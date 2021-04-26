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Range Rover’ın Westminster ve Westminster Black Edition Donanım Paketileri Türkiye’de
Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu Land Rover’ın lüks SUV’u Range Rover, Westminster ve Westminster Black Edition donanım paketi seçenekleriyle showroomlarda yerini aldı. Her iki donanım paketi seçeneği de 2.0 litre 404 BG Plug-in Hybrid motorla satışa sunuluyor.
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Otomotiv dünyasında lüks SUV tanımıyla ve 50 yıldır bu segmentte varlığını sürdüren Land Rover, Range Rover modelinin Vogue donanım paketi temel alınarak sunulan iki yeni donanım paketi seçeneğiyle sınıfının standartlarını çok daha yukarılara taşıyor. Range Rover’ın tasarımıyla uyum içinde olan 21 inçlik alaşım jantlar Westminster paketinde 7 kollu ve elmas kesim olarak yer alırken, Westminster Black Edition donanımında 9 kollu parlak siyah renkli olarak sunuluyor. Ayrıca Westminster Black Edition donanımında Black Pack Dış Tasarım Paketi’yle birlikte, Narvik Black motor kapağı ve bagaj kapağı yazısı, ızgara detayları, ön tampon havalandırma kaplaması ve tampon vurgusu dahil olmak üzere bir dizi özelliğe yer veriliyor. Her iki donanım paketinde de iç mekanda Kalahari kaplama ve süet tavan döşeme lüks hissini en üst seviyeye taşıyor.
2.0 litrelik Plug-in Hybrid motor seçeneğiyle tutkunlarını bekleyen Range Rover Westminster ve Westminster Black Edition, motoruyla sadece 6,4 saniyede 0’dan 100 km/s hızlanmasını tamamlıyor. 8 ileri otomatik şanzımanla gücünü dört tekerleğe birden aktaran 2.0 litrelik Plug-in Hybrid motor, ortalama 100 kilometrede 3,3 litrelik tüketim değeriyle de tutumlu olmayı başarıyor. 75 g/km’lik karbon salınımıyla çevreye dost olan Plug-in Hybrid motoruyla Range Rover Westminster ve Westminster Black Edition, sadece elektrik gücüyle 40 kilometre yol kat edebiliyor.
Range Rover Westminster ve Westminster Black Edition, Fuji White, Santorini Black, Byron Blue, Eiger Grey, Portofino Blue, Carpathian Grey ve Silicon Grey gövde renkleri ile geniş bir renk skalası sunuyor. Range Rover, Westminster ve Westminster Black Edition donanım paketleriyle onlinesatis.landrover.com.tr adresi üzerinden rezerve edilebiliyor.
Lüks Donanım İle Birlikte Gelen Yeni Nesil Teknolojiler
Birinci sınıf yolculuk deneyimi sunan donanımlarıyla dikkat çeken Range Rover Westminster ve Westminster Black Edition, iç mekanda ferahlığı artıran elektronik panoramik cam tavanın yanında, 825W Meridian™ Surround Ses Sistemini de standart olarak sunuyor. İki adet 10 inç yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekran içeren Touch Pro Duo araç içi bilgi-eğlence sistemi, gerekli bilgileri görüntülerken aynı zamanda ilave özelliklerin kullanılmasını sağlayarak daha fazla verimlilik sunuyor. Apple CarPlay desteği de sunan ekran, yüksek çözünürlüğü ve dokunmatik hassasiyetiyle de sınıfında ön plana çıkıyor. 12,3 inç yüksek çözünürlüklü İnteraktif Sürücü Ekranı navigasyon, telefon ve medya olmak üzere çok sayıda bilgi, eğlence ve aktif güvenlik verisini sürücünün gözünü yoldan ayırmadan görebilmesine olanak tanıyor.
PM2.5 hava filtreleme teknolojisini standart olarak sunan Range Rover Westminster ve Westminster Black Edition, konforlu ve ferah bir yolculuk amacıyla gelen havayı analiz edip kalitesini ölçtükten sonra otomatik olarak devreye girerek kabindeki alerjenlerin, toksinlerin ve zararlı partiküllerin seviyesini minimuma indiriyor.
Matrix LED farlarla birlikte, Güvenli Çıkış Monitörü, Trafik İşareti Tanıma Sistemi, Sürücü Yorgunluk Takip Monitörü, Surround Kamera Sistemi, Geri Trafik Monitörü, 360 Derece Park Mesafe Kontrol bu paketlerde standart olan sürüş ve güvenlik donanımları olarak ön plana çıkıyor.
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Konu dışı
Razer, Doğayı Desteklemek İçin 50 Milyon Dolar Değerindeki “Razer Green Fund”ı Kurdu
Razer, bugün 50 milyon dolar değerindeki yeni “Razer Green Fund”ın kuruluşunu ve ödüllü sürdürülebilir ürünler girişimi olan “The Nurturing Co. Pte. Ltd.” (“The Nurturing Co”) için yapacağı yatırımlarını duyurdu. Organizasyon, dünyanın ilk tek kullanımlık, plastik içermeyen, bambu tuvalet kağıdı ve evde bakım markalarından biri olan Bamboloo’yu ortaya çıkarmasıyla dikkat çekiyor.
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Çevre ve doğa dostu marka: “Razer”
Mart 2021’de Razer, #GoGreenWithRazer girişiminin bir parçası olarak, 2025 yılına kadar “%100 Yenilenebilir Enerji” kullanmak ve “%100 Karbon Nötrlüğü” elde etmek de dahil olmak üzere; firmanın doğayı ve çevreyi koruma taahhüdünün dört temel noktasını ayrıntılı olarak açıklayan 10 yıllık sürdürülebilirlik yol haritasını ana hatlarıyla duyurmuştu. Bu 10 yıllık plan dahilinde, Razer aynı zamanda dünya çapındaki oyuncuları çevreci amaçlara katkıda bulunmaları için eğitmek ve bir araya getirmek adına “Yeşil Topluluk” (Green Community) altında; 1 milyon ağacı korumak için Conservation International ile ortaklaşa yürütülen ve başarıyla yoluna devam eden Sneki Snek Kampanyası’nı ve geri kazanılan deniz plastiklerinden yapılan sınırlı sayıda üretilen Kanagawa Wave Apparel Collection’ı da içeren birden fazla girişimi duyurdu.
Sürdürülebilirlik girişimlerini Razer Green Fund aracılığıyla desteklemek
Firmanın 10 yıllık sürdürülebilirlik yol haritasına uygun olarak Dünya Günü’nü kutlamak için Razer, çevre ve sürdürülebilirlik girişimlerini desteklemek ve bunlara yatırım yapmak amacıyla 50 milyon dolarlık bir fon ayırdı. Razer Green Fund, Razer’ın kurumsal girişimler kolu olan zVentures tarafından yönetilecek ve Razer’ın stratejik yatırım faaliyetlerinin önemli bir parçası olacak.
Yeşil yatırımlar üzerinden ilerleyecek olan Razer Yeşil Fon, seçici stratejik yatırımlar yoluyla Razer’ın gençlik, Y kuşağı ve Z kuşağı arasında yeşil bir zihniyet geliştirmeye çalışacak. Bu yatırımlar; yenilenebilir enerji, karbon ve plastik yönetimi odaklı sürdürülebilirlik şirketlerini hızlandırmayı hedefliyor. Razer Green Fund sayesinde çevreci start-uplar, gelecek nesiller için dünyayı şekillendirmeye yardımcı olacak yenilikçi teknolojileri güvenle sunabilecekler. Razer’ın Personel Şefi Patricia Liu, “10 yıllık sürdürülebilirlik yol haritamızın duyurulmasından bu yana şirketimiz, dünyanın çeşitli noktalarındaki start-upların kendi yeşil girişimlerini nasıl hızlandırabileceklerine dair taleplerle dolup taştı” dedi. Patricia Liu, “Razer Yeşil Fonu, yeni start-upları hedeflerine ulaşmaları için güçlendirmek amacı ile kuruldu.” diye de ekledi.
Razer ve BAMBOOLOO ortaklığı
Yeni Yeşil Fon girişimini başlatmak için Razer, zVentures aracılığıyla The Nurturing Co.’ya bir yatırım gerçekleştirdi. Ortaklık, BAMBOOLOO’nun Güneydoğu Asya Genel Merkezi ve Malezya’da da açılacak yeni ofislerinin de dahil olduğu bazı Razer küresel ofislerinde bambu tuvalet kağıdı uygulaması ve tedarikini sağlayarak, Razer Green’in bir parçası olan Razer’ın tüm ofis operasyonlarının %100 karbon nötr ve doğa dostu olmasını sağlayacak.
Bambu hamurunun tuvalet kağıtları için sürdürülebilir bir seçim olduğu bilimsel olarak kanıtlanmış bir gerçek. Büyüme hızına ek olarak bambu hamuru üretmek, odun hamuruna kıyasla %90 daha az su gerektirir ve karbon salınımı da %70 oranında daha azdır. Dört kişilik bir aile, bambu tuvalet kağıdına geçerek; doğada yılda 30.000 litreden fazla suyun israf edilmesini önleyebilir. BAMBOOLOO da, bambu bazlı tuvalet kağıtları ve diğer ev bakım ürünlerini sunarak; tüketicilerin odun hamuru üzerinden üretilen kağıt ürünlerinden vazgeçmelerine yardımcı oluyor.
Liu, “BAMBOOLOO, dünyayı gelecek nesiller için koruma misyonumuzu gerçek anlamda somutlaştırıyor” dedi. “Bu yatırımın, büyümekte olan koruma girişimlerinin aynı yolu takip etmesi için güçlü bir öncelik oluşturacağından eminiz.”
The Nurturing Co., Razer’ı stratejik bir yatırımcı olarak görmekten memnun. The Nurturing Co. CEO’su ve Kurucusu David Ward, “Razer ile, The Nurturing Co. BAMBOOLOO sürdürülebilir, çevreye daha az etkili ürünlerimizi dünya çapında daha da fazla sayıda tüketiciye ulaştıracak.” dedi.
Razer, Razer’ın ekosisteminden yararlanmak ve işlerini büyütmek için The Nurturing Co. ile birlikte çalışmaya devam edecek. Razer ayrıca önümüzdeki dönemde yenilenebilir enerji, karbon, plastik yönetimi ve sürdürülebilir ormancılığa odaklanarak gelecek vaat eden diğer sürdürülebilirlik girişimlerine yatırım yapmaya da devam edecek. Yeni, doğa dostu ve çevreci start-upların arkasında olan Razer, önümüzdeki dönemde de doğayı korumak adına elini taşın altına koymaya devam edecek gibi görünüyor.
ZVentures hakkında daha fazla bilgi için bu adresi ziyaret edebilirsiniz: https://www.zvntrs.com
BAMBOOLOO hakkında daha fazla bilgi için bu adresi ziyaret edebilirsiniz: http://www.lovebambooloo.com
Razer’ın #GoGreenWithRazer girişimi hakkında daha fazla bilgi için bu adresi ziyaret edebilirsiniz: https://www.razer.com/go-green
İlgili taraflar bu link https://www.zvntrs.com/#contact aracılığıyla iletişime geçebilecekler.
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Genel
Oscar 2021 ödülleri sahiplerini buldu!
Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından düzenlenen Oscar 2021 Ödülleri, bu yıl 93. kez sahiplerini buldu.
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Herkesin merakla beklediği 93. Akademi Ödülleri, Los Angeles’ta düzenlenen törenle iki ay rötarlı bir şekilde sahiplerini buldu. Oscar 2021 Ödül Töreni 25 Nisan’ı 26 Nisan’a bağlayan gece 03:00’te başladı.
Pandemi sebebiyle ödül töreninin yapıldığı mekanda da değişikliğe gidildi. Dolby Theatre binası her sene ödül törenine ev sahipliği yaparken, bu sene sadece yan etkinlikler yapıldı. Ana ödül töreni ise şehrin merkezi tren istasyonunda gerçekleşti.
Törende Chloe Zhao’nun yönetmen koltuğunda oturduğu ‘Nomadland’, ‘En İyi Film’ ödülünün sahibi oldu. Dünyada büyük ses getiren yapım, aynı zamanda yönetmeni Chloe Zhao’ya da ‘En İyi Yönetmen’ ve başrolü Frances McDormand’a ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödüllerini getirdi. Zhao, 93 yıllık Oscar tarihinde Kathryn Bigelow’dan sonra bu dalda ödül alan ikinci kadın yönetmen oldu. Törende ayrıca, Emerald Fennell ve Chloe Zhao, kategoride aynı yıl içerisinde ilk kez iki kadın yönetmenin yarışıyor olması açısından da bir ilke imza attı.
En İyi Film
- Nomadland – Kazandı
- Minari
- Promising Young Woman
- The Trial of the Chicago 7
- Mank
- The Father
- Judas and the Black Messiah
- Sound of Metal
En İyi Yönetmen
- Chloé Zhao (Nomadland) – Kazandı
- David Fincher (Mank)
- Emerald Fennell (Promising Young Woman)
- Lee Isaac Chung (Minari)
- Thomas Vinterberg (Another Round)
En İyi Kadın Oyuncu
- Viola Davis (Ma Rainey’s Black Bottom)
- Frances McDormand (Nomadland) – Kazandı
- Carey Mulligan (Promising Young Woman)
- Andra Day (The United States vs Billie Holiday)
- Vanessa Kirby (Pieces of a Woman)
En İyi Erkek Oyuncu
- Chadwick Boseman (Ma Rainey’s Black Bottom)
- Anthony Hopkins (The Father) – Kazandı
- Riz Ahmed (Sound of Metal)
- Steven Yeun (Minari)
- Gary Oldman (Mank)
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
- Olivia Colman (The Father)
- Maria Bakalova (Borat Subsequent Moviefilm)
- Youn Yuh-Jung (Minari) – Kazandı
- Amanda Seyfried (Mank)
- Glenn Close (Hillbilly Elegy)
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
- Sacha Baron Cohen (The Trial of the Chicago 7)
- Leslie Odom Jr. (One Night in Miami)
- Daniel Kaluuya (Judas and the Black Messiah) – Kazandı
- Paul Raci (Sound of Metal)
- LaKeith Stanfield (Judas and the Black Messiah)
En İyi Kurgu
- The Father
- Nomadland
- Promising Young Woman
- Sound of Metal – Kazandı
- The Trial of the Chicago 7
En İyi Özgün Senaryo
- Judas and the Black Messiah
- Minari
- Promising Young Woman – Kazandı
- Sound of Metal
- The Trial of the Chicago 7
En İyi Uyarlama Senaryo
- Borat Subsequent Moviefilm
- The Father – Kazandı
- Nomadland
- One Night in Miami
- The White Tiger
En İyi Sinematografi
- Judas and the Black Messiah
- Mank – Kazandı
- News of the World
- Nomadland
- The Trial of the Chicago 7
En İyi Animasyon
- Over the Moon
- A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon
- Onward
- Soul – Kazandı
- Wolfwalkers
En İyi Belgesel
- Collective
- Crip Camp
- The Mole Agent
- My Octopus Teacher – Kazandı
- Time
En İyi Uluslararası Film
- Another Round (Denmark) – Kazandı
- Collective (Romania)
- Better Days (Hong Kong)
- The Man Who Sold His Skin (Tunisia)
- Quo Vadis, Aida? (Bosnia and Herzegovina)
En İyi Prodüksiyon Tasarımı
- The Father
- Ma Rainey’s Black Bottom
- Mank – Kazandı
- News of the World
- Tenet
En İyi Kostüm Tasarımı
- Emma
- Ma Rainey’s Black Bottom – Kazandı
- Mank
- Mulan
- Pinocchio
En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı
- Emma
- Hillbilly Elegy
- Ma Rainey’s Black Bottom – Kazandı
- Mank
- Pinocchio
En İyi Görsel Efekt
- Love and Monsters
- Midnight Sky
- Mulan
- Tenet – Kazandı
- The One and Only Ivan
En İyi Ses
- Greyhound
- Mank
- News of the World
- Soul
- Sound of Metal – Kazandı
En İyi Özgün Müzik
- Da 5 Bloods
- Mank
- Minari
- Soul – Kazandı
- News of the World
En İyi Özgün Şarkı
- Judas and the Black Messiah – Kazandı
- The Trial of the Chicago 7
- Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga
- The Life Ahead
- One Night in Miami
En İyi Kısa Animasyon
- Burrow
- Genius Loci
- If Anything Happens I Love You – Kazandı
- Yes-People
- Opera
En İyi Kısa Belgesel
- Collette – Kazandı
- Do Not Split
- Hunger Ward
- A Concerto Is a Conversation
- A Love Song for Latasha
En İyi Kısa Film
- Feeling Through
- The Letter Room
- The Present
- Two Distant Strangers – Kazandı
- White Eye
Son olarak Los Angeles’taki Union Station ve Dolby Theatre’da eş zamanlı olarak düzenlenen Oscar 2021 ödül töreni, canlı yayınla Türkiye’nin kültür sanat kanalı TRT 2 ekranlarında sinemaseverlerle buluştu.
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Oyun
VALORANT 2. BÖLÜM 3. KISIM 27 Nisan’da OYUNCULARLA BULUŞACAK
Riot Games’in taktiksel nişancılık oyunu VALORANT, oyuncularına rekabet dolu bir deneyim yaşatmaya yenilikleriyle beraber hız kesmeden devam ediyor. Oldukça seveni ve oyuncusu olan oyunun ilk çıkış tarihinden itibaren çeşitli güncellemelerle heyecanın dozunun her an arttığı VALORANT 2. bölüm 3. kısım başlıyor.
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FPS severlerin gözdelerinden olan VALORANT’ta, içinde birçok yenilik barındıran VALORANT 2. bölüm 3. kısım başladığı duyuruldu. Yeni güncellemeyle birlikte oyunculara egzotik bir savaş alanı sunacak yeni harita, yeni kostüm paketi ve savaş bileti sunuluyor. Bu güncelleme oyuncuları oldukça memnun edecek görünüyor.
Yeni Harita: “Breeze” Hakkında;
27 Nisan tarihinde oyuncularla buluşacak yeni Valorant haritası Breeze, Bermuda Üçgeni’nin güneyindeki uzak bir adanın haritası olarak karşılıyor oyuncuları. Tasarım aşamasında Karayipler’deki adalardan ilham alınan Breeze, geniş açık alanlar ve uzun menzilli etkileşimlere ortam sağlayan rengârenk bir ortam da sunacak oyunculara. Bu sayede, farklı silahların ve ajanların kendini göstermesine fırsat tanınabilecek. Haritanın temel özellikler arasında uzun menzilli etkileşimler, geniş açık alanlar, geniş geçiş noktaları ve önemli bölge kontrolü yer alan detaylar arasında.
Yeni Savaş Biletine Hazır mısınız?
Savaş Bileti’nde kullanılan temalar ve tonlarda çeşitliliğe oldukça önem verildi. Yeni Savaş Bileti, silah kaplamaları, Radyanit Puanları, silah uğurları, kartlar, spreyler ve unvanları barındırıyor. 27 Nisan 2021’den 21 Haziran 2021’e kadar devam edecek olan bilet içeriklerinden bazıları şu şekilde:
Ücretsiz Savaş Bileti: Işık Dalgası Frenzy ve 3 Stili, Uğurlu Tavşan Uğuru, Şaheserim Spreyi, Miras Kartı ve Pizza Partisi Kartı.
Seçkin Savaş Bileti: Işık Dalgası Phantom (25. Seviye), Sualtı Vandal (45. Seviye), Şakıyançelik (Yakın Dövüş Silahı), Anılar 1. Bölüm Kartı, Bıçaklar Çekildi Kartı, Penguen Dan Uğuru, Sırt Çantası Uğuru, Kadim Gizem Uğuru, Cidden Sorun Yok Spreyi, Havalı Dan Spreyi.
Yeni Koleksiyon: Yitik !
27 Nisan’da çıkacak Yitik, birçok açıdan Fatih’in bir yansımasını ifade ediyor. Bu nedenle, sette Fatih setinin silahlarının mümkün olduğunca “tersi” veya daha agresif versiyonları seçilmeye çalışıldı. İçerisinde Vandal, Operator, Spectre, Classic, Yitik Ritüel Bıçağı (yakın dövüş) ve bir kart, sprey ve silah uğuru içeren aksesuar paketi bulunan yeni ürünün bedeli ise 7100 VP.
Tema Hedefleri: Karanlık Hükümdarlık, Yozlaşmış, Narin, Kusurlu Güzellik
Temel Özellikler: Özel Model, Görsel Efektler, Sesler, Stiller, Ölüm Sancağı ve Özel Bitiriş Animasyonu
Silahlar: Vandal, Operator, Spectre, Classic ve Yitik Ritüel Bıçağı (Yakın Dövüş)
Seviyelere baktığımızda;
1. Seviye: Özel yakınlaştırarak nişan alma nişangâhı ve özel fırlayan mermi efektleri.
2. Seviye: Özel namlu ateşi görsel efekti ve ateş etme sesi, boştayken cevher efekti. (cevher döner)
3. Seviye: Özel kuşanma görsel ve ses efekti (silahta çatlaklar oluşur), özel yeniden doldurma görsel ve ses efekti (silahta çatlaklar oluşur), özel inceleme ekranı sesi, skor alınınca cevher tepki verir.
4. Seviye: Ölüm sancağı ve özel bitiriş animasyonu.
5. Seviye: Altın stil ve mavi görsel efektler (1. Stil); bitiriş animasyonu ve ölüm sancağı Fatih kaplaması temel alınarak tasarlandı.
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