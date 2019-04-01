Oyun koleksiyonuyla Guiness Rekorlar Kitabı’na girdi

ABD‘nin Texas eyaletinde yaşayan Antonio Monteiro, sahip olduğu devasa oyun koleksiyonuyla Guiness Rekorlar Kitabı’na girmeye hak kazandı. Monteiro, tam tamına 20.139 adetlik bir oyun koleksiyonuna sahip.

Yıllardır oyun koleksiyonu yapıyor

Monteiro‘nun oyun koleksiyonu öylesine büyük ki tüm oyunları sayma işlemi tam 8 gün sürmüş. Yapılan açıklamaya göre koleksiyonda 1,000’den fazla PlayStation 1 oyunu, Kuzey Amerika’da çıkmış tüm PlayStation 2, PlayStation 3 , PS Vita, PSP ve Xbox oyunlarıyla birlikte 900’den fazla PlayStation 4 oyunu yer alıyor.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Ayrıca koleksiyonda Nintendo’nun ABD ordusuna özel olarak geliştirdiği ve hiç satışa açmadığı Max Basic Rifle Marksmanship Program gibi nadide eserler de yer alıyor. Son olarak oyun haricinde Monteiro’nun 100’den fazla oyun konsoluna sahip olduğunuda belirtelim.