OPPO | Nesini Seviyorsunuz? #5

Markaların yaptıklarını ve beğenilen yanlarını konuştuğumuz seri olan Nesini Seviyorsunuz’da bu sefer OPPO’yu konuştuk. Böylece bu seride sizden gelen cevaplar doğrultusunda kendi görüşlerimizi de belirterek keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

Bakmakta fayda var: HUAWEI | Nesini Seviyorsunuz? #4

Sizden gelen yorumlardan bazıları şu şekilde:

00:00 Giriş

1:20 Tasarımı ve ColorOS Yazılımı

1:58 Oppo ve Vivo Çin’de en fazla satılan ilk iki marka olarak görünüyor. Xiaomi üçüncü sırada. Yeni trendler hep tasarım üzerine. Tasarımda beğenilen özellikleri de normal ise satışları daha çok oluyor.

4:12 Renkleri ve tasarımı. Benim literatürüme Oppo rengi diye girdi mesela bundan dolayı seviyorum diyebilirim.

5:14 Kutunun içinde kulaklık çıkması.

6:33 Telefondan anlamayan tüketicilere, telefona verdikleri parayı telefonun hakkettiğini düşündürtmesini belki sevebilirim. Reklam stratejisi iyi marka.

10:07 Opponun kamerası tasarımı çok hoşuma gidiyor. Ekranı da iyi işler çıkarıyor

11:21 Apple, OnePlus ve Huawei ye göre bir sürü alternatif var ama Find X2 Pro ve Find X3 Pro gibi bazı modelleri Türkiye getirse daha güzel olacak.

13:30 ColorOS arayüzü. En öne çıkan özelliği RAM genişletme, onun dışında hem özelleştirilebilir hem de akıcı bir arayüzü var.

14:42 Tüketiciyi genellikle tasarım ve kamerayla kendini çekmesini seviyorum.

16:17 Kamerada çok başarılı bir de şarjda. Reno4 Pro aldım hala kullanıyorum. 2 sene daha kullanmayı düşünüyorum.

17:37 Hızlı şarj konusunda kendini kanıtlamalarını. ColorOS’un ayrı bir işletim sistemi gibi farklı bir deneyim vermesini. RAM arttırma ve birçok yaratıcı yeni özelliği geliştirmelerini seviyorum. Herşeye rağmen en sevdiğim değil 🙂

22:25 Güzel tasarımı iyi malzeme kalitesiyle harmanlayıp ekran konusunda da başarılı cihazlar yapması. Ayrıca ColorOS arayüzü de çok başarılı gerçekten. Amiral gemisinde Find serisi bayağı iyi gözüküyor.

22:55 Telefonlarının genel (tasarımsal ve malzeme) kalitesini seviyorum,bazı markalar gibi işlemciyi güçlü tutup malzeme kalitesinden ödün vermiyor.

24:47 Normal bir Android telefon olmasına rağmen çok premium hissettiriyor fiyatı biraz daha uygun olsa gerek tasarımıyla gerek özellikleriyle alınabilecek en mantıklı telefonlardan bir tanesi.

26:09 Piyasaya kaçak olarak gelmemesi ve iddalı hızlı şarjları.

30:05 Eski cihazları çok kötü benim gözümde ama yenileri efsane. Reno3 ve Find X2 den sonra kendilerini baya iyileştirdiler ama biraz Huawei gibi tablet ,laptop kısımlarına girseler başaracaklarına inanıyorum.

31:08 Kesinlikle arayüzün sadeliği en sevdiğim yanı. Sony Xperia z3+ ve iPhone 6s gibi döneminin amiral gemisi cihazlarından sonra Reno5 Lite gibi orta seviye bir cihaz ile aynı akıcılığı bana yaşatabilmesi çok güzel. Bunun yanında bir de hızlı şarj. Kağıt üstünde güzel duran özellik günlük hayatta cidden hayat kurtarıcı bir hal alıyor.

31:52 Genelde Lite modellerde Mediatek ve Pro modellerde Snapdragon işlemci seçimine giderek Lite ve Pro modellerde en keskin ayrımı yaparak alıcının kafasını karıştırmayan net bir firma olduğunu düşünüyorum.

34:05: Kullanılan materyallerinin fiyatına göre kaliteli olması ve premium bir his vermesi ama aynı şeyi donanım bakımından söyleyemem artık maalesef fiyat/performans cihazlar üretmiyor.

35:02 Piyasada düşük ekipmanları yüksek fiyatlara satmasıyla anılsa da şu unutulmamalı: Oppo zaten gamer telefonları satmıyor.Telefonu bir bütün olarak gören bu marka kutusundan işlemcisine kadar güzel bir harmanlama yapıyor ve günlük kullanıcının eline arayüzü ile birlikte premium bir cihaz çıkarıyor.

36:50 Malzeme kalitesini, arayüzünü, gizliliğini ki bir android cihazda en başarılı bulduğum yazılım. Ayrıca sevdiğim Soloop, Oppo Labs, Heyfun gibi çok başarılı uygulamaları bulunmakta.