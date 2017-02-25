Overwatch’da Tuhaf İşler Dönüyor

Başarılardan başarılara koşan Overwatch’a Doomfist adlı yeni bir hero mu geliyor?

Geçtiğimiz saatlerde Blizzard‘ın, sosyal paylaşım sitelerinde yaptığı paylaşımları takip ediyorsanız bazı olayların döndüğünü mutlaka görmüşsünüzdür. “Son dakika haberleri” temalı bu gönderiler, Numbani hava alanında bir garip olayları yansıtmakta. Resimden de göreceğiniz gibi; duvardaki izlerin sanki kocaman bir yumruğun yaratmış olduğu hasar sonrası getirdiği çatlaklar olarak görülmekte. Bununla birlikte, aynı haritada cam bir fanus içerisinde duran “demir yumruk” artık yok. Camları kırılmış olan bu fanus içerisindeki demir yumruk “çalınmış” durumda. Tüm bu kanıtları birleştirdiğimiz zaman, “Bu gelen Doomfist‘in ayak sesleri” mi diye düşünmüyor değiliz zira Doomfist karakteri, hayranlar tarafından istenen ve gelmesi büyük bir merakla beklenen hero’lar arasında yerini almıştı.

Bu gönderiler ve kanıtlar bir kenarda dursun; hatırlayacak olursanız geçtiğimiz aylarda, gelmesi beklenen Doomfist karakterinin olası ses sanatçısı yoğun gündemde idi. Reddit adlı sosyal platformda konuşulan gönderiler doğrultusunda, bu gizemli karakterin sesi için düşünülen isim, ünlü Hollywood yıldızı Terry Crews olmuş; Crews’de eğer kendisine böyle bir istekte bulunulursa zevkle değerlendireceğini açıklamıştı. Bu sözlerin ardından, hayranlar tarafından yapılan sayısız çizimler, Doomfist için büyük bir beklenti ve arzu (Hype) yaratmıştı. Sanıyoruz ki, Blizzard‘ın kontrolü dışında gerçekleşen bu beklentiler, Doomfist karakterinin oyuna getirilmesi konusunda bir kamçı görevi üstlenmiş. Son olarak tüm bu yazıların birer “öngörü” olduğunu belirtmekte fayda var. Oyunun yönetmeni Jeff Kaplan‘ın “düşündüğünüz kişi değil” demesi; gelecek olan bu karakterin bambaşka bir karakter de olabilir düşüncesini ortaya çıkarmakta. Kafalarımız bir hayli karışık. Blizzard, sağ gösterip sol mu vuracak, işte bunu hep beraber göreceğiz.