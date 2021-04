reklam

Razer, bugün 50 milyon dolar değerindeki yeni “Razer Green Fund”ın kuruluşunu ve ödüllü sürdürülebilir ürünler girişimi olan “The Nurturing Co. Pte. Ltd.” (“The Nurturing Co”) için yapacağı yatırımlarını duyurdu. Organizasyon, dünyanın ilk tek kullanımlık, plastik içermeyen, bambu tuvalet kağıdı ve evde bakım markalarından biri olan Bamboloo’yu ortaya çıkarmasıyla dikkat çekiyor.

Çevre ve doğa dostu marka: “Razer”

Mart 2021’de Razer, #GoGreenWithRazer girişiminin bir parçası olarak, 2025 yılına kadar “%100 Yenilenebilir Enerji” kullanmak ve “%100 Karbon Nötrlüğü” elde etmek de dahil olmak üzere; firmanın doğayı ve çevreyi koruma taahhüdünün dört temel noktasını ayrıntılı olarak açıklayan 10 yıllık sürdürülebilirlik yol haritasını ana hatlarıyla duyurmuştu. Bu 10 yıllık plan dahilinde, Razer aynı zamanda dünya çapındaki oyuncuları çevreci amaçlara katkıda bulunmaları için eğitmek ve bir araya getirmek adına “Yeşil Topluluk” (Green Community) altında; 1 milyon ağacı korumak için Conservation International ile ortaklaşa yürütülen ve başarıyla yoluna devam eden Sneki Snek Kampanyası’nı ve geri kazanılan deniz plastiklerinden yapılan sınırlı sayıda üretilen Kanagawa Wave Apparel Collection’ı da içeren birden fazla girişimi duyurdu.

Sürdürülebilirlik girişimlerini Razer Green Fund aracılığıyla desteklemek

Firmanın 10 yıllık sürdürülebilirlik yol haritasına uygun olarak Dünya Günü’nü kutlamak için Razer, çevre ve sürdürülebilirlik girişimlerini desteklemek ve bunlara yatırım yapmak amacıyla 50 milyon dolarlık bir fon ayırdı. Razer Green Fund, Razer’ın kurumsal girişimler kolu olan zVentures tarafından yönetilecek ve Razer’ın stratejik yatırım faaliyetlerinin önemli bir parçası olacak.

Yeşil yatırımlar üzerinden ilerleyecek olan Razer Yeşil Fon, seçici stratejik yatırımlar yoluyla Razer’ın gençlik, Y kuşağı ve Z kuşağı arasında yeşil bir zihniyet geliştirmeye çalışacak. Bu yatırımlar; yenilenebilir enerji, karbon ve plastik yönetimi odaklı sürdürülebilirlik şirketlerini hızlandırmayı hedefliyor. Razer Green Fund sayesinde çevreci start-uplar, gelecek nesiller için dünyayı şekillendirmeye yardımcı olacak yenilikçi teknolojileri güvenle sunabilecekler. Razer’ın Personel Şefi Patricia Liu, “10 yıllık sürdürülebilirlik yol haritamızın duyurulmasından bu yana şirketimiz, dünyanın çeşitli noktalarındaki start-upların kendi yeşil girişimlerini nasıl hızlandırabileceklerine dair taleplerle dolup taştı” dedi. Patricia Liu, “Razer Yeşil Fonu, yeni start-upları hedeflerine ulaşmaları için güçlendirmek amacı ile kuruldu.” diye de ekledi.

Razer ve BAMBOOLOO ortaklığı

Yeni Yeşil Fon girişimini başlatmak için Razer, zVentures aracılığıyla The Nurturing Co.’ya bir yatırım gerçekleştirdi. Ortaklık, BAMBOOLOO’nun Güneydoğu Asya Genel Merkezi ve Malezya’da da açılacak yeni ofislerinin de dahil olduğu bazı Razer küresel ofislerinde bambu tuvalet kağıdı uygulaması ve tedarikini sağlayarak, Razer Green’in bir parçası olan Razer’ın tüm ofis operasyonlarının %100 karbon nötr ve doğa dostu olmasını sağlayacak.

Bambu hamurunun tuvalet kağıtları için sürdürülebilir bir seçim olduğu bilimsel olarak kanıtlanmış bir gerçek. Büyüme hızına ek olarak bambu hamuru üretmek, odun hamuruna kıyasla %90 daha az su gerektirir ve karbon salınımı da %70 oranında daha azdır. Dört kişilik bir aile, bambu tuvalet kağıdına geçerek; doğada yılda 30.000 litreden fazla suyun israf edilmesini önleyebilir. BAMBOOLOO da, bambu bazlı tuvalet kağıtları ve diğer ev bakım ürünlerini sunarak; tüketicilerin odun hamuru üzerinden üretilen kağıt ürünlerinden vazgeçmelerine yardımcı oluyor.

Liu, “BAMBOOLOO, dünyayı gelecek nesiller için koruma misyonumuzu gerçek anlamda somutlaştırıyor” dedi. “Bu yatırımın, büyümekte olan koruma girişimlerinin aynı yolu takip etmesi için güçlü bir öncelik oluşturacağından eminiz.”

The Nurturing Co., Razer’ı stratejik bir yatırımcı olarak görmekten memnun. The Nurturing Co. CEO’su ve Kurucusu David Ward, “Razer ile, The Nurturing Co. BAMBOOLOO sürdürülebilir, çevreye daha az etkili ürünlerimizi dünya çapında daha da fazla sayıda tüketiciye ulaştıracak.” dedi.

Razer, Razer’ın ekosisteminden yararlanmak ve işlerini büyütmek için The Nurturing Co. ile birlikte çalışmaya devam edecek. Razer ayrıca önümüzdeki dönemde yenilenebilir enerji, karbon, plastik yönetimi ve sürdürülebilir ormancılığa odaklanarak gelecek vaat eden diğer sürdürülebilirlik girişimlerine yatırım yapmaya da devam edecek. Yeni, doğa dostu ve çevreci start-upların arkasında olan Razer, önümüzdeki dönemde de doğayı korumak adına elini taşın altına koymaya devam edecek gibi görünüyor.

ZVentures hakkında daha fazla bilgi için bu adresi ziyaret edebilirsiniz: https://www.zvntrs.com

BAMBOOLOO hakkında daha fazla bilgi için bu adresi ziyaret edebilirsiniz: http://www.lovebambooloo.com

Razer’ın #GoGreenWithRazer girişimi hakkında daha fazla bilgi için bu adresi ziyaret edebilirsiniz: https://www.razer.com/go-green

İlgili taraflar bu link https://www.zvntrs.com/#contact aracılığıyla iletişime geçebilecekler.