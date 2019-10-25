PUBG Mobile Lite için Cadılar Bayramı güncellemesi geldi

Düşük özelliklere sahip olan telefonlar için geliştirilen ve yayınlanan PUBG MOBILE LITE, bugün duyurulan 0.14.6 içerik güncellemesiyle birlikte Balkabağı Zombileri’yle dolacak.

Yayınlandığı günden bu yana güncelleme almaya devam eden PUBG Mobile Lite 0.14.6 sürüm numaralı güncellemesi ile oyunculara Cadılar Bayramı temalı içerikler sundu. Cadılar Bayramı temalı yeni Geceyi Atlat modu ile oyuncular ürkütücü sahneler ile karşılaşacaklar. Güncelleme ile oyun içerisine Balkabağı Zombileri de geliyor.

Oyuncular yeni sürümle birlikte gündüz vakti M134 Minigun ve Lav Silahı gibi yeni özel silahları toplayacak. Geceleri ise yenilenen özel başarım kilitlerini açabilmek için saldırıya geçen Balkabağı Zombilerini püskürtmek zorundalar.

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PUBG MOBILE LITE için yeni özellikler