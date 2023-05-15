Çinli teknoloji devi OPPO, söz verdiği gibi şirketin F serisindeki en yeni orta sınıf 5G akıllı telefonu OPPO F23 5G’yi piyasaya sürdü. Özellikleri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran bu telefona gelin yakından göz atalım.

OPPO’nun yeni canavar 120 Hz yenileme hızına sahip 6,72 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlüğünde LCD ekran ile geliyor. F23 5G, 8 GB RAM ve 8 GB’a kadar sanal RAM ile Snapdragon 695 yonga seti tarafından gücünü alıyor. Telefon Android 13’ü kutudan çıkar çıkmaz ColorOS 13 ile çalıştırıyor. OPPO, segmentte bir ilk olan telefon için 4 yıllık Android güncellemesi ve 5 yıllık güvenlik güncellemesi sözü verdi.

Telefon, portreler için 2 MP kamera ve 2 MP mikro lens ile birlikte 64 MP arka kameraya sahip. Pürüzsüz parıldayan bir yüzeye olan OPPO Glow Design’a sahip olan telefon aynı zamanda parmak izlerine, çizilmelere ve aşınmaya karşı dayanıklıdır. Şirket, 3D kavisli arka kapağın rahat ve emin bir tutuş için elinize bir eldiven gibi oturduğunu söylüyor.

Yan tarafa monte edilmiş bir parmak izi tarayıcıya sahiptir ve 67W hızlı şarj desteği ile 5000mAh pil içeriyor. Kutuda 80W şarj cihazı da çıkıyor. OPPO bu hamlesi ile rakiplerine resmen göz dağı veriyor diyebiliriz. Şirket, OPPO Pil Sağlığı Motorunun, pil ömrünü ikiye katlayarak dört yıl veya daha fazla veya 1600 şarj döngüsüne çıkardığını söylüyor.

OPPO F23 5G özellikleri

6,72 inç büyüklüğünde 2400 × 1080 piksel çözünürlüğünde 120 Hz tazelemeli LCD ekran

Sekiz Çekirdekli Snapdragon 695 8 nm Mobil Platform (2,2 GHz x 2+1,8 GHz x 6 Kryo 560 CPU)

Adreno 619L GPU

8 GB LPDDR4x RAM

256 GB (UFS 2.2) depolama

microSD ile 1 TB’a kadar genişletilebilir bellek

ColorOS 13.1 ile Android 13

64MP f/1.7 diyafram açıklığına sahip arka kamera, LED flaş, f/2.2 diyaframa sahip 2MP derinlik sensörü, f/3.3 diyaframa sahip 2MP 20x / 40x mikro lens

f/2.4 diyafram açıklığına sahip 32 MP ön kamera

Yana monte parmak izi sensörü

3,5 mm ses jakı

Boyutlar: 165,6×76,1×8,2 mm

Ağırlık: 192g

5G SA/ NSA (n1/n3/n5/n8/n28A/n40/n41/n77/n78 bantları), Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ac (2,4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2, GPS/GLONASS/Beidou , USB C Tipi

67W SuperVOOC hızlı şarjlı 5000mAh pil