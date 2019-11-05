Pixel 4’ün Ses Kaydedici’si eski Pixel’ler için kullanıma açıldı!

Pixel 4, geçen aylarda Google’ın yapmış olduğu bir etkinlik dahilinde kullanıma sunulmuştu. Bununla birlikte birçok yeniliği kendiyle birlikte getirmiş ve çoğu üst düzey telefonda görmediğimiz değişiklikleri hayatımıza sokmuştu.

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Bunlardan biri de aslında günlük hayatta önem arz eden kullanışlılık bakımından fark yaratmayı hedefliyor. Şaşırabilirsiniz fakat Ses Kaydetme uygulamasından bahsediyorum. Aslında sadece kayıt yapabileceğini düşünüyor olabilirsiniz ama bu uygulamanın bir işlevi daha var.

Ses kaydınızı otomatik olarak konuşmanızı algılayarak transkript (yazıya çevirme) edebiliyor ve bunu bulut üzerinden değil, yapay zeka teknolojilerini kullanarak yapıyor.

Eski Pixel kullanıcılarına iyi bir haberimiz var bu yazılımı yakında kendi cihazlarınızda da kullanabileceksiniz. Fakat Google, konuyla ilgili net bir tarih vermedi. Cihazınıza ne zaman aktif olacağını söyleyemiyoruz.

Pixel 4’ten aldığımız kullanıcı deneyimlerine göre, kullanıcılar konuyla ilgili olumlu görüşler bildiriyorlar. Otomatik transkripsiyon seçeneği, oldukça verimli çalışıyor ve neredeyse hatasız çıktılar oluşturabiliyor.

Öğrenciler, editörler, yazarlar, inceleme yapan kullanıcı sınıfları adete telefonlarını bir redaktör edasıyla kullanabiliyor.

Ses Kaydedici, yakın zamanda Google Play üzerinden eski Pixel sınıfı cihazlara etkin hale gelecek. Buradaki linkten belli aralıklarla cihazınızın desteğini kontrol edebilirsiniz.