Yazılım
Pixel 4’ün Ses Kaydedici’si eski Pixel’ler için kullanıma açıldı!
Pixel 4, geçen aylarda Google’ın yapmış olduğu bir etkinlik dahilinde kullanıma sunulmuştu. Bununla birlikte birçok yeniliği kendiyle birlikte getirmiş ve çoğu üst düzey telefonda görmediğimiz değişiklikleri hayatımıza sokmuştu.
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Bunlardan biri de aslında günlük hayatta önem arz eden kullanışlılık bakımından fark yaratmayı hedefliyor. Şaşırabilirsiniz fakat Ses Kaydetme uygulamasından bahsediyorum. Aslında sadece kayıt yapabileceğini düşünüyor olabilirsiniz ama bu uygulamanın bir işlevi daha var.
Ses kaydınızı otomatik olarak konuşmanızı algılayarak transkript (yazıya çevirme) edebiliyor ve bunu bulut üzerinden değil, yapay zeka teknolojilerini kullanarak yapıyor.
Eski Pixel kullanıcılarına iyi bir haberimiz var bu yazılımı yakında kendi cihazlarınızda da kullanabileceksiniz. Fakat Google, konuyla ilgili net bir tarih vermedi. Cihazınıza ne zaman aktif olacağını söyleyemiyoruz.
Pixel 4’ten aldığımız kullanıcı deneyimlerine göre, kullanıcılar konuyla ilgili olumlu görüşler bildiriyorlar. Otomatik transkripsiyon seçeneği, oldukça verimli çalışıyor ve neredeyse hatasız çıktılar oluşturabiliyor.
Öğrenciler, editörler, yazarlar, inceleme yapan kullanıcı sınıfları adete telefonlarını bir redaktör edasıyla kullanabiliyor.
Ses Kaydedici, yakın zamanda Google Play üzerinden eski Pixel sınıfı cihazlara etkin hale gelecek. Buradaki linkten belli aralıklarla cihazınızın desteğini kontrol edebilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
MIUI 11 ne zaman geliyor? Hangi cihazlar MIUI 11 alacak?
Xiaomi bu sabah yaptığı Mi 9 Pro ve Mi Mix Alpha lansmanında aynı zamanda MIUI 11 beta ve çıkışı hakkında bilgi de paylaştı.
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Hangi telefonlar MIUI 11 beta güncellemesini alacak?
Xiaomi oldukça geniş bir skaladaki telefonda MIUI 11 beta güncellemesini vereceğini duyurdu. Güncellemeyi alacak cihazların tam listesi ise şu şekilde;
- Xiaomi: Mi 5C, Mi MAX 2, Mi Note 2, Mi MIX, Mi 5s, Mi 5s Plus, Mi 5X, Mi Play, Mi Note3, Mi 6X, Mi 6, Mi MIX 2, Mi 8 SE, Mi 8 Youth Edition, Mi MAX 3, Mi CC 9, Mi CC 9e, Mi CC 9 Meitu Custom Version, Mi 8, Mi 8 screen fingerprint version, Mi MIX 3, Mi 8 Explorer Edition, Mi MIX 2S, Mi 9 SE, Mi 9
- Redmi: Redmi Note 4X, Redmi 4X, Redmi Note 5A standard version, Redmi Note 5A high version, Redmi 5A, Redmi 5, Redmi 5 Plus, Redmi 6A, Redmi 6, Redmi Note 5, Redmi 6 Pro, Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro, Redmi K20 Pro, Redmi K20, Redmi Note 8 Pro
MIUI 11 Beta ne zaman geliyor?
Xiaomi’den yapılan açıklamaya göre bugünden itibaren kapalı beta testi başlayan MIUI 11 için 27 Eylül tarihinde ise açık beta sistemine geçilecek. Yukarıda listelenen tüm cihazlar MIUI 11 beta desteğine sahip olacak.
MIUI 11 güncellemesi ne zaman başlıyor?
MIUI 11 güncellemesi için kesin bir tarih vermeyen Xiaomi kanadı önümüzdeki aydan itibaren Kasım ayının sonuna kadar MIUI 11 güncellemesi dağıtımını yapacak. Verilen bilgiye göre;
- Ekim Ortası: Mi 9, Mi 9 Transparent, Mi 9 SE, Mi MIX 3, Mi MIX 2S, Mi 8, Mi 8 Youth, Mi 8 Explorer’s Edition, Mi 8 (in-display fingeprint), Mi 8 SE, Mi MAX 3, Redmi K20 Pro, Redmi K20 Pro Premium Edition, Redmi K20, Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro, Redmi 7
- Ekim Sonu: Mi 9 Pro 5G version, Mi CC 9, Mi CC 9 Meitu Custom Version, Mi CC 9e, Mi MIX 2, Mi Note3, Mi 6, Mi 6X, Redmi 7A, Redmi 6 Pro, Redmi Note 5, Redmi 6A, Redmi 6, Redmi S2
- Kasım Başı:Mi MIX, Mi 5s, Mi 5s plus, Mi 5X, Mi 5C, Mi Note2, Mi PLAY, Mi Max 2, Redmi Note 8, Redmi Note 8 Pro, Redmi 5 Plus, Redmi 5, Red Rice Phone 5A, Redmi Phone 4X, Redmi Note 5A Standard Edition, Redmi 5A High Edition
Yukarıda bahsedilmeyen Remi K20, CC 9e ve Note 8 Pro modelleri de daha geç sürede MIUI güncellemesini alacaklar.
Haber
BenQ X-Sign Broadcast ile ineraktif eğitim sunacak
X-Sign Broadcast sistemi BenQ İnteraktif Ekran (IFP) tabanlı Kampüs Yayın Sistemi’ne destek için piyasaya sürüldü. Sistem, öğretmenlerin BenQ interaktif ekranlarında metin, resim, dosya, ses ve video göndererek yeni nesil eğitime katkı sağlıyor. Öğretmenler bu sistem ile ders içeriği sunumu, duyuru ile öğrencilerin çalışmalarını anlık olarak inceleyebilecek.
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X-Sign Broadcast Google Drive, OneDrive, Dropbox ve kendi ağ klasörü gibi bulut depolama hizmetlerini de kullanarak metin, ses, video ve MS Office dosyaları sunumu ve paylaşımı yapabiliyor. Web tabanlı bir sistem olan X-Sign ile bilgisayar, akıllı telefon veya tablet ile içerik teslimatı planlamalarına da olanak tanıyor.
Söz konusu sistemde iki ayrı mod bulunuyor. Araya girme modunda, mesajlar hemen yüklenip iletilebiliyor. Bu mod, iptal edilen dersler, oda atamaları veya son tarihler gibi hatırlatıcılar ve değişiklik bildirimleri sağlıyor. Zamanlanmış mod ise ekran kapatılmış olsa bile içerik, zamanlandığı anda görünüyor. Grup Mesajı Yayını ise belirlenen ya da tüm BenQ interaktf ekranlarda bildirim yayınlanmasını sağlıyor.
Temel ve Premium abonelik planı olan sistemde temel versiyonu basit metinleri, görüntüleri, videoları ve YouTube videolarını destekliyor. Premium ise bunlara ek olarak Google Drive, OneDrive, okulun kendi ağ klasörü ve Canlı Yayın gibi Cloud Depolama hizmetleri destekliyor. Her iki planla da, BenQ İnteraktif Ekran tarafından sunulan X-Sign Broadcast, okullara yeni nesil bir sistem sağlıyor.
X-Sign Broadcast Temel paketi 30 Ekim 2019’a kadar ücretsiz deneme için kullanılabilir durumda.
Yazılım
OneUI 2.0 Android Q ile birlikte gelecek
Samsung’un yeni arayüzü OneUI ikinci büyük güncellemesine hazırlanıyor. OneUI 2.0 tasarımı Android Q yeniliklerini barındıracak.
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OneUI 2.0 birçok yenilik ile beraber gelecek
Samsung’un akıllı telefonlar için geliştirdiği yeni arayüzü OneUI Geliştiriciler Konferansı’nda tanıtılmıştı. Kullanım deneyimi ve akıcılık başlıkları altında sürdürülen proje ilk etapta Galaxy S9, Galaxy S9+ ve Note 9 modellerinin kullanımına açılmıştı. Android 9 Pie işletim sistemi üzerinde çalışan arayüz Galaxy J7 Pro için de yayınlanmıştı. Android Q final sürümüne yaklaşılırken SAMMobile ekibi yeni Android sürümünün OneUI 2.0 arabirimi ile geleceğini belirtti. Android Q yeniliklerine sahip olacak yeni arayüzde Google’ın Geliştiriciler Konferansı’nda tanıttığı Dijital Denge geliştirmelerinin de olması bekleniyor. Bu özellik ile birlikte akıllı telefon kullanıcıları cihazlarındaki uygulamalar hakkında detaylı bilgiye sahip olacak, uygulamaları tek merkezden denetleyebilecek.
Samsung’un yeni arayüzünde gelmesi planlanan bir başka Android Q özelliği ise Live Caption. Live Caption özelliği kullanıcılara, videolarda ağ bağlantısına gerek duymadan altyazı desteği sunabilecek. Eş zamanlı yürütülen çevirim özelliğinin amiral gemisi modellere sunulması bekleniyor. Paylaşılan makalede ayrıca yeni Galaxy amiral gemisinden de bahsedildi. Yeni Galaxy amiral gemisinin diğer cihazlardan farklı olarak OneUI 2.1 arabirimi ile çıkış yapılacağı öngörülüyor. Sürüm versiyonunun değişikliğine işaret edilse bile, bu arayüze sahip olacak yeni cihazın yazılımsal yeniliklerinden henüz bahsedilmedi. 2019 yılı son çeyreğinde final sürümünün paylaşılması beklenen Android Q projesi son aşamalara gelinildiğinde ise yazılım hakkında daha çok detayın ortaya çıkacağı düşünülüyor.