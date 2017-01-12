Poker Oynayan Yapay Zeka İlk Günden Ezdi Geçti

Geçen gün haberini yaptığımız Carnegie Mellon Üniversitesi tarafından geliştirilen yapay zeka, poker turnuvasına hızlı başladı.

Libratus isimli yapay zeka daha ilk günden 81.716 dolar topladı. İnsan olan rakiplerinde ise 7.228 dolar bulunuyor. Hem oyuncular hem de Libratus’un geliştiricileri şu anda çok heyecanlı. 20 günlük boyunca sürecek olan turnuvada ilk günden karar vermek için çok erken ancak Libratus’un rakiplerine pek şans tanımadığı ortada.

Libratus, 2015 yılında farklı bir oyunda insanlara yenilen Claudico’dan geliştirildi ve Claudico’ya göre baya bir yol aldığı ortada. Profesyonel poker oyuncuları ise oyunun çeşitli bölümlerinde çok geniş çapta karmaşık bir strateji izlediklerini ancak Libratus’un şimdiye kadar çok başarılı olduğunu dile getirdiler.

CMU’nun daha eski poker botlarının arkasındaki isim olan Sam Ganzfried yaptığı açıklamada Libratus’ın bugüne kadar insanlar tarafından yapay zekaların aleyhine çokça kullanılan iki zayıflığın üstesinden geldiğini belirtti. Bunlardan bir tanesi artık sistem blöf yaparken rakiplerinin elini düşünmek yerine önce kendi elini ön planda tutuyor. İkincisi ise artık Libratus rakiplerinin bahsi ne kadar arttırdığını önemsemiyor. Bunun yerine daha basit bir oyun yöntemi izliyor. Claudico da aynı sistemi kullanıyordu ancak bazen bahsi yanlış hesaplayabiliyordu. Libratus şimdilik böyle bir hata yapmadı.