Realme geçtiğimiz ay Realme C33 isimli cihazını duyurmuştu. Bugün Realme, FCC (Federal İletişim Kurulu, İngilizce resmi ismiyle Federal Communications Commission) tarafından Realme 10 için bazı onaylar aldı.

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FCC tarafından sızdırılan bilgiye göre Realme 10 aynı Realme 9’da olduğu gibi arkada ikili bir kamera tasarımıyla gelecek. Bu kameralar hakkında herhangi bir bilgi henüz bulunmuyor.

Alınan bir başka onaya göre Realme 10 33W hızlı şarjı destekleyen 5000 mAh değerinde bir batarya ile piyasaya sürülecek. Realme 10 Realme UI 3.0 kutudan çıkacak. Bunun dışında çift bantlı Wi-Fi destekleyeceği de sızıntılar arasında. Geekbanch tarafından sızdırılan bilgiye göre Realme 10 Helio G99 işlemcisiyle gelecek ve 8 GB ram’e sahip olacak. Tabii başka ram seçenekleri ile de piyasaya sürülebilir.

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