OPPO’nun bu ayın sonlarına doğru Çin’de bir etkinlik düzenlemesi planlanıyor. Etkinlikte OPPO’nun OPPO Find N3 adlı katlanabilir cihazı, Watch 4 Pro akıllı saati ve Pad Air 2 adlı tabletini duyurması bekleniyor. Find N3 modeli, şu ana kadar IMDA, EEC, NBTC, TKDN gibi çeşitli sertifikalara sahip bulunuyor. Bu cihaz, markanın üçüncü nesil katlanabilir telefonu olarak öne çıkıyor ve temel özellikleri daha önce internet üzerinde sızdırılmıştı. Güvenilir bir kaynak olan Digital Chat Station (DCS), yaklaşan Find N3 hakkında daha fazla ayrıntıyı paylaştı.

DCS’ye göre, OPPO Find N3 modelinin her iki ekran paneli de yüksek çözünürlük sunacak. Cihazın iç ekranı 7,82 inç boyutunda olacak ve 2.268 x 2.440 piksel QHD çözünürlüğe sahip olacak. Dış ana ekran ise 6,31 inç boyutunda olacak ve 2.484 x 1.116 çözünürlüğe sahip olacak. Bu da muhtemelen 1,5K piksel çözünürlüğüne denk geliyor. Find N3’ün 20:9 en-boy oranına sahip bir ekranla geleceği belirtiliyor. Tahminlere göre, Find N3 modeli katlanabilir ekran için en yüksek piksel yoğunluğuna (PPI) sahip olacak.

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DCS ayrıca, OPPO Find N3 modelinin koleksiyon sürümü olarak satışa sunulacağını açıkladı. Ayrıca, OPPO’nun gelecekteki amiral gemisi modellerinin de 16 GB LPPDR5X RAM ve 1 TB UFS 4.0 depolama alanıyla geleceği söyleniyor. Bununla birlikte, 24 GB RAM’e sahip bir versiyonun da düşünüldüğü belirtiliyor.

Daha önceki raporlara göre, OPPO Find N3 modeli, mühendislik prototipinde 50 MP birincil kamera bulundurmasına rağmen, üçlü arka kamera kurulumuyla gelmesi bekleniyor. Bu kurulumda iki adet 48 MP sensör ve bir 64 MP lens yer alacak. Cihazın ön tarafında ise 32 MP ve 20 MP çözünürlüğünde iki adet selfie kamerası bulunması öngörülüyor. Find N3 modelinin daha önce sızdırıldığı iddia edilen bir şema, periskop lensli ve Hasselblad markalı, yeniden tasarlanmış dairesel bir kamera modülünü ortaya çıkarmıştı. Ayrıca 3C sertifikası listesine göre Find N3 modeli, 100W hızlı şarjı destekleyecek. Bakalım OPPO’nun bu hamlesine Vivo nasıl bir karşılık verecek?