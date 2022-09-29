SEC’nin (ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu) yaptığı açıklamaya göre, Oracle’ın Yabancı Yolsuzluk Uygulamaları Yasasını ikinci kez ihlal etmekle suçlanmasının ardından Oracle ile Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu anlaştı.

SEC, Oracle’ın Hindistan, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki yan kuruluşlarının yabancı yetkililere rüşvet vermek için kullanılan rüşvet fonları yarattığı 2016 ve 2019 yılları arasında yasanın hükümlerini ihlal ettiğini söyledi. SEC’ye göre, Oracle’ın yan kuruluşları da fonları yabancı yetkililere teknoloji konferanslarına katılmaları için ödeme yapmak için kullandı.

Şirket, SEC’nin bulgularını kabul etmedi veya reddetmedi. Ancak suçlamaları çözmek için 23 milyon dolardan fazla ödeyecek.

Oracle kurumsal iletişim başkan yardımcısı Michael Egbert, “SEC tarafından özetlenen davranış, temel değerlerimize ve net politikalarımıza aykırıdır. Bu tür davranışları tespit edersek uygun eylemi gerçekleştiririz” dedi.

SEC, şirketin 2012 yılında Oracle Hindistan’ın milyonlarca dolarlık yan fon yaratmasının ardından suçlamaları da çözdüğünü söyledi.

SEC’nin FCPA birim şefi Charles Cain yaptığı açıklamada, suçlamaların Oracle’da “etkili dahili muhasebe kontrolleri” ihtiyacını vurguladığını söyledi.

Cain, “Kayıt dışı rüşvet fonlarının yaratılması, doğası gereği bu fonların uygunsuz bir şekilde kullanılma riskini artırıyor. Tam olarak burada Oracle’ın Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Hindistan yan kuruluşlarında olan şey bu” dedi.