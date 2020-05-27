Akıllı Telefonlar
Oppo kendi işlemcisini üretmek için adım atıyor!
Apple, Huawei ve Samsung; ürettikleri mobil ürünlerinde kendi mobil yonga setlerini kullanarak bu alanda bağımsız hareket edebilme şansına sahip oluyor. Yeterli altyapıya sahip olmayan pek çok akıllı telefon üreticisi ise Qualcomm ve MediaTek ile çalışmak durumunda kalıyor. Son dönemde adından söz ettiren Oppo, yakın dönemde başladığı bağımsız yonga tasarımı çalışmalarını hızlandırdı!
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Oppo, bağımsız işlemci tasarımı için çekirdek bir ekip kurdu!
Nikkei Asia Review’ın raporuna göre, Oppo’nun geçtiğimiz yıl başlattığı çalışmaları bir adım öteye taşımak için hazırlık yaptığı belirtiliyor. Bunun için Şanghay’da özel bir ofis kuran marka, mobil yonga konusunda tecrübe sahibi birkaç üst düzey ismi bünyesine kattı. Bu isimler arasında MediaTek eski COO’su Jeffrey Ju ve şirketin 5G çalışmalarında aktif olarak yer alan birkaç yöneticinin olduğu ifade ediliyor.
Yönetimsel kadronun yanı sıra işin mühendislik tarafında da yoğun bir hazırlık başlamış. Çin’in en büyük ikinci yonga üreticisi UNISOC’tan üretim konusunda yetkin çok sayıda mühendisin transfer edildiği, gelen bilgiler arasında bulunuyor. Ayrıca Qualcomm ve Huawei’de çalışan bazı mühendisler de yakın zamanda Oppo tarafından transfer teklifi aldıklarını belirterek durumu doğruluyor.
Analistlere göre, Oppo’nun kendi mobil yongalarını üretme projesi zaten uzun süredir masada duruyordu. Amerika’nın geçtiğimiz yıldan bu yana Huawei’ye karşı takındığı tutum şirketin çalışmalarını hızlandırmasına neden oldu. Sektör uzmanları ise işlemci üretiminde son kullanıcıyı memnun edecek seviyeye gelmenin hem zaman, hem de maliyet açısından kolay olmayacağını söylüyor.
Akıllı Telefonlar
Apple iPhone 12 tanıtımı, Kasım sonuna ertelenebilir!
Cowen Yatırım Bankası tarafından yayımlanan bir rapora göre Apple, her yıl olduğu gibi Eylül Ayı ortasında gerçekleştirilmesi planlanan iPhone 12 modellerinin lansmanını 2 ay kadar erteleyerek Kasım Ayı sonunda gerçekleştirebilir. Önceki haberlerde, devam eden salgın sebebiyle lansman ve seri üretim süreçlerinin 1 ay kadar gecikebileceği tahmin ediliyordu. Bunlara ek olarak yeni yayımlanan habere göre üretim sayıları 2020 Yılı’nın ikinci çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre %13 düşerek 35 milyon seviyesine geriledi.
iPhone 12 lansmanında, hepsi 5G bağlantısı destekli 4 model tanıtılaması bekleniyor. Daha önce piyasaya sürülen modellere göre daha küçük çentiklere sahip olması beklenen modeller, OLED panellerle gelecek. Tanıtılacak cihazların 6.7, 5,4 ve 6,1 inç ekran boyutlarına sahip olmaları bekleniyor. Söz konusu modellerin, iPad Pro tasarımını andıran keskin hatlar sunacağı tahmin ediliyor.
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Apple iPhone 12 modellerinin, TSMC’nin 5 nm sürecinde üretilmiş A14 yonga setleri ile piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor. Serinin giriş seviyesi modelleri olacak 5,4 ve 6,1 inç ekran boyutlu iPhone’ların 4 GB, diğer 6,1 ve 6,7 inç boyutlu modellerin ise 6 GB RAM kapasitesine sahip olması bekleniyor. 512 GB’a kadar depolama kapasitesi sunacak olan modellerin en düşük 128 GB kapasite ile gelmesi bekleniyor. Bir önceki seride gördüğümüz 64 GB depolama kapasiteli modeller yerini 128 GB kapasiteli modellere bırakabilir.
Akıllı Telefonlar
Vivo X50 Pro canlı fotoğraflarıyla ortaya çıktı!
Vivo X50 serisi hakkında son zamanlarda çok fazla teaser ve sızıntı gördük. Bugün ise Vivo X50 Pro, canlı fotoğraflarıyla görüntülendi. Cihazın canlı fotoğrafları, CGI olmayan ve kamera kurulumunu detaylıca görebileceğimiz şekilde paylaşıldı. Ayrıca ön taraftan da bir fotoğraf paylaşıldı ve burada ekranın kavisli olduğunu daha net görebiliyoruz.
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Vivo X50 serisi hakkında başka neler ortaya çıktı?
Vivo, X50 Pro kamerasının tıpkı bir gimbal gibi çalıştığından bahsetmişti. Şirketin paylaştığı yeni teaser ile cihazın “micro-cloud” stabilizasyonu ve kameranın optimizasyonu gösterildi. Bu arada Digital Chat Station taban sürüm X50 için bazı özellikler ortaya çıkardı. Cihaz 6.56 inçlik 1080p+ çözünürlüklü 90 Hz ekran tazeleme hızına sahip AMOLED bir ekran ile gelecek. Ayrıca renderlarda gördüğümüz gibi kavisli bir ekrana sahip olacak.
Vivo X50, arka tarafta 48 MP çözünürlüklü Sony IMX598 sensörünü kullanacak. İkincil kamera 13 MP çözünürlüklü Samsung S5K3L6, üçüncül kamera ise 8 MP OmniVision OV08A10 olacak. OmniVision 2x ve 3x optik zoom yapabilen kameralar için özel olarak tasarlanmıştır. Cihazın son arka kamerası ise 8 MP çözünürlüklü ultra geniş açılı Hynix Hi-846 sensörü olacak. Ön tarafta ise 32 MP çözünürlüklü Samsung GD1 sensörü bulunacak.
DCS‘ye göre Vivo X50, Snapdragon 765G yonga seti ve 4.315 mAh pil kapasitesi ile gelecek. Ayrıca cihada 3.5 mm kulaklık girişi olması bekleniyor. X50 ve X50 Pro, 1 Haziran‘da resmi olarak tanıtılacak.
Akıllı Telefonlar
iPhone 12 ekranlarını Samsung, LG ve BOE üretecek!
Geçtiğimiz yıl yayımlanan bir haberde, Samsung’un yeni iPhone 12 modelleri için tek OLED üreticisi olacağı iddia edilmişti. Ancak son söylentilere göre durum beklenildiği gibi olmayacak.
Firmalardan sızan bazı haberlere göre bu yıl tanıtılacak olan iPhone modellerinin Samsung üretimi OLED panellere sahip olacak. Geri kalan siparişler LG ve BOE tarafından karşılanacak. Cuppertino merkezli şirket tedarik zincirini çeşitlendirerek tüm işi tek tedarikçinin eline bırakmayacak.
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Apple’ın birden fazla tedarikçi ile çalışmasının bir diğer sebebinin, üretim adetlerinin fazlalığı olduğu düşünülüyor. Bu yılın tüm iPhone modellerinin OLED panellere sahip olacağı ve markanın satış rakamları düşünüldüğünde, Samsung’un dahi bu siparişe yetişememe ihtimali yüksek görünüyor.