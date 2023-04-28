Poco, F5 ve F5 Pro akıllı telefonlarını 9 Mayıs’ta küresel pazarda satışa sunmaya hazırlanıyor. Pro modeli geçtiğimiz günlerde sızdırılan görüntülerde görülmüştü. Şimdi de cihaz, Twitter’da Sudhanshu Ambhore tarafından paylaşılan sızdırılmış bir kutu açma videosunda ortaya çıktı. Video bize yaklaşmakta olan ürüne gerçek bir bakış sunuyor. İşte detaylar.

Poco F5 Pro, metin ve marka adı için Sarı renkli yazı tiplerine sahip Siyah bir kutu içinde gelecek. Kutuda akıllı telefonun yanı sıra 67W şarj cihazı, USB-C kablosu, şeffaf bir telefon kapağı ve kullanım kılavuzu yer alıyor. Geçmiş raporlar, Poco F5 Pro’nun geçtiğimiz Aralık ayında Çin’de piyasaya sürülen Redmi K60’ın yeniden markalanmış bir versiyonu olacağını gösteriyor. En son kutu açma videosu gerçekten de aynı şeyi doğruluyor.

İlginizi çekebilir: Xiaomi Küçük Bir Telefon Üretmeyi Planlamıyor! İşte Sebebi!

Poco F5 Pro, kavisli bir arka panele sahip ince bir tasarıma sahip. Ses düğmesi ve güç düğmeleri sağ tarafta yer alıyor. Arka panelin her iki tarafı da karbon fiber benzeri bir desene sahip gibi görünürken, geri kalanı parlak bir yüzeye sahip. Sol üst köşede dikdörtgen bir kamera modülü var. Üç sensör ve bir LED flaş barındırıyor. Cihazın alt kısmında bir USB-C portu, SIM tepsisi ve hoparlör ızgarası yer alıyor. Video, telefonun ön yüzünü ortaya hizalanmış bir delikli kesik ile ortaya koyuyor.

Poco F5 Pro’nun Redmi K60’ın yeniden adlandırılmış hali olarak gelmesi beklendiğinden, cihazın 6,67 inç 2K 120Hz AMOLED ekrana sahip olmasını bekleyebiliriz. Snapdragon 8+ Gen 1 işlemci ile güçlendirilmesi ve 67W kablolu ve 30W kablosuz şarj desteğine sahip 5.500mAh pil ünitesi ile desteklenmesi bekleniyor.