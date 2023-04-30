Realme, Realme 11 serisini 10 Mayıs’ta Çin’de piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Serinin standart, Pro ve Pro+ olmak üzere üç farklı modelden oluşması bekleniyor. Tanıtım öncesinde marka, Realme 11 Pro+ modelinin bazı tanıtım görsellerini yayınlamaya başlamış ve geçtiğimiz gün cihazın ekran özellikleri doğrulanmıştı. Şimdiyse cihaz Dimensity 7050 yonga setiyle Geekbench performans testinde şov yaptı!

Realme 11 Pro+ Çok Güçlü Geliyor!

Realme 11 Pro+ 5G Geekbench veritabanında boy gösterdi. Geekbench’te ortaya çıkan bilgiler telefonun 2,6 GHz hızında iki adet performans çekirdeği ve 2,0 GHz hızında altı adet güç verimliliği çekirdeğine sahip MediaTek Dimensity 7050 yonga seti tarafından destekleneceğini doğruluyor.

Bu yonga seti, MediaTek’in şimdi Dimensity 7050 olarak yeniden markalaştırdığı Dimensity 1080 ile aynı özelliklere sahip. Bu yonga seti, orta seviye için fazlasıyla yeterli bir güç sunmanın yanında, pil tüketimi konusunda çok cimri olmasıyla göz dolduracak.

Realme’nin yeni canavarı Geekbench’te tek çekirdek testinden 838 puan alarak önemli bir başarıya imza attı. Cihazın çoklu çekirdek testi skoru ise 2302 puan olarak karşımıza çıkıyor. Bu skorlar amiral gemilerinin altında olsa da, cihazın segmenti için fazlasıyla iyi.

Geekbench veritabanında ortaya çıkan bilgiler, Realme 11 Pro+ modelinin kutudan Android 13 işletim sistemi ile çıkacağını gösteriyor. Bununla birlikte, cihazda 12 GB belleğe de yer verilmiş. Bu bellek kapasitesinin oldukça cömert olduğunu söylemek mümkün.

Realme daha önce Realme 11 Pro+’ın tasarımını paylaşmıştı. Markanın son paylaşımı, cihazın ekran detaylarını da ortaya çıkarmış durumda. Cihaz, selefindeki 61 derecelik kavise sahip kavisli ekranı koruyacak. Realme’nin yeni canavaranın 120Hz yenileme hızına sahip 10 bit AMOLED ekrana sahip olduğu doğrulandı.

Akıllı telefon 2.160Hz PWM karartmaya sahip olacak. Bu sayede OLED ekranlarda sık görünen baş ağrısı sorunu da azaltılmış olacak. Realme 11 Pro+’nın 2,33 mm kalınlığında ultra dar bir çene kısmına ve merkeze hizalanmış bir nokta çentiğe sahip olduğunu görüyoruz.

Akıllı telefonun, marka için bir ilk olacak dairesel çıkıntılı bir arka kamera modülüne sahip olduğu doğrulandı. Toplamda üç farklı sensöre sahip olan model, 200 MP çözünürlüklü bir ana kameraya sahip.

Yaklaşan cihazın “Şehir Günbatımı” adı verilen bej renkli suni bir deri arka kapak seçeneğiyle geleceği de doğrulandı. Ek olarak, bu renge sahip sürümün çerçevesi de altın rengine sahip. Tanıtım görsellerinde en çok bu rengi göreceğiz gibi duruyor.

Telefonun, 100W hızlı şarj desteğine sahip 5.000mAh boyutunda devasa bir pil ile destekleneceği de cihaz hakkında söylenenler arasında.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Realme’nin yeni canavarının ekran özelliklerini nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!