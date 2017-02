Radore Güvenlik Uygulamaları ile İşletmeler Daha Güvenli

Radore, İstanbul’un merkezinde bulunan veri merkezinden alt yapı gerektirmeyen network güvenlik uygulamaları ile işletmelere kesintisiz hizmet veriyor.

Radore veri merkezi ürün ve servisleriyle sunucuların güvenliğini sağlarken aynı zamanda bir çok yenilikçi hizmet geliştiriyor. Şirketler tamamen yedeklenmiş ve paylaşıma açık donanımlar üzerinden verilen servislerle hizmete ilk yatırım ve kurulum maliyeti olmadan hızlı bir şekilde sahip oluyor.

İşletmelerin ağ üzerindeki tafiğini düzenleyen ve sürekli olarak kontrol altında tutan firewall güvenlik sistemi ağ sistemlerini internet üzerinden gelecek olumsuz trafikten koruyor. Bu sayede izin verilenler haricindeki herkes kısıtlanmış oluyor ve sistem tam güvenli şekilde çalışıyor. Firewall ile entegre olarak çalışan IPS servisi ise sunucya erişmek isteyen kötğ niyetli trafiği tespit ediyor ve toplamda 2.000’den fazla saldırı türüne karşı koyabiliyor.

SSL VPN, Site to Site VPN, SSL Site to Site VPN olmak üzere üç farklı VPN servisi ile müşteriler güvenli bir şekilde uzaktan ağ erişimi sağlayabiliyor. Bu sayede o an için ofiste olmayna kullanıcılar internet üzerinden özel ağ üzerinde yer alan sunucya erişebiliyor.