OPPO RENO 5 İLE 1 AY GEÇİRMEK | Dilşah’la 1 ay #6

Poco X3 Pro, akıllı telefon piyasasının fiyat / performans noktasında önde gelen akıllı telefonlarından biri konumunda. Peki en iyisi olabilir mi? Bana kalırsa, birçok yönden en iyisi zaten Poco X3 Pro. Neden mi? Çünkü kendisine rakip olabilecek hiçbir cihaz yok.

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Poco X3 Pro, Hüküm Dağı’nın eteklerinde dövüldü!

Poco X3 Pro, hepsine hükmedecek bir telefon. Çünkü o, Hüküm Dağı’nın eteklerinde dövüldü. Şaka bir yana, karşısına ne kadar rakip çıkarırsam çıkarayım Poco X3 Pro bir şekilde o cihazların önüne geçmeyi başarıyor. Hatta şartları zorlayarak; karşısına 14 rakip çıkardım ve hepsi de, Poco X3 Pro’nun karşısında yenilgiye uğradı.

Poco X3 Pro neden en iyisi?

6’ya 128’lik versiyonu 26 Mayıs 2021 itibariyle 3.400 TL bandında bulunabiliyor. 8’e 256 versiyonu da 3.650 TL bandında. Yani özetle, Poco ne yapıp ediyor ve X3 modellerinde çok iyi fiyat vermeyi başarıyor. Bu da X3 Pro’nun krallık tahtını sağlamlaştırabilmesine yardımcı oluyor.

Gücünü Qualcomm’un Snapdragon 860 işlemcisinden alan Poco X3 Pro, kendi fiyat bandında benzersiz bir güç sunabiliyor. Bu sayede, rakipleri arasında en güçlü konuma da gelebiliyor. Cihazın AnTuTu’da aldığı puan, 500.000’in üzerine çıkabiliyor.

Performans tarafını geçip gelelim tasarıma. Bu tasarıma gözünüz aşinadır diye tahmin ediyorum çünkü Poco X3 NFC’yle tamamen aynı. Fakat ön tarafta bir ilerleme var Poco X3 Pro’da Gorilla Glass 6’ya geçilmiş. Dayanıklılık yönünden avantaj bu. Tasarımın kötü yana bana kalırsa; güzel gözükse bile ortalamaya göre biraz kalın olması ve arka tarafın bence biraz fazla leke tutuyor oluşu dezavantaj fakat görüntü olarak bence güzel bir tasarım. Ön tarafta 6.67 inç IPS panelin üzerinde bir nokta çentik var. Ufak olduğu için ekran keyfinizi negatif anlamda etkilemiyor. Arka tarafta cihazın merkezinde yer alan şerit ve yan taraflar yine farklı düzenlerde boyanmış durumda.

Cihazda, IP53 sertifikası da var bu da belli oranda suya ve toza dayanıklılık anlamına da geliyor. Fakat IP53 kesin anlamda suya ve toza dirençli anlamına gelmiyor ve bir IP67 veya IP68 kadar efektif değil. IP53 bulunması birçok yönden iyi bir artı olsa da, bu sertifikaya sırtınızı tamamen yaslamanız da çok mantıklı bir hareket olmaz.

Parmak izi okuyucu da, en sevdiğim şekilde güç tuşuna entegre olarak tercih edilmiş.

Ekran tarafında Poco X3 Pro rakiplerinden ciddi manada sıyrılıyor

En başta söylemem lazım ki, Poco X3 Pro ekran tarafında gerçekten çok iddialı fakat bunun haricinde ben de Poco X3 Pro’nun ekranını çok seviyorum çünkü 6.67 inçlik IPS bir panel var HDR destekli ve 120 Hz tazeleme hızını destekleyebiliyor. 240 Hz de dokunma hassasiyeti var. Oyun oynamanın ve içerik tüketmenin çok keyifli olduğu bir cihaz özellikle bu ekranla. Bir de ekranı stereo sesle desteklemişler ve ben çok iddialıyım 5.000-6.000 TL bandını bile hesaba kattığımda ses konusunda bu kadar başarılı cihaz pek yok. Sesin maksimum yüksekliği tatmin edici ve çıkışı da çok temiz. Zaten Hi-Res Audio sertifikası da var. Yani Poco bu X3’lerde bu işi çok iyi yapıyor. Kullanımda hiç AMOLED ekranı aratmayan bir ekran var burada. Hem oyun oynamak hem içerik tüketmek X3 Pro’da inanılmaz keyif verici bir hal alabiliyor.

Pil konusunda X3 Pro’yla ilgili birçok dedikodu mevcut ve cihazın biraz daha hızlı pil tükettiğini söyleyen kullanıcılar olduğunu duydum. Açıkçası ben öyle bir problem yaşamadım. Günlük kullanımımda fazla fazla yetti bana. Zaten 5.160 mAh pil var. Yani günümüz standartlarının baya baya üstünde bir kapasite ve Snapdragon 860 da 7 nm süreçle üretilen bir işlemci olduğu için güç tüketimi konusunda çok da agresif davranmıyor. Bir de zaten 33W hızlı şarj olunca yani yarım saatlik şarj etmeyle bile çok rahat %60’lara ulaşabiliyorsunuz. 1 saat gibi bir sürede de tam şarja ulaşabiliyorsunuz.

Ben sürekli telefondan içerik tüketirim telefondan video izlerim telefondan oyun oynarım diyen ve bütün bunları yaparken kamerada da başarılı bir cihaz istiyorum fiyatı da rakiplerine göre uygun olsun diyenler bence X3 Pro’ya mutlaka bakmalı. Ben X3 NFC’yi çok beğenmiştim ve birçok insana da önerdim ve birçok insan da bana güvenerek X3 NFC’yi aldılar. X3 Pro da aynı düzeyde bir cihaz olmuş. Gönül rahatlığıyla önerebileceğim hatta şuan bir akıllı telefon alacak olsam kendime de alacağım cihazlardan biri. Fiyatına karşılık çok şey sunuyor diye düşünüyorum.