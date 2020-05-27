Oppo kendi işlemcisini üretmek için adım atıyor!

Apple, Huawei ve Samsung; ürettikleri mobil ürünlerinde kendi mobil yonga setlerini kullanarak bu alanda bağımsız hareket edebilme şansına sahip oluyor. Yeterli altyapıya sahip olmayan pek çok akıllı telefon üreticisi ise Qualcomm ve MediaTek ile çalışmak durumunda kalıyor. Son dönemde adından söz ettiren Oppo, yakın dönemde başladığı bağımsız yonga tasarımı çalışmalarını hızlandırdı!

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Oppo, bağımsız işlemci tasarımı için çekirdek bir ekip kurdu!

Nikkei Asia Review’ın raporuna göre, Oppo’nun geçtiğimiz yıl başlattığı çalışmaları bir adım öteye taşımak için hazırlık yaptığı belirtiliyor. Bunun için Şanghay’da özel bir ofis kuran marka, mobil yonga konusunda tecrübe sahibi birkaç üst düzey ismi bünyesine kattı. Bu isimler arasında MediaTek eski COO’su Jeffrey Ju ve şirketin 5G çalışmalarında aktif olarak yer alan birkaç yöneticinin olduğu ifade ediliyor.

Yönetimsel kadronun yanı sıra işin mühendislik tarafında da yoğun bir hazırlık başlamış. Çin’in en büyük ikinci yonga üreticisi UNISOC’tan üretim konusunda yetkin çok sayıda mühendisin transfer edildiği, gelen bilgiler arasında bulunuyor. Ayrıca Qualcomm ve Huawei’de çalışan bazı mühendisler de yakın zamanda Oppo tarafından transfer teklifi aldıklarını belirterek durumu doğruluyor.

Analistlere göre, Oppo’nun kendi mobil yongalarını üretme projesi zaten uzun süredir masada duruyordu. Amerika’nın geçtiğimiz yıldan bu yana Huawei’ye karşı takındığı tutum şirketin çalışmalarını hızlandırmasına neden oldu. Sektör uzmanları ise işlemci üretiminde son kullanıcıyı memnun edecek seviyeye gelmenin hem zaman, hem de maliyet açısından kolay olmayacağını söylüyor.