Powerline nedir?

Powerline, bizleri yüksek kablosuz ağ masrafı ve yeni kablo çekme derdinden bir arada kurtarabilen uygulamalarıyla ev ve iş yeri için en uygun menzil genişletme teknolojilerinden birisidir.

Yeni kablo çekmeden ağınızın eriştiği noktaları yeri yüksek performans ve düşük maliyetle artırmak için duruma göre en etkili yol Powerline teknolojisidir. Var olan elektrik hattı üzerinden ağ bağlantısını kuran bu teknoloji şu an için AV2000 standardında yüksek performans sağlayan giriş ve çıkış noktaları ve 802.11ac hızlı kablosuz ağ teknololojisiyle bir arada kullanılarak istediğiniz yerde kablolu ve kablosuz ağ bağlantı noktaları oluşturabiliyor.