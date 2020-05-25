Oppo Reno 4 serisinin teknik özellikleri belli oldu!

Oppo’nun kamera alanında yetenekli akıllı telefon serisi Reno, kısa süre sonra dördüncü jenerasyonuna kavuşacak. Oppo Reno 4 serisiyle ilgili detaylar her geçen gün biraz daha netleşirken, cihazların teknik özellikleri de önemli ölçüde ortaya çıktı!

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Oppo Reno 4 ve Reno 4 Pro’nun detaylı özellikleri görüntülendi!

Oppo Reno 4 ve Reno 4 Pro olarak iki farklı cihazdan oluşan seri, ufak farklılıklar dışında birbiriyle benzer özellikler barındırıyor. Reno 4 modelinde 6.43 inç boyutunda bir ekran bulunurken, Pro sürümünde ise ekran boyutu 6.55 inç düzeyine yükseliyor. Bunun dışında iki cihazın ekranı da Full HD+ çözünürlük ve AMOLED panel taşıyor. Ayrıca Reno 4 Pro modelinde 3D kavisli şelale ekran konseptinin benimsendiği görülüyor.

Gücünü Qualcomm Snapdragon 765G işlemciden alan Oppo Reno 4 Pro, 8/12 GB RAM ve 128/256 GB depolama taşıyacak. Serinin düz versiyonunda ise Snapdragon 765G işlemci korunurken, 8 GB RAM ve 128/256 GB depolama bulunacak.

İki cihazın arasında fark ise kamera tarafında net bir şekilde ortaya çıkıyor. Reno 4 Pro modelinin dörtlü arka kamera paketinde 48 megapiksel çözünürlüklü ve OIS destekli bir ana sensör ev sahipliği yapıyor. 12 megapiksel monokrom, 13 megapiksel telefoto ve ToF sensörleri ise dörtlü kameranın diğer üyeleri oluyor. OIS taşımayan düz versiyonda ise yardımcı kameralar 8 megapiksel ultra geniş açı, 2 megapiksel derinlik ve ToF sensör olarak değişiyor. Ön kamera tarafında da düz versiyonda 32+2 megapiksellik çift kamera, Pro versiyonda ise 32 megapiksel çözünürlüklü tek sensör yer alıyor.

Haziran ayında tanıtılacak olan cihazların özellikle kamera tarafında ayrıldığı net şekilde görülüyor. Bunun yanı sıra serinin fiyatlandırması ve çıkış tarihi açısından bir bilgi ise henüz bulunmuyor.