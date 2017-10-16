PlayerUnknown’s Battlegrounds daha resmi olarak çıkmamış olmasına rağmen Steam’de her geçen gün kırdığı oynanma rekorlarına doymuyor.

PlayerUnknown’s Battlegrounds bir yandan oyuncuları memnun etmek için hile kullanan oyunculara karşı büyük bir savaş başlatmış durumda. Oyundan her gün 6000 kişi yasaklanıyor. BattlEye tarafından yapılan açıklamaya göre günlük 6000 ile 13000 arasında oyuncunun oyuna erişimi engelleniyor.

Over 322,000 cheaters have been banned from PUBG so far, more than twice as many as posted by @PLAYERUNKNOWN just a month ago. — BattlEye (@TheBattlEye) October 13, 2017

Yasaklanan oyuncular genellikle oyunda haksız rekabete neden olan hileleri kullananlar ve diğer oyuncuların kötü bir oyun deneyimi yaşamasına nedne olanları. Geçtiğimiz cuma günü oyundan bir gün içerisinde tam 20000 oyuncunun yasaklandığı açıklandı. Bunlar ile beraberde bugüne kadar 322000 oyuncu oyundan yasaklanmış oldu.