PlayerUnknown’s Battlegrounds bir yandan oyuncuları memnun etmek için hile kullanan oyunculara karşı büyük bir savaş başlatmış durumda. Oyundan her gün 6000 kişi yasaklanıyor. BattlEye tarafından yapılan açıklamaya göre günlük 6000 ile 13000 arasında oyuncunun oyuna erişimi engelleniyor.

Over 322,000 cheaters have been banned from PUBG so far, more than twice as many as posted by @PLAYERUNKNOWN just a month ago.

— BattlEye (@TheBattlEye) October 13, 2017