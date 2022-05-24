Panasonic, savunma sektörü için tasarlanmış, aynı zamanda polis ve kamu hizmetleri için çok yönlü bir araç olan yeni 14 inçlik dayanıklı dizüstü bilgisayarı TOUGHBOOK 40‘ı duyurdu. Güçlü model kritik görev operasyonlarını desteklemek için askeri düzeyde güvenlik ve iletişim yetenekleriyle en zorlu koşullarda kullanılmak üzere üretildi.

Esnek cihaz yönetimi

Kullanıcı tarafından değiştirilebilen pil, RAM ve SSD’ye ek olarak, cihazda akıllı kart ve parmak izi okuyucular için dört genişleme alanı daha bulunuyor ve çoklu kullanıcı kimlik doğrulaması içeriyor. Genişletme alanları ayrıca ikinci bir SSD, DVD veya Blu-ray yuvası ve yapılandırılabilir bağlantı noktaları (VGA, True Serial, USB 3.2 Gen1 Type-A ve ikinci bir yerel HDMI veya GLAN) için kullanılabilir.

Savunma sektörü için tasarlanan cihaz, arazide ve araçlarda yapılan operasyonların yanı sıra araç teşhis ve bakımı ve eğitim için de kullanılabiliyor. Polis ve sınır kontrolü için ideal olan cihaz, plaka kontrolü veya şüphelilerin tespiti gibi operasyonel hizmetler için uygundur.

Ayrıca bkz: Huawei, MateBook 16s ve MateBook D16 Laptoplarını Çin’de Satışa Sundu

Aşırı zorluklarla yüzleşmek için performans

Bu yüksek performanslı cihaz, herhangi bir kullanıcının bilgi işlem ihtiyaçlarını karşılayabilir. Windows 11 Güvenli çekirdekli PC, standart olarak Intel Core i5-1145G7 vPro işlemci, 16 GB RAM ve 512 GB NVMe OPAL hızlı serbest bırakma SSD ile birlikte gelir. TOUGHBOOK 40 dizüstü bilgisayar aynı zamanda NATO onaylı VIASAT hızlı serbest bırakma güvenli sürücüleri, MIL konektörleri ve yerleştirme istasyonları ile kullanım için tasarlanmıştır. Ayrıca, işlemler sırasında ışık ve elektronik iletimlerini anında engellemek için tek dokunuşla Gizli Mod işleviyle donatılmıştır.

Yüksek parlaklığa sahip Full HD dokunmatik ekran, tüm ışık koşullarında mükemmel görünürlük sağlar. Batarya, tek batarya ile yaklaşık 18 saat ve iki batarya ile 36 saate varan menzili ile en kritik görevlerin bile üstesinden gelecek şekilde tasarlanmıştır; çalışırken değiştirme işlevi, piller değiştirilirken cihazın çalışır durumda kalmasını da sağlar.

İletişim kurmak için tasarlandı

TOUGHBOOK 40 dizüstü bilgisayar, SIME ve LTE‘yi değiştirmeden mobil moda geçmek için eSIM seçeneği ve yeni 5G seçeneği de dahil olmak üzere işlemler için gereken tüm en son iletişim özellikleriyle donatılmıştır. Tüm büyük GPS navigasyon sistemleriyle kullanılmak üzere tasarlanmış olup, WiFi 6 ve Bluetooth 5.1 desteğinide barındırıyor.

En sağlam

TOUGHBOOK 40, toza ve suya karşı IP66 koruması, MIL-STD810H testi (sıcaklık, nem ve titreşim için) tarafından garanti edilen askeri standartlar ile sağlam konsepti yeni bir seviyeye taşıyor ve maksimum yükseklikten yandan 26 düşmeye dayanacak şekilde test edilmiştir. Panasonic TOUGHBOOK 40 hakkında neler düşünüyorsunuz? Bize yorumlar kısmından bildirin.