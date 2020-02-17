Oyun Konsolu
PlayStation 5, Sony’nin son oyun konsolu olabilir!
PlayStation 5, Sony’nin son oyun konsolu modellerinden biri olabilir. Bunun sebebi ise Google, Microsoft ve Amazon gibi teknoloji devlerinin bulut tabanlı oyunculuk üzerine çalışmalarda bulunmaları olarak gösteriliyor.
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Sony’nin PlayStation modelleri 90’lı yılların sonunda piyasaya sunulmasıyla birlikte oyunculuk anlamında dinamikler değişmeye ve gelişmeye başlamıştı. Oyunlar ve oyunculuk kavramı bu süreçle birlikte evrilmiş ve her yeni konsol modeliyle daha gerçekçi oyunlar oynayabilir hale gelmişti.
Ama zaman geçtikçe aslında firmalar da, oluşan bir gerçeği sezmeye başladılar. Oyunculuk, konsollar ve bilgisayarların hem yer kaplaması ve mobil cihazların evrimiyle eski havasını kaybettı.
Taşınabilir konsollar, ön plana çıktı. Ama taşınabilirlik için donanımın da bu yapıya uygun olması gerekiyordu. O yüzdendir ki el konsollarının grafikleri de son zamanlarda oluşan çözünürlük ve kalite hissiyatı ihtiyaçlarını karşılayamadı.
Google Stadia ile Nvidia GeForce ile şimdilerde bulut tabanlı oyunculuk için bu yüzden çalışıyorlar. Gelişmiş grafikler sunan oyunlar, gelişmiş donanım birimleriyle çalışabilir olduklarından, telefonlar henüz bu kaliteyi yakalayamıyorlar.
Bununla birlikte, çözüm olarak da yüksek grafikli oyunları çalıştırabilen dev sunucu ağı inşa ediliyor. İnternet vasıtasıyla oyuncular sanal makine üzerinde çalışan bu oyunlara uzaktan bağlanarak erişim sağlayabiliyorlar.
Sony PlayStation 5, büyük bir hata olacak!
Firma, ürünlerinin fiyatını belirlerken açıkçası çok yüksek bir fiyatlandırma politikasına gitti. 450 dolar fiyat etiketiyle raflarda göreceğimiz yeni konsol, Amerika muadili ülkeler için bile yüksek bir fiyatlandırma olarak karşılanıyor. Eğer, fiyatı doğruysa belki de firmanın şu zamana kadar çıkardığı en pahallı PlayStation modeliyle karşılaşacağız.
PS4’ün çıktığı tarihlerde firma, 381 dolar fiyat etiketiyle konsollarını satışa sunmuştu. Aslında bakarsanız, cihaz 399 dolar bandından piyasaya çıkmış fakat firma diğer rakipleriyle rekabete girmek istediği için indirime gitmişti.
PS5’de ise bu rakamların %18 zamlandığını görüyoruz. Hatta ve hatta bazı kaynaklar yeni oyun konsolunun 500 dolar seviyesine kadar çıkabileceğini ön görüyorlar. Şu ana kadar Sony, her ne kadar piyasayı domine eden bir şirket olarak da görülse, bu yaptığı hamlelerle ayağına sıkıyor. Oyun fiyatlarının da yüksek olduğu şu dönemlerde iyice satışlara ket vuracak bir durum oluşturuyor.
Peki rakibi, Microsoft ne alemde?
Xbox’un Game Pass hamlesinden sonra, şimdi sıra Xcloud’da. Xcloud sisteminde, Microsoft’un yeni nesil oyun konsolunda bulunan oyunları, bulut sistemi üzerinden telefonunuzda oynayabileceksiniz. Henüz ne kadar fiyata geleceği belli olmayan bu yapının GamePass ayağı 15 dolar’a satılıyordu. Ama GamePass’in sunduğu nimetler düşünüldüğünde ucuz bir fiyatlandırmaya gidileceği aşikar.
Dünya çapında şu anki istatistiklere baktığımızda kayıtlara geçen 3-5 milyar arası akıllı telefon satılmış. Microsoft, Google ve Amazon gibi devler de bu kullanıcı sınıfını nasıl ellerinde tutabileceklerini düşünüyorlar.
Senelerdir, bulut tabanlı oyunculuk çeşitli firmalar tarafından deneniyor. Fakat, şu an durumlar çok daha farklı. Artık 5G iletişim teknolojilerinin de yaygınlaşmasıyla 1 GB/s internet hızlarından bahsediyoruz.
Oyun
Mutlaka oynamanız gereken 5 Playstation 4 oyunu!
Playstation 4 oyun konsolunun çıkışının ardından 5 yıl geçti ve haliyle konsol artık oldukça geniş bir oyun arşivine sahip. Bu geniş oyun arşivinden mutlaka oynamanız gerektiğini düşündüğümüz 5 oyunu sizler için listeledik.
5. Batman: Arkham Knight (2015)
Geliştirici: Rocksteady
Batman, uzun yıllardan beri çizgi romanları, filmleri ve çizgi dizileriyle her yaştan büyük hayran kitlesine sahip bir karakter. 2009 yılından beri de oyunlarıyla hayranlarının karşısına çıkıyor. Batman serisinin son oyunu 2016 yılında piyasaya çıkan Batman:Arkham VR olsa da bizce bu listeye girmeyi 2015 yılının Batman: Arkham Knight’ı hakediyor.
Oyunculara tempolu ve harika dövüş mekanikleri sunan oyunda, yerel halkın Gotham şehrini terk edişi sonrasında sokaklarda cirit atan suçlular ile Batman’in mücadelesini konu alıyor. Oyunun Playstation 4 sürümü, Şubat 2020 itibariyle 120 TL fiyat etiketine sahip.
4. Detroit: Become Human (2019)
Geliştirici: Quantic Dream
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Detroit Become Human 2038 yılında geçiyor. Geleceği gerçekçi ve karanlık yapısıyla anlatan oyun, Androidler ile dolu, mevsimsel ve sosyal sorunlar ile boğuşan bir Amerika’yı konu alıyor. Oyunun Playstation 4 sürümü, internet mağazaları üzerinden 120 TL fiyat ile ulaşılabilir durumda.
3. Death Stranding (2019)
Geliştirici: Kojima Productions
Death Stranding yakın gelecekte, büyük bir felaket sonrası insan ırkının yok olma mücadelesi verdiği bir ortamda geçiyor. Yaşanan felaket sonrası günümüz dünyasından oldukça farklı ve doğa üstü olayların yaşandığı bir dünya ile karşı karşıya kalan insan ırkının mücadelesi oyunun ana hikayesini oluşturuyor. Basit tabirle bir kargocuyu canlandırdığımız Death Stranding Kojima imzasına yakışan, akıcı bir hikaye, açık dünya ve gizem unsurları sunan bir oyun. Death Stranding’in Playstation 4 sürümü, 225 TL fiyat ile bulunabiliyor.
2. God of War (2018)
Geliştirici: SIE Santa Monica
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PS2 ve PS3 dönemlerinde satış rekorları kıran God Of War serisi, bize Spartalı Kratos’un hikayesini anlatıyordu. Tanrılar ile girdiği mücadeleler ile ortalığı birbirine katan Kratos, bilinmeyen bir zamandan sonra oğlu Atreus ile Playstation 4 dünyasına geri döndü. Yeni God Of War oyununda ölen eşinin küllerini, en yüksek dağdan bırakmak için yolculuğa atılan Kratos’un maceralarına harika ara sahneler ve grafiklerle katılıyoruz. Şubat 2020 itibarıyla oyun, 100-150 TL fiyat aralığında satın alınabilir durumda.
1. Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu (2016)
Geliştirici: Naughty Dog
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Playstation 4 konu olduğunda 1 numarada çoğu kişinin tahmin edeceği gibi Uncharted 4 yer alıyor. Sevilen serinin son oyunu, hikaye derinliği açısından göz dolduruyor. Oyun hazine avcılığı yapan iki kardeşin maceralarını harika grafikler ile anlatıyor. Akıcı oyun mekaniğinin yanında oyunculara bulmacalarda sunan Uncharted 4 aynı zamanda Türkçe dublaj seçeneği ile de oyun keyfini arttıyor. Oyun, 85-100 TL fiyat etiketiyle mağazalarda bulunabiliyor.
Oyun Konsolu
PlayStation 5, Coronavirus yüzünden ertelenebilir!
Sony’nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5, yıllar süren bekleyişin ardından nihayet bu yıl içerisinde tanıtılacak. Konsol ile ilgili yoğun bir bilgi akışı gerçekleşirken, ortaya çıkan son iddia ise Coronavirus nedeniyle tanıtım tarihinin ertelenebileceğini gösteriyor.
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PlayStation 5 ve Xbox Series X’e Coronavirus darbesi!
İlk olarak Çin’de ortaya çıkan Coronavirus, teknoloji sektörününün önemli markalarını etkilemeye devam ediyor. NVIDIA, LG, Ericsson, ZTE ve Sony gibi firmalar virüs nedeniyle MWC 2020 etkinliğine katılmazken, Çin’de üretim yapan pek çok marka ise fabrikalarını geçici olarak kapattı. Üretim hatlarında yaşanan karmaşık durum, dolaylı olarak yeni çıkacak ürünlerin tanıtım süreçlerini de etkiliyor. Çin’den gelen yeni bilgilere göre, yaz aylarında tanıtılması beklenen PlayStation 5 ve Xbox Series X’in tanıtımı ileri bir tarihe ertelenebilir.
Video oyun pazarı analisti Daniel Ahmad’a göre, ABD’de satışa sunulan konsolların %96’sı Çin’de üretiliyor. Bu nedenle salgının oyun konsolu pazarını önemli ölçüde etkilemesi bekleniyor. İddialara göre PlayStation 5 ve Xbox Series X’in bu yaz yapılması planlanan lansmanları, üretim hatlarındaki gecikmeden dolayı 2021 başına ertelenecek. Sony’nin PS5’i yüksek üretim adediyle piyasaya sürmek istediği, bu nedenden dolayı da işini şansa bırakmak istemediği belirtiliyor.
Öte yandan Sony ve Microsoft’un en büyük rakibi Nintendo’dan gelen yeni haberler de pek iç açıcı değil. Marka, el konsolu Switch’in üretim sürecinde yaşanan aksaklıklardan dolayı geçtiğimiz günlerde müşterilerinden özür diledi.
PlayStation 5 ve Xbox Series X hakkındaki sızıntılar, iki konsolun da Zen 2 mimarisine sahip AMD Ryzen işlemcilerle geleceğini belirtiyor. RDNA Navi GPU, Ray Tracing teknolojisi, 8K/120 Hz görüntü desteği ve 2 TB’a kadar NVMe SSD ise ürünlerin dikkat çeken özellikleri arasında yer alıyor.
Genel
Microsoft, Sony ve Nintendo’yu rakip olarak görmüyor
Konsol dünyasında hareketli günler yaşanırken, Microsoft cephesi yeni tanıttığı Xbox Series X‘in ardından oldukça iddialı açıklamalarda bulundu.
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Microsoft: “Asıl rakiplerimiz Sony ve Nintendo değil”
Oyun departmanında hareketli aylar geçiren Microsoft, son ürünü olan Xbox Series X‘i de tanıttı. Hali hazırda Xbox One ve bilgisayar platformları içinde Xbox Game Pass servisini çıkartan firma, konsol yarışında hedefini değiştirmiş gibi gözüküyor. Zira oyun departmanı bakanı Phil Spencer, Protocol‘e yaptığı açıklamada “Sony ve Nintendo‘ya büyük saygı duyuyoruz ancak biz bu oyun sektöründeki yarışta Amazon ve Google‘ı kendimize rakip olarak görüyoruz.” dedi. Bildiğiniz üzere Google, Amazon ve Apple gibi firmalar, abonelik ve bulut sistemleri üzerinden oyun oynatma fikrini gerçekleştirmeyi planlamaktalar. Microsoft ise 2017 yılında Xbox One için çıkardığı, daha sonra 2019 yılında bilgisayar platformuna da getirdiği Xbox Game Pass üzerinden, abonelik sistemine geçişi başlatmış ve yarışa dahil olmuştu. İşte bu sebepten dolayı firma kendine konsol satışı üzerinden rakip seçmektense, yeni nesil oyuncular ve platformlar yaratmaya çalışan rakipler seçti. Xbox Game Pass‘in başarısının da Microsoft‘un karar mekanizmasında önemli bir etken olduğunu unutmamak gerek.
İddialı açıklamaların ardından Microsoft şu an için Sony ve Nintendo‘dan herhangi bir yanıt alamadı. 2020 sonlarında çıkması düşünülen Xbox Series X, Microsoft‘un tabirine göre en hızlı ve güçlü konsol olarak bizleri karşılayacak. İçerisinde Steam ve Windows 10 mağazasının da bulunması beklenen konsolun fiyatı henüz netlik kazanmadı.