

17,3 inç FHD 144 Hz 4ms LED ekrana sahip olan cihaz’ın 15 inç versiyonunda 240 Hz panel de yer alıyor. Gücünü Intel Core i7 9750H’den alan ve Nvidia GeForce RTX 2070 ile desteklenen ürün ile herhangi bir oyunu sorunsuz oynayabilirsiniz.

Üzerinde yer alan Keystone ile tamamen özelleştirilebilir ve kişisel bilgisayar haline gelebilen ROG Strix Scar III, bu anahtar vasıtası ile gizli bir sürücü aktif edebilme, ROG ve oyun profillerinizi otomatik olarak yükleme gibi avantajlar sunuyor. İlerleyen dönemlerde ise Windows Hello desteği kazanacak.

Genel olarak baktığımızda tam bir oyun canavarı olup görünüşüyle fark yaratan Scar III, Keystone ile özel bilgilerinizi de daima size özel kalmasını sağlayacak.

İyi seyirler…