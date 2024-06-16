Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, İtalya’nın ev sahipliğinde gerçekleşen G7 Zirvesi‘ne katılarak tarihi bir ilke imza attı. İlk kez bir Papa, G7 zirvesine katıldı. Özel bir oturumda dünya liderlerine seslenen Papa, yapay zekanın getirdiği olası tehlikeler ve sunduğu fırsatlar hakkında önemli uyarılarda bulundu.

Papa Yapay Zeka Uyarısında Bulundu: G7 Zirvesi Karıştı

Papa Francis, yapay zeka ve etik konularında görüşlerini dile getirerek, bu güçlü teknolojinin geliştirilmesi ve kullanımı sırasında “insan onurunun” korunmasının öncelikli olması gerektiğini belirtti. Papa, yapay zekanın insan ilişkilerini algoritmalara indirgeme riski taşıdığını vurguladı. Papa yapay zeka konusunda G7 liderlerini ve tüm dünyayı uyardı.

Papa Francis, konuşmasında “Bağımsız olarak nasıl seçim yapacağını biliyor gibi görünen makinelerin mucizeleriyle karşı karşıya kaldığımızda, karar vermenin her zaman insana bırakılması gerektiği konusunda çok net olmalıyız. İnsanların kendileri ve yaşamları hakkında karar verme yetilerini ellerinden alırsak, onları makinelerin seçimlerine bağımlı hale getirerek insanlığı umutsuz bir geleceğe mahkum etmiş oluruz,” ifadelerini kullandı.

Katoliklerin lideri yapay zekada politikacıların ve yasa yapıcıların da etkisinde değindi. Papa Francis yapay zekanın insan merkezli kalmasında politikacıların önemli bir rol oynaması gerektiğini söyledi. Silahların ve daha az öldürücü araçların kullanımıyla ilgili kararların makineler tarafından değil, insanlar tarafından verilmesi gerektiğini söyledi. Papa Francis aynı zamanda otonom silahlara da eleştirilerde bulundu. Papa, “Hiçbir makine, bir insanın canını almayı seçmemeli” dedi.

Daha önce, Kilise yapay zeka ile oluşturulmuş bir rahip botunu dinden aforoz etmişti. Bu olay, Papa Francis’in yapay zeka konusundaki endişelerini bir kez daha doğrular nitelikteydi.

Hatırlatmak gerekirse, Papa daha önce rapçi montu ile de yapay zekanın kurbanı olmuştu. Papa’ya rapçi montu giydirilmesi olayının ardından yapay zekanın gücü sorgulanmıştı. Bunların ardından Papa yapay zeka konusunda daha temkinli davranmayı seçmiş gibi görünüyor. Papa G7 konuşması bu bakımdan oldukça önemli.

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