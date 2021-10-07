OPPO Yeni Kulaklığı OPPO Enco Free2 Kulaklığını Tanıttı!

OPPO, Danimarkalı hoparlör üreticisi Dynaudio ile iş birliğinin ikinci ürünü olan Enco Free2 kablosuz kulaklık modelini tanıttı. Kişiselleştirilmiş ses güçlendirme özelliğine sahip olan Enco Free2, üç mikrofonlu görüşme esnasında gürültü engelleme, optimize edilmiş konforlu kullanım ve 30 saate kadar sürebilen pil ömrü gibi özelliklerle birlikte satışa sunulacak.

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OPPO, Danimarkalı hoparlör üreticisi Dynaudio ile iş birliği gerçekleştirerek yeni nesil gerçek kablosuz kulaklık modeli Enco Free2’yi Türkiye pazarında tüketicilerle buluşturacağını duyurdu. Kulaklıklar, kullanıcıların yalnızca kendi kulaklarına göre özelleştirilebileceğiniz ve kaliteli bir ses deneyimi elde edebileceğiniz için ek bir kişiselleştirilmiş ses güçlendirme özelliği ile donatıldığını belirtmekte fayda var. Bu özelliklerle beraber, üç mikrofonlu çağrıda gürültü engelleme, optimize edilmiş konforlu kullanım ve 30 saate kadar sürebilen pil ömrü sunuluyor. Üç çekirdekli ANC yonga setiyle uyumlu şekilde çalışan ve türünün tek örneği olan kişiselleştirilmiş aktif gürültü engelleme (ANC) teknolojisi, gürültüyü 42 dB’e kadar engelleyebiliyor. OPPO Enco Free2, gerçek kablosuz kulaklık sektöründe iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.

Üstün Ses Deneyimi

Etkili bir gürültü engelleme şehrin koşulları göz önüne alındığında artık bir ihtiyaca dönüşüyor. İşte tam bu noktada OPPO Enco Free2 kablosuz gürültü engelleyici kulaklığının kişiselleştirilmiş ANC(Aktif Gürültü Engelleme) özelliği devreye giriyor. OPPO akustik ekibinin gerçek kullanıcı deneyimi verilerini analiz ederek ve gerçek kulak testleri yaparak geçirdiği sayısız saatlerin bir ürünü olan kişiselleştirilmiş ANC(Aktif Gürültü Engelleme), sektörde iddialı bir teknoloji. Bu özellik etkinleştirildiğinde, OPPO Enco Free2, gürültü engellemede kullanacağı ses eğrisini ve algoritmasını kullanıcının kulak kanalının yapısına göre optimize etmeyi başarıyor.

OPPO Enco Free2, büyük miktarda veriyi işleme konusunda uzmanlaşmış olan üç çekirdekli bir ANC çipi ile bir araya geldiğinde, 42 dB’ye kadar gürültü engelleme aralığına sahip oluyor. Hibrit ANC özelliği ise geliştirilmiş rüzgar gürültüsü önleme kanalı ve hızla değiştirilebileceğiniz Saydamlık Modu ile yeni nesil kulaklıkların gürültü engelleme deneyimini bizlere sunmayı hedefliyor.

Özelleştirilmiş Detaylar

Kişiselleştirilmiş ANC(Aktif Gürültü Engelleme) özeliği, OPPO Enco Free2 kablosuz kulaklığın sunduğu kullanıcı odaklı tek özellik değil tabi ki. Kulaklık ayrıca kişiye özel ses sunan kişiselleştirilmiş ses güçlendirme özelliği de sunuyor. OPPO Enco Free2, kullanıcının kulağına göre uyarlanmış bir ses dengeleme algoritması ve ses eğrisi oluşturmak için kullanıcının duyma hassasiyetini değerlendiren bir test uyguluyor. OPPO Enco Free2 kulaklığı kullandığınız sürece, ANC ve diğer özellikleri sayesinde baslar, ortalar ve tizler, hiçbir ayrıntıyı kaçırmayacağınız kadar net sesler sunuyor.

Üç Mikrofonla Çağrıda Gürültü Engelleme

OPPO, Danimarkalı Dynaudio ile birlikte geliştirdiği Enco X modelinden sonra OPPO Enco Free2’nin sesini birlikte ayarlamak için güçlerini bir kez daha birleştirdiğini duyurdu. Kullanıcıların kaliteli sesli aramaların keyfini çıkarması için OPPO Enco Free2 kablosuz kulaklık, üç mikrofonla çağrıda gürültü engelleme özelliğiyle sunuluyor. Özelliğin tasarımı, çevredeki gürültüyü azaltırken insan sesini iyileştirmeyi başarıyor, özellikle rüzgar sesine ve gürültülü ortamlara karşı etkili bir çözüm sunuyor.

Özenle Geliştirilen Tasarım Detayları

OPPO Enco Free2’nin şarj kutusu, OPPO Enco X kulaklığın avuca mükemmel şekilde oturacak şekilde optimize edilmiş olan çakıl formundaki oval şeklinin mirasını sürdürmeyi hedefliyor. Kolay açılan kapak, ışıkla gelen eğime sahip. Beraberinde OPPO Enco Free2 kablosuz kulaklığın boyutu ve şekli, kulağa rahatça oturacak şekilde ayarlandığını belirtiyor. Kulaklığın gövde kısımları, ışıltılı bir parlaklıkla sunuluyor. Ayrıca, dokunmatik kontrol alanının tasarımında ise kullanıcıların nereye dokunacaklarını bakmadan anlamaları için dokunsal ve geometrik bir ekleme bulunuyor.

Batarya Özellikleri

OPPO Enco Free2 kablosuz kulaklığın ses iletim teknolojisi ve pil ömrü de diğer özellikleri kadar iddialı. Düşük gecikmeli Bluetooth 5.2 iletimine sahip olan kulaklık, oyun sırasında görüntü ve sesi kullanıcılara senkronize bir şekilde sağlamayı başarıyor. Pil ömrüne baktığımızda ise OPPO Enco Free2 kablosuz kulaklık, şarj kutusuyla birlikte 30 saate kadar kullanılabiliyor. Ayrıca OPPO Enco Free2, IP54 sertifikası ile sertifikasıyla birlikte geliyor. Böylelikle suya ve toza karşı dayanıklı olduğunu belirtebiliriz.

Renk seçenekleri arasında Siyah ve beyaz modellere sahip olan OPPO Enco Free2’nin, Türkiye’de tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 899 TL olarak açıklandı.