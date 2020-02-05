realme 5i Türkiye fiyatı resmen açıklandı!

realme 5i Türkiye fiyatı firma tarafından resmen açıklandı. realme’nin 5 serisinin yeni üyesi ülkemizde epey rekabetçi olacak gibi gözüküyor.

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realme 5 ailesinin giriş seviyesi yeni üyesi 5i, kamera, pil ömrü, performans ve tasarım gibi pek çok özelliğinin yanı sıra kampanyalı 1499 TL’lik satış fiyatı ile dikkat çekiyor.

realme 5i, 5000 mAh’lik büyük pil ve 30 güne ulaşan stand-by süresine sahip. Uzun pil ömrü sayesinde, kullanıcılarına daha uzun eğlence deneyimi vadediyor. Pil güvenliğini artırmak için ise yanmaz koruyucu ayırıcı ve üçlü önlem seti ile donatıldı.

Snapdragon 665 chipset üzerinde 11nm’lik işlemciye sahip olan realme 5i, 2.0GHz hızında ve 3. nesil Qualcomm AI Engine teknolojilerini barındırıyor.

Okyanus Mavisi ve Orman Yeşili olmak üzere iki ayrı renk seçeneğine sahip cihaz, 12 MP ana kameranın yanısıra, 8 MP’lik 119° ultra geniş kamera, 2 MP’lik porter kamerası ve 2 MP’lik ultra makro lens ile geliyor.

Ultra geniş açılı kamerası, Nightscape 2.0 özelliği ile karanlık ortamlarda geniş açılı çekimler yapmanıza olanak tanıyor. Ana kameradaki EIS efekt desteği ile hareket halindeyken bile stabil videolar çekmenize imkan veriyor.

ColorOS 6.1 işletim sistemini kullanan realme 5i’nin 4+64 GB’lık modeli ile satışa sunuluyor. 5 Şubat tarihinde tüketici ile buluşan model, 14 Şubat tarihine kadar 1499TL kampanya fiyatı ile satışta olacak. 14 Şubat’tan sonra 1699 TL fiyatı ile tüketici ile buluşmaya devam edecek.