RAZER, CES’de PC ve mobil oyunculuğa dair ürünlerini sergiledi!

RAZER, CES 2020 teknoloji fuarında yeni nesil oyuncu ekipmanlarıyla adeta büyüledi. Firma, yaptıkları açıklamalarda bulut oyunculuğa dair atılımlarını vurguladı.

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Razer , bugün yeni “Kishi” evrensel mobil oyun kontrol cihazlarını, “Sila” 5G Ev Router’ını, “Tomahawk” Masaüstü Oyun Bilgisayarı’nı ve çeşitli oyun yayıncıları ve teknolojik ürün satıcıları ile iş birliği içinde oluşturulan yeni bir Razer eRacing Simulator konseptini duyurdu.

NVIDIA’nın GeForce NOW bulut oyununun önizlemesini de içeren yeni bir bulut oyun deneyim bölgesinin keyfini çıkartabilir.

Yeni modüler, ultra kompakt oyun masaüstünü de içeren Razer’ın endüstri lideri oyun sistemlerini tanıyabilir ve Razer eRacing Simulator’da üç turlu bir yarışmaya katılabilirler.

Yüksek performanslı bulut oyunculuğu için temelleri atıyoruz!

Oyun donanımı, yazılımı ve hizmetlerinde tartışmasız inovasyon lideri olan Razer, oyuncuları bulut ve mobil oyunların geleceğine hazır hale getirmeyi amaçlıyor.

Yüksek performanslı giriş aygıtları ve altyapı çözümleri için ekosistem oluşturmayı amaçlıyor. iOS ve Android cihazlara evrensel bir bulut oyunculuğu kontrol cihazı olan Kishi ile ilk oyun odaklı 5G yönlendiricisi olan “Razer Sila 5G” Home Router’ını tanıttı.

Kishi evrensel mobil oyun kontrolü, Android ve iOS cihazlarda düşük gecikmeli oyun oynamayı destekliyor. Esas olarak Razer Phone 2 sahiplerini hedefleyerek hazırlanan Junglecat’ın kompakt ergonomik formunu temel alıyor.

Razer’in yeni Kishi bulut uyumlu kontrol cihazı, çoğu akıllı telefonla uyumluluk sağlaması için Gamevice ile ortaklaşa üretildi. “Kishi mobil kontrol cihazı” (Android ve iOS için) 2020’nin başlarında satışa sunulacak.

RAZER Sila ile düşük gecikmeli oyun konforu yaşatacak

Razer’ın Sila 5G Home Router konsepti, oyuncuların Razer tescilli FasTrack motorunu içeren sabit ve mobil oyun sırasında ultra düşük gecikme süresi sunacak şekilde tasarlanmış yüksek hızlı bir ağ cihazıdır.

Dahili şarj edilebilir pil, gittiğiniz her yerde; anında, gecikmesiz turnuvalar için mobil 5G erişim noktası olarak da kullanılabiliyor.

Razer’ın FasTrack motoru, yüksek hızlı oyun veya yayınlar için kullanılan uygulama ve cihazlara bant genişliği önceliği veren akıllı, sürekli uyarlanabilir bir QoS (quality of service- hizmet kalitesi) özelliği olarak belirtildi.

RAZER, kompakt oyun sistemleri yeniden tanımlanıyor!

Intel ile ortak olarak Razer, yeni ultra kompakt “Tomahawk N1” kasasını kullanan ilk gerçek modüler masaüstü oyun sistemi Razer Tomahawk’ı tanıttı.

Intel NUC 9 Extreme Compute Element için mükemmel uyum sağlayan Tomahawk N1, Razer’ın minimalist tasarım dilini benzersiz bir masaüstü oluşturmak için oyun kasasına aktaran gelişmiş modüler düzene sahip.

Şık, kompakt bir kasadır. Tomahawk N1 tam boyutlu bir masaüstünün gereksiz bölümlerini atarak yüksek saat ve kare hızlarına ulaşabilen kasa olma özelliğini taşıyor.

“E-spor alanında ilk sıradayız!”

Razer E-racing Simulator konsepti için, bugüne kadar ki en sürükleyici yarış deneyimini sunmak adına yarış simülasyonlarının önde gelen şirketleri ile bir araya gelerek rekabetçi eRacing dünyasının geleceğine odaklanıyoruz.

Project CARS Pro’yu çalıştıran bu konsept model, Vesaro, Simpit, Fanatec ve Synthesis VR teknolojisi ile 202 derecelik bir projeksiyon sistemi oluşturuyor. Hidrolik yarış platformu, tam manuel kontroller ve vites düğmeli direksiyon ile heyecan verici ve sürükleyici bir eRacing deneyimi sunuyor.

Firmanın Global E-spor Direktörü David Tse, “Rekabetçi eRacing alanı, firmamızın yeni bir inovasyon oluşturdu. Oyunları sevenleri için daha keyifli, sürükleyici ve heyecan verici hale getiren bir sektör yarattı.