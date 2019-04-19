PlayStation 4 kontrolcüsü Android cihazlarda nasıl kullanılır?

Normalde piyasada akıllı telefonlara özel iOS ve Android uyumlu kontrolcüler var, ancak bir PlayStation 4 sahibi iseniz bunun için ekstra bir para harcamanıza gerek yok. PlayStation4 (DualShock 4) kontrolcülerini Android cihazlarda ve Tv’lerde kullanmak oldukça kolay. Sadece basit bir Bluetooth kurulumu yaparak, cihazlarınız ile bu konsolu kolaylıkla kullanabilirsiniz.

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PlayStation 4 kontrolcüsünü Android telefon ve tabletlerde kullanmak

1- İlk olarak Android cihazınızda ya da televizyonunuzun ayarlar kısmında Bluetooth özelliğini açmanız ve tarama modunda olduğundan emin olmanız gerekiyor.

2- Kontrolcüde PlayStation ve Share (Paylaş) butonuna aynı anda basarak birkaç saniye bekleyin. Kontrolcü ışığı eşleşme modunda olunca yanıp sönmeye başlayacaktır.

3- Telefonunuzun ya da televizyonunuzun ekranındaki Wireless Controller cihazını bulup, eşleşme başlatmak için üzerine dokunun.

Bu adımlardan sonra cihazlarınızı birbirine bağlamış ve PlayStation4 kontrolcüsünü istediğiniz gibi kullanabileceksiniz ve kontrolcü desteği olan Android oyunları DualShock 4 ile oynayabilirsiniz.