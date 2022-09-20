OPPO, en yeni akustik amiral gemisi gerçek kablosuz kulaklık modeli Enco X2’yi Türkiye pazarında tüketicilerle buluşturdu. Stüdyo kalitesinde ses sunmaya odaklanan gerçek kablosuz kulaklık OPPO Enco X2, Danimarka merkezli hoparlör üreticisi Dynaudio ile tasarlanan Süper Dinamik Dengeli Gelişmiş Motorunun sağladığı (SuperDBEE) akustik sistemle donatıldı. Kulaklıklarda ayrıca yepyeni ve Düşük Gecikmeli Yüksek Çözünürlüklü Ses Kodeği (LHDC) 4.0 bulunuyor. Ultra geniş frekansa sahip aktif gürültü engelleme (ANC) çözümüyle donatılan OPPO Enco X2, etkileyici gürültü engelleme yetenekleriyle sesleri bozulmadan dengelerken amiral gemisi kalitesinde ses sunma konusunda çıtayı yükseltiyor.

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SuperDBEE: Hi-Fi benzeri sesler

SuperDBEE akustik sistemini sunmak için, Dynaudio’nun üst düzey stereo teknolojisi, OPPO Enco X2’nin kulaklık ünitelerine yerleştirilmiş. Koaksiyel çift sürücüleriyle sistem, kullanıcının dinleme keyfini artıran pürüzsüz ve doğal bir ses sunuyor. Buradaki eş eksenli sistemin 0,0095 mm inceliğindeki bas birimi, bir önceki modelden farklı olarak, ultra hızlı aktarmalı ve düşük bozulmalı ultrasonik titreşim sistemine sahip. Sistemde altın solvent döküm sıvı kristal polimer (LCP) diyafram ile yüksek hassasiyetli 0,033 mm inceliğinde DCAA ses bobinleri kullanılıyor. Bu yapı, OPPO Enco X ile karşılaştırıldığında, gerçekçi ve yüksek kaliteli bir dinleme deneyimi için anlık geçiş tepkileri veren ve süper düşük bozulmalar sunan LCP diyaframı sayesinde %31 daha hafif.

Tizler konusunda ise Enco X2, OPPO’nun imzası olan düz diyafram yapıyı koruyor ve Absolute Center Quad-Magnet Planar Tweeter / Mutlak Merkezi Dörtlü Mıknatıslı Düzlemsel Tweeter ile donanmış halde geliyor. Tweeter, önceki nesille kıyaslandığında, kulaklıklarda 40 kHz’e kadar ulaşabilen %100 daha geniş bir frekans aralığı sağlıyor. Ayrıca daha net ve etkili ses vermek için daha yüksek çözünürlüklü bir tiz performansı sunabiliyor.

Yüksek kaliteli ses alabilmek için, DAC olarak bilinen, yüksek performanslı bir ‘dijitalden analoğa dönüştürücü’ gerekiyor. OPPO Enco X2’de, bir donanım olarak bulunan Çip Üzerinde Sistem (SoC) içindeki DAC çipinin devre yapısı yeniden optimize edilmiş. Aynı zamanda daha yüksek kalitede ses endüktörü kullanılmış. Bu geliştirmeler, kulaklıklara iletilen seste %25’lik bir artış sağlamış.

OPPO Enco X2 ayrıca, iki yıllık inovasyon ve araştırmanın bir sonucu olarak geliştirilen Golden Sound özelliğine de sahip. Golden Sound Boost, kullanıcıların işitme seviyelerini, kulak kanalı yapısıyla ilgili bilgileri ve kişiselleştirilmiş dinleme tercihlerini tek yerde entegre ediyor. Akıllı algoritma, yalnızca beş dakikalık bir testle, kullanıcının kulak kanalının modelini çıkarıyor. Bu da OPPO Enco X2’nin kayıt stüdyolarına yakın hassasiyette ses sunmasına yardımcı oluyor.

Gerçek kablosuz gürültü engelleme

Enco X2’nin üç mikrofonunun ikisinde Aktif Gürültü Engelleme’yi destekleyen üç çekirdekli bir çip bulunuyor. 45dB’ye ulaşabilen Aktif Gürültü Engelleme derinliği ve 4000Hz’e kadar genişleyebilen Aktif Gürültü Engelleme Frekans Aralığı sunabilen OPPO Enco X2, geleneksel kulaklıklarda başarılması zor bir işin üstesinden gelerek dış sesleri istenmeyen durumlarda kolay ve etkili bir şekilde bloke edebiliyor. OPPO Enco X2’nin üçlü mikrofon sisteminin en gelişmiş yönü ise sesi kemikten ileten mikrofon özelliği. Mikrofon, kullanıcının sesini tanımlamak ve aramaları geliştirmek için sesi kafa tası kemiğinden ileten (bone voiceprint) bir yapay zeka gürültü azaltma algoritması kullanıyor ve böylece aramalarda kullanıcının sesi her zaman duyulabiliyor.

OPPO ayrıca kişiselleştirilmiş bir Aktif Gürültü Engelleme teknolojisi sunmak için gerçek kullanıcı verilerinden faydalanmış ve binlerce kulak içi test gerçekleştirmiş. Toplanan verilerin yardımıyla OPPO Enco X2, gürültü kontrol eğrisini her kullanıcının kulak kanalı yapısına göre ayarlayabiliyor ve kişiselleştirilmiş Aktif Gürültü Engelleme özelliğini tam anlamıyla kullanıcıya özel hale getirebiliyor. Gerçek kablosuz kulaklıklarda sıkça karşılaşılan rüzgar gürültüsü sorununun üstesinden gelmek için OPPO Enco X2, özel olarak tasarlanmış rüzgar geçirmez tel örgülere sahip. Kavisli tel örgülerin ön kısmındaki deliksiz yapı, sürtünme katsayısını etkili bir şekilde azaltıp sesin geçmesine izin verirken rüzgar sesini etkili bir şekilde engelliyor. Rüzgar geçirmez hava kanalı yapısı rüzgar kontrol algoritmasıyla birleşince, rüzgar sesleri etkili bir şekilde kontrol edilebiliyor. Böylece kullanıcılar tüm dış mekanlarda Hi-Fi ses kalitesinin keyfini çıkarabiliyor.

OPPO Enco X2, önceki modelde çok sevilen bir özellik olan Uyarlanabilir Aktif Gürültü Engelleme özelliğine de sahip. Uyarlanabilir Aktif Gürültü Engelleme, kullanıcının bulunduğu gürültülü ortama ve kullanım senaryolarına bağlı olarak, gürültü engelleme seviyesini anında değiştirebiliyor. Uyarlanabilir Aktif Gürültü Engelleme, evde eğlenen ya da açık havada keyif yapan her kullanıcının gürültü engelleme ihtiyaçlarını karşılıyor.

Enco X2 önemli yükseltmelerle geliyor

OPPO’nun amiral gemisi akustik ürünü OPPO Enco X2, kullanıcı odaklı önemli yükseltmelerle geliştirilmiş. Ekstra uzun pil ömründen iki kulaklıkla ayrı ayrı da bağlantı sağlayabilen Bluetooth 5.2′ye ve optimize edilmiş kullanım rahatlığına kadar her geliştirme, OPPO’nun kullanıcı deneyimine öncelik verme konusundaki titiz çabalarının bir yansıması olarak sunuluyor.

OPPO Enco X2, ultra hızlı şarj ve uyumlu Qi kablosuz şarjı da destekliyor. Şarj kutusunun desteğiyle birlikte, kulaklık 40 saate kadar kullanılabiliyor. 6 saat müzik dinlemek için sadece 5 dakikalık şarj yeterli oluyor. OPPO Enco X2 ayrıca ses aldığı cihazları otomatik değiştirme özelliğine sahip. Hem telefonunuza hem de akıllı saatinize bağlı kulaklıklar, bir arama geldiğinde otomatik olarak telefona bağlanıyor. Bu da kullanıcıların telefonlarını çıkarmadan aramaları yanıtlayabilmesine imkan tanıyor.

OPPO bir yandan da ergonomik tasarım konusundaki araştırmalarını hız kesmeden sürdürüyor ve bu çaba sayesinde 4,7 gram olan OPPO Enco X2 rahat bir kullanım sağlıyor. Kulaklıkların ve şarj kutusunun tasarımı, zarif ve porselen benzeri bir his veren NCVM kaplamayla taçlanıyor. IP54 sertifikasına sahip kulaklıklar kutudan bağımsız olarak toz ve su geçirmeye dayanıklı. Uzun süre kullanımda artan bakteri üremesini engellemeye yardımcı olan anti bakteriyel yapısının yanında, kulaklıkların uç kısımları kulak kiri önleyici özelliğe sahip. OPPO Enco X2, sektörde binaural (stereofonik) ses kaydını destekleyen ilk gerçek kablosuz kulak içi kulaklıklar olarak öne çıkıyor. OPPO Enco X2, gerçek kablosuz kulaklıklarda standartları yeniden belirlerken aynı zamanda daha fazlasını ve daha iyisini sunmak için rekabeti zorluyor.

Siyah ve beyaz renklere sahip kablosuz kulaklık modeli OPPO Enco X2′nin, Türkiye’de tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 2.899 TL.