Poco bugün Poco C50 isimli bütçe telefonunu piyasaya sürecek. Merakla beklenen bu lansman Hindistan’da yapılacak. Cihaz Hint perakende satış sitesi olan Flipkart üzerinden satın alınabilecek. Poco C50 aslında yeniden markalanmış Redmi A1+ olarak karşımıza çıkıyor. Xiaomi’nin farklı isim farklı pazar uygulamalarından birisi daha olacak.

Xiaomi bundan önce birçok cihazında aynı uygulamayı yapmıştı. Bunların en bariz örneği “Lime” kod adlı Redmi cihazı. Çin’de Redmi Note 9 4G, Hindistan’da Redmi 9 Power, Global pazarda ise Redmi 9T. Poco C50 lansmanından önce Geekbench performans testinde ortaya çıktı. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara göz atalım.

Poco C50’nin beklenen özellikleri

Söylentilere göre Poco C50, damla çentikli tasarıma sahip 6.52 inç büyüklükte HD+ bir ekranla birlikte gelecek. Bir önceki nesil olan Poco C40’ta olduğu gibi Poco C50’de de deri bir kapak tasarımı olacak.

Cihaz giriş seviyesi yonga seti olan MediaTek Helio A22 ile birlikte geliyor. Yonga setinin maksimum hızı 2.0 GHz. Bu yonga setine en az 3 GB RAM ve 32 GB/ 64 GB dahili depolamanın eşlik etmesi bekleniyor. Batarya tarafında ise Poco C50’nin 10W kablolu şarj desteğine sahip 5000 mAh büyüklükte bir batarya ile geliyor.

Poco C50 arkada ikili bir kamera kurulumuna sahip olacak. Bu kamera kurulumundaki ana kamera 8 MP çözünürlüğe sahip. Ana kameranın yanı sıra bir de özellikleri henüz bilinmeyen derinlik sensörü bulunuyor. Poco C50 ön tarafta selfieler ve görüntülü aramalar için 5 MP çözünürlükte bir ön kameraya da sahip.

Şimdilik cihazla ilgili tüm bildiklerimiz bunlar. Bugün lansmandan sonra elimize daha fazla bilgi geçerse sizlerle paylaşacağız.