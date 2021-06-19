Kripto Para
Portekiz Merkez Bankası ’ndan kripto para borsalarına izin!
Kripto para birimleri ile ilgili son dönemlerde devletler tarafından verilen olumlu haberler hız kazandı. Bitcoin’in El Salvador’da yasal para olarak kabul edilmesinin ardından bu konu ile alakalı birkaç ülkeden daha adımlar geldi. Gelen en son haber ise Avrupa’nın en güçlü ülkelerinden biri olan Portekiz’den. Portekiz Merkez Bankası, kripto para borsalarına yasal bir şekilde hizmet verebilmeleri için izin verdi.
Portekiz’de daha önce yapılan bir yasal düzenleme ile ülkedeki kripto para borsalarının işlem yapabilmeleri için gerekli yasalar çıkarılmış, ancak buna rağmen hiçbir kripto para borsasının resmi şekilde işlem yapmalarına izin verilmemişti. Portekiz Merkez Bankası ’ndan gelen son haber ile artık ülkedeki iki kripto para borsası resmi şekilde işlem yapabilecek. Bu borsalar Criptoloja ve Mind The Coin.
Criptoloja, geç de olsa gelen bu izin kararını heyecan ve mutlulukla karşıladı. Bu izin için ilk başvuruyu 29 Eylül 2020 tarihinde yaptıklarını ifade eden şirket CEO’su Pedra Borges şunları söyledi:
“Uzun bir yoldu. Portekiz’de hizmet verecek ilk düzenlenmiş kripto para borsası olmak çok şey ifade ediyor.”
Criptoloja uzun zaman önce Bitcoin ve altcoin ticaret işlemleri için gerekli altyapıyı hazırlamıştı ancak izinleri olmadığından dolayı kullanıcıların kripto para alım satım işlemlerine izin verememekteydi. Criptoloja borsasında hesabı olan ya da açacak olan kullanıcılar kısa bir süre sonra işlem yapmaya başlayabilecek. Bu gelişme ile ülkedeki kişilerin kripto alanına girişlerinin ve bu alanı benimsemeye başlamasının hızlanması bekleniyor. Criptoloja, Portekizli kullanıcılar için ülkenin ilk yasal borsalarından biri olacağından dolayı ülkenin kripto paralara olan ilgi ve merakının da artması bekleniyor.
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Bitcoin
Goldman Sachs, Galaxy Digital ile ortaklık kurdu!
Goldman Sachs, Bitcoin vadeli işlem ticaretini genişletmek için Galaxy Digital ile güçlerini birleştirdi. ABD’nin en büyük yatırım bankalarından olan Goldman Sachs, Mike Novogratz’ın şirketi Galaxy Digital ile birlikte Bitcoin vadeli işlemlerine başlamak için ortaklık kurdu.
Goldman Sachs geçtiğimiz mart ayında kripto para birimi alım satım masasını aktif hale getirmişti. Müşterilerden gelen talep üzerine de Bitcoin yatırım hizmetlerini ilerletti. Bu ayın başlarında hizmetleri Ethereum alım satım hizmetleri ile genişleteceğini bildirmişti. Şimdi ise Galaxy Digital ile kurulan ortaklık sonucunda Bitcoin vadeli işlemleri başladı.
Bankacılık devi Goldman Sachs geçen ay yaptığı bir açıklamada Bitcoin işlemleri için yeni likidite sağlayıcıları ile anlaşma yapacağını duyurmuştu. Bankanın ortaklık kurduğu Galaxy Digital’in CEO’su Mike Novogratz, kariyerine 1989 yılında Goldman Sachs’ta başlamıştı. Galaxy Digital tarafından da şirketin Goldman Sachs’ın likidite sağlayıcısı olarak görev yapmaya başlayacağının duyurulması bekleniyor.
Diğer taraftan Goldman Sachs’taki herkes Bitcoin hizmetleri konusunda hemfikir değil. Bankanın özel servet yönetimi kolu kısa bir zaman önce kripto paraların uygulanabilir bir yatırım olmadığını söyleyen araştırma notu yayınlamıştı. Galaxy Digital’in ikinci başkanı Damien Vanderwilt, bankanın Galaxy Digital ile ortaklık kurmasının diğer bankaların müşterilerinin kendi bankalarına baskı yapmalarına neden olacağını ifade etti.
Goldman Sachs Asya-Pasifik Dijital Varlıklar Başkanı Max Minton, ortaklık ile ilgili şunları kaydetti:
“Amacımız, müşterilerimizi en iyi uygulama fiyatlandırmasıyla donatmak ve ticaret yapmak istedikleri varlıklara güvenli erişim sağlamaktır. 2021’de buna artık kripto paralar da dahil ve çok çeşitli likidite mekanlarına ve kripto para ekosistemini kapsayan farklılaştırılmış türev yeteneklerine sahip bir ortak bulduğumuz için mutluyuz.”
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Bitcoin
Miami, Çinli Bitcoin madencilerini çağırıyor!
Miami Belediye Başkanı Francis Suarez, Bitcoin’e verdiği destek ile kripto para piyasası tarafından yakından tanınan bir isim. Suarez, kentin Çinli Bitcoin madencilerini Bitcoin madenciliği için yeni bir ev olarak karşıladığını söyledi ve bu konu için elektrik maliyetlerini de azaltmaya çalıştıklarını ifade etti. Miami, Bitcoin madencilerini çağırıyor.
ABD’deki en kripto dostu politikacılardan biri olan Suarez, perşembe günü CNBC’ye verdiği bir röportajda şehrin Çinli Bitcoin madencilerine son zamanlarda yaşadıkları Bitcoin madencilik baskısının ortasında kapılarını açtığını söyledi. Belediye Başkanı, şehrin ciddi bir nükleer güç kullanım potansiyeli olduğunu ifade ederek “Birçok şirketle irtibat halindeyiz. Onlara gelin burada çalışın diyoruz” dedi.
Çin’in düzenleyicileri yerel Bitcoin madenciliğini ve yasadışı enerji üretim faaliyetlerini sıkılaştırdığından dolayı birçok Çinli Bitcoin madencisinin Çin’den göç ettiği biliniyor. Bitcoin madencilerinin %50’sinden fazlasının Çin’den geldiği tahmin ediliyor. Bitcoin madenciliği, bu enerji yoğun ve oldukça zorlu süreci desteklemek için istikrarlı internet bağlantıları ve yüksek verimli işlemciler gerektirmekte. Suarez, Miami’nin temiz ve ucuz bir enerji kaynağı olarak nükleer enerjiye sahip olduğunu ve şehrin daha fazla yatırım çekeceğini ve daha fazla iş yaratacağını umduğunu söyledi.
“Bunun ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz… madenciler saatte belirli bir kilovat fiyatına ulaşmak istiyorlar. Ve biz de onlarla bu konuda çalışıyoruz; Şehrimizin rekabet etme fırsatına sahip olduğundan emin olmak istiyoruz.”
Çalışma İstatistikleri Bürosu, Miami’deki saatlik kilovat elektrik maliyetinin ortalama 10.7 cent olduğunu, bu maliyetin ülke ortalamasında ise 13.3 cent olduğunu ortaya koyuyor.
Suarez, Çinli BTC madencilerinden herhangi bir kişisel çağrı almadığını vurguladı ve hırsının bir gecede gerçekleşemeyeceğini kabul etti. Yine de iyimser ve şehrin sınırsız ve ucuz nükleer güç kaynağını teşvik ederek Bitcoin madencilerinin ihtiyaçlarını karşılayabileceğine inanıyor. Ayrıca Suarez yönetimi vergi imtiyazları, altyapı teşvikleri ve kripto madenciliği için küçültülmüş düzenlemeler içeren kurumsal bölgeler oluşturmak da dahil olmak üzere kripto madenciliğini geliştirmek için çeşitli teşvikleri değerlendiriyor.
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Kripto Para
Socios, NBA takımı 76ers ile anlaştı!
Spor ve eğlence endüstrisi için blok zincir hizmeti sağlayan Socios ağını büyütmeye devam ediyor. Önde gelen blok zincir sağlayıcısı Socios, NBA takımı 76ers ile anlaştı.
Spor ve eğlence endüstrisinde son zamanlarda popüler olan taraftar token sağlayıcısı Socios ağı büyümeye devam ediyor. Dünyanın her yerinden spor kulüpleri ile anlaşma sağlayan Socios, ilk kez bir NBA takımı ile anlaşma sağladı. NBA takımı 76ers ile ortaklık kuran Socios, aynı zamanda bu kategorideki ilk ortaklığını da kurmuş oldu.
🏀This is an announcement tweet.
Introducing the Philadelphia 76ers, https://t.co/2FROhSNgw8’s first American basketball partner.
Welcome to the family, @sixers. pic.twitter.com/8lNM22jHwY
— Socios.com (@socios) June 17, 2021
Socios, 2021-2022 sezonundan itibaren resmi olarak 76ers maçları boyunca arenadaki reklamlara ve televizyonda görülebilen tabelalara entegre olacak. Aynı zamanda 76ers’in marka ve logolarından da yararlanabilecek. Ayrıca Socios, Sixers.com’da ve benzersiz oyun öncesi ve sonrası içerikle bütünleştirilecekleri 76ers sosyal kanallarında büyük bir dijital varlığa da sahip olacak.
Socios CEO’su Alexandre Dreyfus, ortaklık ile ilgili yaptığı açıklamada şunları ifade etti:
“Bu, dünya çapında 76ers hayranları için büyük ölçüde gelişmiş hayran katılımına yol açabileceğine inandığımız heyecan verici bir ortaklığın başlangıcı. 76ers’ı ağımıza davet etmekten heyecan duyuyoruz. Dünyanın en büyük spor organizasyonları şimdi toplu halde bize katılıyor. Socios.com burada kalmaya devam edecek ve küresel spor endüstrisinin dijital dönüşümünde önemli bir araç olacak.”
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Yazan: yeterki, 1 gün önce
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Yazan: hasanaydogdu, 3 hafta önce
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Yazan: kadirosmanselim, 3 hafta önce
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Portekiz Merkez Bankası ’ndan kripto para borsalarına izin!
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