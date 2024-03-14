Çinli teknoloji devi Xiaomi, bir süredir yeni orta segment akıllı telefonu Poco X6 Neo üzerinde çalışıyordu. Geldiğimiz noktada bugün ise Poco X6 Neo tanıtıldı. Detaylara bakalım.

Poco X6 Neo neler sunuyor?

Akıllı telefon 6.67 inç büyüklüğünde bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 2400×1080 piksel yani Full HD+ çözünürlükte. X6 Neo, 120 hz ekran yenileme hızını ve 394 PPI piksel yoğunluğunu destekliyor. Bunların haricinde ekranın 1920 KWM karartma, 2160 hz dokunmatik örnekleme hızını ve 1000 nit tepe parlaklığı desteği bulunuyor. Ekran paneli tarafında ise AMOLED bir ekran paneli kullanılıyor.

X6 Neo kaputun altında MediaTek Dimensity 6080 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine LPDDR4X RAM ve UFS 2.2 dahili depolama birimi eşlik ediyor. MediaTek Dimensity 6080 yonga seti gücünü 33W kablolu hızlı şarja sahip 5000 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alıyor.

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Poco X6 Neo kamera tarafında ikili bir arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Bu arka kamera kurulumunda bizleri 108 MP çözünürlüğünde bir ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya 2 MP çözünürlüğünde bir derinlik kamerası eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 16 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.