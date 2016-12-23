Pokemon Go Sonunda Apple Watch Platformuna Çıktı

Bu sene Eylül ayında yeni iPhone modelleriyle beraber Pokemon Go’nun Apple Watch platformuna da çıkacağı Apple tarafından duyurulmuştu.

Niantic tarafından yapılan açıklamayla beraber Pokemon Go, Apple Watch için indirilebilir oldu. Doğal olarak oyunun akıllı saat versiyonu oyunun tam sürümü değil. Telefonda ki oyun ile entegre bir şekilde çalışıyor. Saat üzerinden bazı aktiviteleri telefonu çıkarmadan gerçekleştirebiliyorsunuz.

Saat ile bu küçük canavarları yakalamak mümkün değil ancak pokestopları kullanabilir ve tek bir dokunuşla etrafınızda bulunanları görebilirsiniz. Niantic saat ile yapılabilecek olan oyun içi aktiviteleri açıklamasına ekledi. Açıklamaya göre oyun içerisinde yer alan kişisel aktivite istatistikleri saat üzerinden de görülebiliyor. Yakınlarda bir pokemon olduğunda saat haber veriyor. Telefon kullanılmadan da saat üzerinden yumurtalar kırılabiliyor ve yanınızda bulunan pokemonlara şeker geliyor.

Oyun ilk çıktığında inanılmaz bir popülarite elde etti. Ancak bir süre sonra oyuncu sayısı önemli ölçüde düştü. Niantic bu oyuncuların bir kısmını oyuna geri döndürmek için çaba sarf ediyor. Watch desteği de bu adımların şimdilik sonuncusu. Şirket daha önce de Starbucks ve Sprint ile anlaşmıştı. Oyunu da Hindistan’da yayınlamıştı. Ancak bu çabalar biraz yetersiz kalıyor gibi gözüküyor.