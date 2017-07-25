Porsche Design Huawei Watch 2 Modeli Satışa Çıktı

Huawei Watch 2 pek isteneni verebilen bir akıllı saat modeli değildi ancak Porsche Design Huawei Watch 2 bunu değiştirebilir.

Huawei bu yılın şubat ayında Porsche Design ile birlikte çalışacağını duyurmuştu ve bu birlikteliğin yeni cihazı Porsche Design Huawei Watch 2 oldu. Cihaz, Huawei Watch ile aynı donanıma sahip. Cihazın, Huawei Watch 2’den farkı ise paslanmaz çelik kasası, kırmızı dikişli hibrid kayışı ve Porsche Design tarafından özel olarak geliştirilmiş saat yüzleri.

Akıllı saat modeli bugün Avrupa ve İngiltere’de 795€’dan satışa çıktı. Rakiplerine göre oldukça pahalı olan cihazın ne zaman diğer ülkelerde ne zaman satışa çıkacağı ise henüz bilinmiyor.