Pixel 4 XL “Çok turuncu” rengiyle basın görselleri sızdırıldı!

Samsung, Çin’de cep telefonu üretimine son verdiğini açıkladı. Çarşamba günü açıklama yapan Samsung yetkilileri, dünyanın en büyük akıllı telefon pazarı Çin’de bulunan yerli rakiplerin rekabeti sıkılaştırmasından dolayı zarar gördüklerini belirtti.

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Haziran ayında benzer şekilde başka bir fabrikasında üretimi askıya alan Samsung, Huizhou kentinde olan tesisini kapatarak Çin’deki telefon üretimine son verdi. Ayrıca Sony de Pekin’deki akılı telefon tesisini kapattığını, bundan sonra yalnızca Tayland’da akıllı telefon üretimi yapacağını açıklamıştı. Her şeye rağmen Apple hala Çin’de üretim yapmaya devam ediyor.

Cape Investment & Securities’in analisti Park Sung-soon‘a göre, Çinli tüketiciler uygun fiyatlı cihazlar için yerel markalara ve birinci sınıf modeller için diğer markalara yönelince Samsung şirketinin Çin’deki pazar payı %1’e kadar geriledi. Güney Koreli teknoloji devinin, Çin’deki pazar payı 2013’ün ortalarında % 15 civarındaydı.

Park Sung ayrıca, “Çin’de insanlar yerli markalardan düşük fiyatlı akıllı telefonlar ve Apple veya Huawei’den yüksek kaliteli telefonlar satın alıyorlar. Samsung’un payını canlandırmak için çok az umudu var “ dedi.

Ülkedeki artan iş gücü maliyetleri ve ekonomik yavaşlama, şirketlerin daha cazip ülkelere taşınmasına neden oluyor. Samsung, üretim maliyetinin düşük olması nedeniyle Hindistan ve Vietnam gibi ülkelerde üretim kapasitesini artırıyor.

Samsung, üretim ekipmanlarının pazar gereksinimlerine ve küresel stratejilere dayalı olarak başka sahalara aktarılacağını söyledi. Ancak Güney Koreli teknoloji devi, Çin’de akıllı telefon satışına devam edecek. Şirket, Çin’deki tesisin kapasitesi ve çalışan sayısı hakkındaki soruları geri çevirse de 2017 yılındaki raporlara göre 6,000 çalışan ile birlikte 63 milyon ünite üretim kapasitesinin olduğu bilinmekte.