Oppo Find X8 Ultra, 2025’in en iddialı amiral gemisi olarak sahneye çıktı ve şimdiden teknoloji dünyasında büyük ses getirdi. Markanın en ince amiral gemisi kameralı telefonu olma unvanını taşıyan bu model, yalnızca tasarımıyla değil, performans, kamera ve dayanıklılık gibi alanlardaki yenilikleriyle de dikkat çekiyor. 8,78 mm kalınlığındaki Oppo Find X8 Ultra, hem IP68 hem de IP69 sertifikalarıyla suya ve toza karşı üst düzey koruma sunuyor. SGS’den alınan beş yıldızlı düşme direnci sertifikası da cabası.

Oppo Find X8 Ultra ile Mobil Fotoğrafçılıkta Yeni Dönem Başladı!

Oppo Find X8 Ultra’nın merkezinde gücünü Snapdragon 8 Elite yonga setinden alan 8 çekirdekli sistem bulunuyor. Bu performans canavarı, 16 GB’a kadar LPDDR5X RAM ve 1 TB’a kadar UFS 4.1 depolama kapasitesiyle destekleniyor. Yazılım tarafında ise cihaz, Android 15 tabanlı ColorOS 15 ile çalışıyor. 6.100mAh kapasiteli silikon-karbon batarya, önceki nesle kıyasla %20 daha fazla güç sunuyor. 100W SUPERVOOC hızlı şarj ve 50W AIRVOOC kablosuz şarj desteğiyle kullanıcıları yarı yolda bırakmıyor.

Göz alıcı LTPO OLED ekranı 6,82 inç büyüklüğünde ve 1-120Hz yenileme hızı ile 1.600 nit parlaklık değerine ulaşabiliyor. Görsel deneyimi üst seviyeye taşıyan bu panel, 3.168×1.440 çözünürlük sunuyor.

Oppo Find X8 Ultra, kullanıcı dostu tasarımıyla da fark yaratıyor. Yeni eklenen Kısayol düğmesi çok yönlü kişiselleştirme seçenekleri sunarken, Hızlı düğme ise fotoğraf ve video çekimlerinde pratiklik sağlıyor. Mat Siyah, Saf Beyaz ve Deniz Kabuğu Pembesi renkleriyle rafine bir estetik sunan cihaz, hem metal hem de cam yüzeylerde pürüzsüz mat dokunuşlarla geliyor.

Oppo Find X8 Ultra’nın kamera sistemi adeta profesyonel bir ekipmana meydan okuyor. Ana kamerada, büyük 1 inçlik Sony LYT900 sensör bulunuyor. Bu sensör, iPhone 16 Pro Max ve Galaxy S25 Ultra gibi rakiplerine göre çok daha geniş görüntü alanı sunuyor. İki yeni 50MP telefoto kamera – biri 3x 70mm f/2.1, diğeri 6x 135mm f/3.1 – ile detay kaybı yaşamadan yakın çekimler artık çok daha net.

Ultra geniş açı kamerası kağıt üzerinde küçültülmüş görünse de, LYT506 ön kamera sayesinde selfie deneyimi üst seviyeye taşınıyor. Ayrıca, yeni True Chroma teknolojisi, Hasselblad dokunuşuyla birleşerek cilt tonlarını her ışık koşulunda doğal göstermeyi başarıyor. HyperTone Görüntü Motoru ve ProXDR desteğiyle yapay zekâ destekli tonlamalar daha zengin ve gerçekçi hale geliyor.

Video tarafında ise 4K çözünürlükte 120fps yavaş çekim özelliği ve Dolby Vision desteği, içerik üreticiler için büyük avantaj sunuyor.

Oppo Find X8 Ultra yalnızca teknik özellikleriyle değil, yenilikçi yaklaşımıyla da mobil teknoloji dünyasında yeni bir çağın kapılarını aralıyor. Çin dışına çıkıp çıkmayacağı henüz net olmasa da, beklentiler oldukça yüksek.

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Siz Oppo Find X8 Ultra hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.