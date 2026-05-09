ABD Savunma Bakanlığı, yıllardır merak konusu olan tanımlanamayan hava fenomenlerine dair arşiv kapılarını araladı. Kongre’nin 2022 yılında verdiği talimatın ardından, Trump yönetiminin maksimum şeffaflık vaadiyle örtüşen bu hamle, kamuoyunda uzun süredir beklenen bir gelişmeydi. Yayımlanan belgeler, askeri kayıtlardan astronot görüşmelerine kadar geniş bir yelpazeye yayılıyor. Peki, paylaşılan bu Pentagon UFO belgeleri evrende yalnız olmadığımıza dair somut bir kanıt sunuyor mu?

Pentagon UFO belgeleri ve 162 gizli dosyanın içeriği

Pentagon, ilk aşamada gizliliği kaldırılmış 162 adet dosyayı dijital ortamda erişime açtı. Bakanlık yetkilileri, paylaşılan bu arşivlerin yalnızca mevcut teknoloji ve verilerle açıklığa kavuşturulamayan çözülememiş vakaları kapsadığını bildirdi. Dosyaların içeriğinde FBI mülakatları, NASA görev kayıtları, askeri kızılötesi görüntüler ve astronotların telsiz konuşma dökümleri gibi kritik materyaller bulunuyor. Pentagon UFO belgeleri serisinin önümüzdeki haftalarda yeni dosyalarla genişletileceği de resmi olarak duyuruldu.

Paylaşılan veriler arasında en çok ilgi çeken unsurlardan biri, Apollo 17 görevine ait kayıtlar oldu. İnsanlığın Ay’a yaptığı son yolculukta astronotların uzay boşluğunda gördükleri son derece parlak parçacıkları “4 Temmuz havai fişeklerine” benzetmesi, dosyalardaki en ilginç tanıklıklardan biri olarak öne çıkıyor. Ayrıca Ay yüzeyinde üç parlak noktanın oluşturduğu ve üçgen bir formasyonu andıran fotoğraflar, Apollo 17 UFO tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Pentagon analizlerinde, bu görüntülerin fiziksel bir nesneye ait olma ihtimali üzerinde duruluyor.

Modern gözlemler: FBI drone raporu ve bölgesel vakalar

Arşiv sadece tarihsel görevlerle sınırlı kalmıyor; 2023 yılına ait bir FBI raporu, fenomenin güncelliğini koruduğunu gösteriyor. Rapora göre bir drone pilotu, gökyüzünde yoğun ışık saçan doğrusal bir nesne gördüğünü ve cismin saniyeler içinde aniden gözden kaybolduğunu ifade etti. Bunun yanı sıra Japonya yakınları, Afrika ve ABD’nin batı kıyılarında kaydedilmiş, teknik olarak açıklanamayan askeri görüntüler de UAP raporu kapsamında kamuoyuna sunulan belgeler arasında yer alıyor.

Hükümetin bu hamlesi, önceki yönetimlerin konuyu itibarsızlaştırma çabalarına karşı bir duruş sergilemeyi hedefliyor. Trump yönetiminin X üzerinden yaptığı paylaşımlarda, UFO ve UAP konularında maksimum şeffaflık hedefinin altı çiziliyor. Bu yaklaşım, konunun artık sadece bir komplo teorisi değil, devlet düzeyinde ciddiye alınan bir güvenlik ve araştırma meselesi haline geldiğini kanıtlıyor. Pentagon UFO belgeleri üzerindeki incelemeler derinleştikçe, geçmişteki pek çok karanlık noktanın aydınlanması bekleniyor.

Uzaylı yaşamına dair kesin bir kanıt var mı?

Belgelerin yarattığı büyük heyecana rağmen, Pentagon’un resmi tutumu temkinli kalmaya devam ediyor. Savunma Bakanlığı’nın 2024 tarihli genel UAP raporu, yüzlerce vakayı kayıt altına almış olsa da ABD hükümetinin elinde henüz dünya dışı teknolojiye veya uzaylı yaşamına dair kesin bir kanıt bulunmadığını belirtiyor. Yetkililer, gözlemlenen fenomenlerin bir kısmının yabancı devletlerin gizli teknolojileri veya atmosferik olaylar olabileceği ihtimalini de göz ardı etmiyor.

Yine de bu deklase süreci, bilim insanları ve araştırmacılar için paha biçilemez bir veri seti sunuyor. Apollo 17 UFO tanıklığı gibi somut verilerin halka açılması, konunun sivil denetime girmesi açısından büyük önem taşıyor. Pentagon, incelemesi tamamlanan diğer dosyaların da düzenli olarak paylaşılmaya devam edeceğini belirterek, meraklı bekleyişin süreceği sinyalini verdi.

UAP nedir?

UAP (Unidentified Aerial Phenomena), Türkçe karşılığıyla “tanımlanamayan hava fenomeni” anlamına gelir. Geleneksel UFO teriminin daha kapsamlı ve bilimsel versiyonu olan UAP, sadece uçan nesneleri değil, atmosferde gözlemlenen ancak fiziksel olarak açıklanamayan her türlü ışık, hareket ve optik olayı tanımlamak için kullanılır.

İlginizi Çekebilir: Türkiye 2027’de Ay’a ulaşıyor! Milli hibrit roket motoru derin uzayda neyi değiştirecek?

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Pentagon UFO belgeleri içindeki bu yeni veriler evrende yalnız olmadığımızın bir işareti olabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!