Portekiz Merkez Bankası ’ndan kripto para borsalarına izin!

Kripto para birimleri ile ilgili son dönemlerde devletler tarafından verilen olumlu haberler hız kazandı. Bitcoin’in El Salvador’da yasal para olarak kabul edilmesinin ardından bu konu ile alakalı birkaç ülkeden daha adımlar geldi. Gelen en son haber ise Avrupa’nın en güçlü ülkelerinden biri olan Portekiz’den. Portekiz Merkez Bankası, kripto para borsalarına yasal bir şekilde hizmet verebilmeleri için izin verdi.

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Portekiz’de daha önce yapılan bir yasal düzenleme ile ülkedeki kripto para borsalarının işlem yapabilmeleri için gerekli yasalar çıkarılmış, ancak buna rağmen hiçbir kripto para borsasının resmi şekilde işlem yapmalarına izin verilmemişti. Portekiz Merkez Bankası ’ndan gelen son haber ile artık ülkedeki iki kripto para borsası resmi şekilde işlem yapabilecek. Bu borsalar Criptoloja ve Mind The Coin.

Criptoloja, geç de olsa gelen bu izin kararını heyecan ve mutlulukla karşıladı. Bu izin için ilk başvuruyu 29 Eylül 2020 tarihinde yaptıklarını ifade eden şirket CEO’su Pedra Borges şunları söyledi:

“Uzun bir yoldu. Portekiz’de hizmet verecek ilk düzenlenmiş kripto para borsası olmak çok şey ifade ediyor.”

Criptoloja uzun zaman önce Bitcoin ve altcoin ticaret işlemleri için gerekli altyapıyı hazırlamıştı ancak izinleri olmadığından dolayı kullanıcıların kripto para alım satım işlemlerine izin verememekteydi. Criptoloja borsasında hesabı olan ya da açacak olan kullanıcılar kısa bir süre sonra işlem yapmaya başlayabilecek. Bu gelişme ile ülkedeki kişilerin kripto alanına girişlerinin ve bu alanı benimsemeye başlamasının hızlanması bekleniyor. Criptoloja, Portekizli kullanıcılar için ülkenin ilk yasal borsalarından biri olacağından dolayı ülkenin kripto paralara olan ilgi ve merakının da artması bekleniyor.