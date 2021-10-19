Pixel 6 Serisi İçin Google 7 Milyon Telefon Üretecek!

Bu akşam saat 20:00 de tanıtılması planlanan Google Pixel 6 serisi için yeni bir iddia ortaya atıldı. Google yeni Pixel 6 serisine o kadar çok güveniyor ki neredeyse şimdiye kadar ürettiği tüm serilerden daha fazla bir üretim planlanmasına sahip.

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Google yeni modellerin önceki modellerden (Pixel 4, Pixel 4XL, Pixel 4a, Pixel 5 Pixel 5a 5G) daha fazla pazar payı elde etmeyi başaracağına gerçekten inanıyor. Çin merkezli internet sitesi Nikkei, arama devinin tedarikçilerinden 7 milyondan fazla birim üretmelerini istediğini bildirdi. Bu, geçen yılın tüm Pixel üretimlerinin iki katı kadar olduğu anlamına geliyor.

Uluslararası Veri Şirketi’nden (IDC) alınan verilere göre, 2020’de Google, 3,7 milyon toplam telefon sevkiyatı gerçekleştirdi. Bu bakış açısıyla baktığımızda ise yılın başlarında tanıtılan Pixel 5a 5G’nin bile önceki modellerini geride bırakması bekleniyor. Pixel 5 serisi için de Google’ın tedarikçilerine 5 milyon birim ürün üretme görevi verildiği söyleniyor.

Tüm bunlar, Google’ın ABD merkezli tek Android telefon üreticisi olduğunu düşünürsek (Lenovo’ya ait Motorola’yı saymazsanız) hem Google hem de ABD bu işe önem veriyor gibi gözüküyor. Ayrıca, çoğu uluslararası pazardan ayrılan Huawei’nin bıraktığı pazar payının bir kısmını almaya çalışacak olması da önemli bir konu. Şirket Çinli rakibinden de bir miktar pazar payı çalmayı hedeflediği için Apple, Samsung ve Xiaomi de Google’ın gözdesi. Eğer Huawei’nin payını Google alabilirse diğer markalarda bu durumdan kendilerine pay çıkaracak. Ayrıca daha önce hiçbir telefonda görmediğimiz bir işlemci olan Google’ın kendi telefonlarında da ilk defa kullanacağı Tensör yonga seti de önemli bir farklılaştırıcı olarak görülüyor. ABD’nin yanı sıra şirket, Avrupa ve Japonya’daki pazar paylarını da güçlendirmeyi umuyor. Google’ın Pixel 6 üretimini Vietnam’a taşımayı planladığı öğrenildi ancak pandemi koşulları sebebiyle bu olay gerçekleşmedi. Bu nedenle Pixel 6 serisinin üretimi Çin’de yapılacak. Ancak Pixel 5a 5G Vietnam’da üretilmeye devam edecek.

Bu akşam tanıtılması planlanan Google Pixel 6 serisinde beklenen teknik özellikleri neler?

Sızıntılara göre Pixel 6, 6.4 inçlik 90 Hz FHD+ ekran ile gelecek. Pixel 6 Pro ise 6.7 inçlik 120 Hz QHD+ çözünürlüklü bir ekrana sahip olacak. Bununla birlikte Pixel 6 Pro, 50MP + 48MP + 12MP 4x zoom desteği sunan özel bir telefoto kamera ile piyasaya çıkacak. Pixel 6 modeli ise 50MP + 12MP ikili arka kamera kurulumuna sahip olacak. Pixel 6 4600 mAh büyüklüğünde bataryaya sahipken Pixel 6 Pro modeli ise 5000 mAh bataryaya sahip olacak. Her iki model de 30W hızlı şarjı destekleyecek. Son raporlar, her iki cihazın da beş yıl boyunca Google tarafından güncelleme alacağını gösteriyor. İçeresinde yepyeni bir işlemci olan Tensör yonga setini bulunduracak modellerden Pixel 6’nın siyah, yeşil ve kırmızı rengiyle gelmesi beklenirken Pixel 6 Pro ise siyah ve beyaz renkleriyle çıkması bekleniyor. Fiyat kısmında Pixel 6 650 euro/dolar başlangıç fiyatı, Pixel 6 Pro’nun ise 900 euro/dolar olması beklentiler arasında.

Peki siz yeni Google Pixel 6 serisi için ne düşünüyorsunuz? Ülkemize Pixel serilerinin gelmesini ister miydiniz? Gelmiş olsa bir sonraki akıllı telefon seçeneklerinizden biri Pixel olur muydu? Yorumlar kısmında görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Ayrıca Google Pixel 6 tanıtımını da buradan takip edebilirsiniz.