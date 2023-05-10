Realme 11 Pro+ modeli Realme 11 Pro ile birlikte bugün resmiyet kazandı. Realme’nin yeni canavarları, Dimensity 7050 yonga seti, 12GB’a kadar RAM ve 1TB’a kadar depolama alanı gibi etkileyici donanım özellikleriyle öne çıkarken, göz alıcı tasarım görenleri hayran bırakıyor! İşte Realme 11 Pro serisinin özellikleri ve fiyatı!

200MP Kamera, Dimensity 7050 ve Dahası!

Realme 11 Pro serisi, COP Ultra teknolojisine sahip 6,7 inç boyutlu devasa bir FHD + 120Hz kavisli AMOLED ekrana sahip. Bu ekran, % 93,65 ekran-gövde oranı sunan incecik çerçevelerle geliyor. Orta-üst seviyede amiral gemisi segmentindeki cihazlardan iyi bir ekran-gövde oranı görmek şaşırtıcı.

Şirket, bu ekranda göz yorgunluğunu azaltan 2160Hz PWM ultra yüksek frekanslı karartma teknolojisinin yanında, TUV Rheinland göz koruma sertifikası ve endüstrinin ilk 20.000 seviyeli otomatik parlaklık ayarı bulunduğunu söylüyor. Ayrıca ekran parlaklığını en doğru şekilde ayarlayabilmek için özelleştirilmiş bir yapay zeka motoru da bu cihazda var.

İki cihazda da Dimensity 7050 yonga setine yer verildiğini görüyoruz. Bu yonga seti Dimensity 1080’in yeniden adlandırılmış hali diyebiliriz. Günlük kullanım ve birçok oyunda bu işlemci iyi bir performans sunacaktır. cihazlarda 12GB’a kadar RAM ve 1TB’a kadar dahili depolama seçenekleri sunulduğunu da görmek mümkün.

Realme 11 Pro+, Samsung HP3 sensörlü 200MP arka kameraya sahip. Şirket, bu cihazın sektörün ilk 200MP tek lensli zoom kamerası olduğunu ve bu lensin 4x’e kadar kayıpsız bir yakınlaştırma deneyimi olduğunu belirtiyor.

200MP çözünürlüklü ana kameraya, 8MP çözünürlüklü geniş açı kamerası ve 2MP çözünürlüklü makro kameralar eşlik ediyor. Bu kameralar ana kameraya kıyasla sönük kalmış diyebiliriz. Ancak, ana kameranın yetenekleri düşünüldüğünde yardımcı kameraların kullanılmasına bile gerek kalmıyor.

SuperOIS optik görüntü sabitleme özelliğine sahip olan kamera, video çekimlerinde sarsıntısız görüntüler sunuyor. Realme’nin yeni canavarında kullanılan görüntü sabitleme teknolojisi sayesinde gece çekimlerinde ve video çekimlerinde harika sonuçlar elde edebileceksiniz.

Realme 11 Pro da kardeşi gibi kamera konusunda marifetli. Bu modelde ise 108MP çözünürlüklü ana kameraya yer verilmiş. İki cihaz arasındaki en büyük fark da bu kamera olmuş. Bu kamera da kardeşine kullanılan 200MP çözünürlüklü ana kamera gibi yetenekli olsa da, çözünürlük desteği daha geride.

Şirket, bu cihazları tasarlamak için eski GUCCI Prints tasarımcısı Matteo Menotto ile ortaklık kurmuş. Matteo Menotto, cihazı tasarlamak için Realme Design Studio ile beraber çalışmış. Ortaya tam bir şaheser çıktığını söylemek mümkün.

Realme 11 Pro ve Pro+ göz alıcı tasarımlarıyla resmen ateş ediyor. Cihazların Gündoğumu Beji, Vaha Yeşili ve Astral Siyahı olmak üzere 3 renk seçeneği bulunuyor. Telefonun arka kısmında deri malzemeye yer verilmiş. Bu sayede tutuş hissiyatı bambaşka bir seviyeye taşınmış. Ayrıca kamera modülünü çevreleyen ve aşağıya doğru uzanan dikiş efekti de cihaza ayrı bir hava katıyor.

Her iki telefon da 5000mAh bataryaya sahip. Realme 11 Pro 67W hızlı şarjı, Pro+ ise 100W hızlı şarjı ve dahili SUPERVOOC S güç yönetimi çipini destekliyor ve 26 dakikada %100’e kadar şarj olabiliyor. Bunun gerçekten 5000mAh boyutlu bir bataryaya göre oldukça kısa bir dolum süresi olduğunu görüyoruz.

Realme 11 Pro serisinin fiyatları ise şu şekilde:

Realme 11 Pro 8GB + 256GB – 259 Dolar

Realme 11 Pro 12GB + 256GB – 288 Dolar

Realme 11 Pro 12GB + 512GB – 331 Dolar

Realme 11 Pro+ 12GB + 256GB – 303 Dolar

Realme 11 Pro+ 12GB + 512GB – 346 Dolar

Realme 11 Pro+ 12GB + 1TB – 404 Dolar

Cihazlar bugünden itibaren sipariş edilebilecek ve 15 Mayıs’tan itibaren Çin’de çevrimiçi ve fiziksel mağazalar aracılığıyla satın alınabilecek. Realme’nin yeni canavarı umuyoruz ki kısa sürede ülkemizde de satışa sunulur.

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