PlayStation 5’in kontrolcüsü ortaya çıktı!

Sony, yeni nesil konsollarını önümüzdeki sene çıkarmayı planlıyor. Next-gen konsol için teknik özellikler ortaya çıkmaya başladı.

İlginizi çekebilir: Yongadan yongaya kuantum ışınlanması yapıldı!

Sony, PlayStation 5 ile grafik kalitesini yeni nesile taşımayı hedefliyor. Her yeni nesil konsolla birlikte ortaya çıkan yapımlar çok daha gerçekçi hale geliyor. PS5’te bulunacak SSD’de haliyle bu performansı kaldıracak donanımda olması gerekiyor.

Firmanın açıklamalarında kullanılacak donanım materyalinin bilgisayarlarda kullanılan SSD’lerinden çok daha yüksek performans vereceğini iddia ediyor. NVMe teknolojisinin kullanılacağı bu teknik birimde yüksek hızlı bir depolama imkanı vadediyor. SATA ve HDD’e nazaran %300 daha verimli performans sunan bu yeni teknoloji yapılan işi de daha kaliteli kılabilir.

Sony, PS4’te dönemine göre yine yüksek donanımlı bir cihaz karşımıza çıkarmayı başarmıştı. Fakat zamanla oyunların gelişen grafik özellikleriyle birlikte geride kalmaya başlamıştı. Birçok oyunun yükleme sürelerinden dert yanan kullanıcılar, yeni nesil konsolla birlikte bu dertten kurtulacaklar.

SSD, RAM gibi davranacak!

Software-Defined Flash olarak isimlendirilen konsollara özel olarak geliştirilen bu sistem, gerektiğinde SSD’nin RAM olarak da kullanılabileceği anlamına geliyor. Genellikle sunucu sistemlerinde kullanılan bu teknoloji, SSD’ye bellek kanallarında ve işletim sisteminde tam yetki verilmesine izin veriyor. Böylelikle konsolun donanımından daha çok yararlanılabilecek.

TweakTown’un açıklamalarında, oyun verilerinin aktarılmasında engelleri kaldırılarak GPU ve CPU’nun senkronize çalışması sağlanacak. Diğer bir değişle, oyun verilerinin daha hızlı yükleneceğini söyleyebiliriz. Oyun içindeki bekleme sürelerinin minimum düzeye böylece çekilmesi bekleniyor.

PS5’in geliştirme kitinde Spider-Man’in önceki nesiline oranla 14 saniye daha az yükleme süresi verdiği görüldü. PlayStation 5’in önümüzdeki senenin sonuna doğru raflarda yerini alması bekleniyor.