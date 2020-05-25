Akıllı Telefonlar
Oppo Reno 4 serisinin teknik özellikleri belli oldu!
Oppo’nun kamera alanında yetenekli akıllı telefon serisi Reno, kısa süre sonra dördüncü jenerasyonuna kavuşacak. Oppo Reno 4 serisiyle ilgili detaylar her geçen gün biraz daha netleşirken, cihazların teknik özellikleri de önemli ölçüde ortaya çıktı!
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Oppo Reno 4 ve Reno 4 Pro’nun detaylı özellikleri görüntülendi!
Oppo Reno 4 ve Reno 4 Pro olarak iki farklı cihazdan oluşan seri, ufak farklılıklar dışında birbiriyle benzer özellikler barındırıyor. Reno 4 modelinde 6.43 inç boyutunda bir ekran bulunurken, Pro sürümünde ise ekran boyutu 6.55 inç düzeyine yükseliyor. Bunun dışında iki cihazın ekranı da Full HD+ çözünürlük ve AMOLED panel taşıyor. Ayrıca Reno 4 Pro modelinde 3D kavisli şelale ekran konseptinin benimsendiği görülüyor.
Gücünü Qualcomm Snapdragon 765G işlemciden alan Oppo Reno 4 Pro, 8/12 GB RAM ve 128/256 GB depolama taşıyacak. Serinin düz versiyonunda ise Snapdragon 765G işlemci korunurken, 8 GB RAM ve 128/256 GB depolama bulunacak.
İki cihazın arasında fark ise kamera tarafında net bir şekilde ortaya çıkıyor. Reno 4 Pro modelinin dörtlü arka kamera paketinde 48 megapiksel çözünürlüklü ve OIS destekli bir ana sensör ev sahipliği yapıyor. 12 megapiksel monokrom, 13 megapiksel telefoto ve ToF sensörleri ise dörtlü kameranın diğer üyeleri oluyor. OIS taşımayan düz versiyonda ise yardımcı kameralar 8 megapiksel ultra geniş açı, 2 megapiksel derinlik ve ToF sensör olarak değişiyor. Ön kamera tarafında da düz versiyonda 32+2 megapiksellik çift kamera, Pro versiyonda ise 32 megapiksel çözünürlüklü tek sensör yer alıyor.
Haziran ayında tanıtılacak olan cihazların özellikle kamera tarafında ayrıldığı net şekilde görülüyor. Bunun yanı sıra serinin fiyatlandırması ve çıkış tarihi açısından bir bilgi ise henüz bulunmuyor.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Note 20 Plus için tasarımı belli oldu iddiası!
Samsung, yeni amiral gemisi serisi Galaxy Note 20 ailesini çok yakın bir zamanda çıkarmaya hazırlanıyor. Gelen son bilgilere göre Plus modelin tasarımı belli oldu.
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Galaxy Note 20 Plus için üç büyük kamera iddiası!
Samsung, sevilen serisi Galaxy Note için geri sayımı sürdürüyor. Akıllı telefon dünyasında kendine has ve pek rakibi olmayan serinin yeni üyeleri yakın bir zamanda kullanıcılarla buluşacak. Çıkışına az bir süre kala cihaz hakkında ortaya atılan iddialar da fazlalaşıyor. Son gelen iddia ise, cihazın tasarımının belli olduğu yönünde oldu. Twitter‘da yaptığı sızıntılar ile gündem olan Steve McFly, Galaxy Note 20 Plus cihazına ait olduğu iddia edilen yeni görseller paylaştı. Tasarım detaylarının yer aldığı görsellerde bazı yenilikler mevcut. Genel hatlarıyla bir önceki seriye oldukça benzeyen cihaz farklılığı kamera konusunda gösteriyor. Görsellere göre cihazın arka tarafta üç adet oldukça büyük boyutta kamerası olduğu görülmekte. Ayrıca cihazın kendi boyutunun da büyüyeceği iddia edilirken. İlk iddialara göre ekranı tam 6.9 inç olacakmış.
And here comes your first look at the massive 6.9-inch #Samsung #GalaxyNote20Plus! 360° video + gorgeous 4K renders + dimensions, on behalf of my Friends over @Pigtou_ -> https://t.co/TRlN710tsG pic.twitter.com/MnWwf6LLLY
— Steve H.McFly (@OnLeaks) May 24, 2020
Kalan tasarım detaylarının Note 10 serisiyle hemen hemen aynı olacağı düşünülen cihaz neredeyse tablet boyutunda olacak görünüşe göre. Kendine has kullanım tipi ve kullanıcı profili olan cihaz aynı zamanda bu yıl Samsun tarafından üretilmiş en kuvvetli cihaz olarak görülüyor. Her ne kadar iddialar Plus model için geçerli olsa da kameraların baz model için de aynı büyüklükte olacağı düşünülüyor. Ağustos ayında tanıtımı yapılacak seri, ilerleyen günler de bizlere yeni bilgiler sunacak mı merakla bekliyor olacağız.
Akıllı Telefonlar
Vivo Y70s 5G modelinin detayları sızdırıldı!
Vivo tarafından yakında bir zamanda tanıtılması beklenen Y70s 5G modeli hakkında detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Samsung tarafından üretilecek işlemci ile gelecek olan akıllı telefon, orta segment pazarında oldukça rekabetçi olması bekleniyor.
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Basına sızdırılan bilgiye göre Vivo Y70s 5G, 6.3 inç büyüklüğünde ve 1080×2340(FHD+) çözünürlüğünde LCD ekran ile geliyor. Gücünü Samsung’dan temin edilen Exynos 880 yonga setinden alacak olan cihaz, % 90’lık ekran/gövde oranına sahip.
5G bağlantı destekli yeni akıllı telefon, 16 MP’lik bir selfie kamerası bulunduruyor. Cihazın arka kısmında ise 48 MP çözünürlük sunan ana kamera, 8 MP’lik ultra geniş açılı kamera ve 2 MP’lik derinlik sensörü yer alıyor.
Siyah, mavi ve gri olmak üzere 3 farklı renk seçeneği gelecek olan Vivo Y70s 5G modelinde 6GB / 8GB RAM ve 128GB depolama alanı bulunacak. Android 10 tabanlı FunTouchOS ile gelecek olan cihazda 18 watt hızlı şarj desteği sunan 4.500 mAh kapasiteli bir batarya bulunuyor.
Haziran başında ilk olarak Çin pazarında satışa çıkacak olan akıllı telefonun 6 GB RAM/ 128 GB depolama sunan modeli 280 dolarlık bir fiyat etiketine sahip. 8 GB RAM/ 128 GB’lık modeli ise 305 dolara satılması planlanıyor.
Vivo Y70s 5G modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6.53 inç büyüklüğünde IPS LCD
- İşlemci: Samsung Exynos 880
- RAM: 6 GB ya da 8 GB
- Depolama Alanı: 128 GB (microSD desteği yok)
- Ön Kamera: f/2.0 diyafram açıklığında 16 MP
- Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP
- Bağlantı: 5G, çift SIM 4G, GPS, WiFi, Bluetooth 5.0, 3.5 mm kulaklık girişi, USB Type-C
- İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı FunTouchOS
- Renkler: Siyah, mavi ve gri
- Boyutlar: 162 mm x 76 mm x 8.46 mm
Akıllı Telefonlar
Redmi K30i 5G modeli tanıtıldı!
Redmi, K30 5G modelinin uygun fiyatlı versiyonu olan K30i 5G modelini resmen tanıttı. Şirket uygun fiyatlı 5G özelliğine sahip akıllı telefonu şık tasarımı ve teknik özellikleriyle oldukça dikkat çekiyor.
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Çinli teknoloji üreticisi Redmi, geçtiğimiz yıl büyük ilgi gören Redmi K30 5G üstüne kurulacak Redmi K30i 5G modelini yapmış olduğu lansman ile duyurdu. Redmi’nin yeni telefonu K30’dan en önemli farkı kamera konusunda yer alıyor. Yeni modelde arka taraftaki ana kamera, 64 MP yerine 48 MP’lik çözünürlüğe sahip olacak.
Redmi K30i, 120 Hz yenileme hızına sahip 6,67 inçlik FHD+ IPS LCD ekran üstüne kuruluyor. Gücünü Snapdragon 765G işlemciden alan telefon, 6 GB RAM ve 128 GB depolama seçenekleri sunuluyor. Kutusundan Android 10 tabanlı MIUI 11 arayüzü ile çıkan akıllı telefon, 30W hızlı şarj desteğine sahip 4.500mAh büyüklüğünde bir batarya ile geliyor.
Beyaz, mor, mavi ve kırmızı renkleri ile 2 Haziran’da satışa çıkacak olan cihazın etiket fiyatı ise 280 dolar olarak belirlenmiş. Redmi’nin uygun fiyatlı ve 5G’ye sahip akıllı telefonu ülkemizde satışa çıkıp çıkmayacağı henüz netlik kazanmadı.
Redmi K30i 5G modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6.67 inç FHD + IPS LCD (1080 x 2400 çözünürlük, 120Hz yenileme hızı)
- Boyut: 165,3 x 76,6 x 8,8 mm
- Ağırlık: 208g
- Batarya: 4.500mAh
- Ön Kamera: 20 MP + 2 MP
- Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
- RAM: 6 GB
- Depolama: 128 GB
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 730G
- Bağlantı: Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS/AGPS+GLONASS+Beidou