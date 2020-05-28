Oppo ACE 2 EVA Edition, anime temasıyla tanıtıldı

Oppo, popüler Japon animesi Neon Genesis Evangelion için özel olarak tasarladığı EVA Edition serisini duyurdu. Seride yer alan ürünlerden Oppo ACE 2 Evangelion Edition, fantastik tasarımı ve sürpriz kutu içeriği ile dikkat çekiyor!

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Anime tutkunları için Oppo ACE 2 EVA Editon duyuruldu

Oppo’nun yeni EVA Edition serisi, anime tutkunları için özel düşünülmüş detaylar barındırıyor. Seride yer alan Oppo ACE 2 akıllı telefon modeli, EVA-01 karakterini baz alarak yeniden tasarlanmış. Mor ve yeşil renklere sahip cihazın tematik tasarımı aksesuar tarafında da devam ediyor. Özel tasarım silikon koruyucu kılıf, şarj aleti, USB-C kablosu ve kulak içi kulaklık ise kapsül şeklindeki kutuda yer alıyor. Ayrıca SIM iğnesinin görünümü de animede yer alan “Longinus’un Mızrağı”nı andırıyor.

Amiral gemisi bir telefon olan Oppo ACE 2’nin başlıca özellikleri arasında 6.55 inç Full HD+ OLED ekran, Qualcomm Snapdragon 865 işlemci, 8 GB RAM, 128 GB depolama, 48+8+2+2 MP dörtlü arka kamera, 4.000 mAh batarya ve Android 10 işletim sistemi yer alıyor. Cihazın ColorOS arayüzü de Neon Genesis Evangelion temalı duvar kağıtları sayesinde özelleştiriliyor.

Yalnızca 10.000 adet üretilecek olan ACE 2 EVA Edition, 560 Euro satış fiyatına sahip olacak. 1 Haziran’dan itibaren dünya genelinde satılacak olan serinin diğer ürünleri ise benzer konsepti izliyor. Turuncu ve siyah renklere sahip Oppo Watch 307 dolar, Oppo Enco W31 kablosuz kulaklık 56 dolardan meraklılarıyla buluşacak. Air VOOC kablosuz şarj cihazının satış fiyatı ise 42 dolar olarak belirlenmiş.