Akıllı Telefonlar
Oppo ACE 2 EVA Edition, anime temasıyla tanıtıldı
Oppo, popüler Japon animesi Neon Genesis Evangelion için özel olarak tasarladığı EVA Edition serisini duyurdu. Seride yer alan ürünlerden Oppo ACE 2 Evangelion Edition, fantastik tasarımı ve sürpriz kutu içeriği ile dikkat çekiyor!
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Anime tutkunları için Oppo ACE 2 EVA Editon duyuruldu
Oppo’nun yeni EVA Edition serisi, anime tutkunları için özel düşünülmüş detaylar barındırıyor. Seride yer alan Oppo ACE 2 akıllı telefon modeli, EVA-01 karakterini baz alarak yeniden tasarlanmış. Mor ve yeşil renklere sahip cihazın tematik tasarımı aksesuar tarafında da devam ediyor. Özel tasarım silikon koruyucu kılıf, şarj aleti, USB-C kablosu ve kulak içi kulaklık ise kapsül şeklindeki kutuda yer alıyor. Ayrıca SIM iğnesinin görünümü de animede yer alan “Longinus’un Mızrağı”nı andırıyor.
Amiral gemisi bir telefon olan Oppo ACE 2’nin başlıca özellikleri arasında 6.55 inç Full HD+ OLED ekran, Qualcomm Snapdragon 865 işlemci, 8 GB RAM, 128 GB depolama, 48+8+2+2 MP dörtlü arka kamera, 4.000 mAh batarya ve Android 10 işletim sistemi yer alıyor. Cihazın ColorOS arayüzü de Neon Genesis Evangelion temalı duvar kağıtları sayesinde özelleştiriliyor.
Yalnızca 10.000 adet üretilecek olan ACE 2 EVA Edition, 560 Euro satış fiyatına sahip olacak. 1 Haziran’dan itibaren dünya genelinde satılacak olan serinin diğer ürünleri ise benzer konsepti izliyor. Turuncu ve siyah renklere sahip Oppo Watch 307 dolar, Oppo Enco W31 kablosuz kulaklık 56 dolardan meraklılarıyla buluşacak. Air VOOC kablosuz şarj cihazının satış fiyatı ise 42 dolar olarak belirlenmiş.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy M01 teknik özellikleri ve görselleri sızdırıldı!
Samsung Galaxy M01‘in teknik özellikleri ve cihazın boyutlarını içeren şema şeklindeki görseller Android Pure‘daki çalışanlar tarafından sızdırıldı. Şemalar hızlı başlangıç klavuzunda bulunan görseller gibi cihazın boyut ve bazı özelliklerini içerecek şekilde yayınlandı.
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Samsung Galaxy M01 hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Samsung Galaxy M01, 5.71 inç boyutunda HD+ çözünürlüğe ve 19:9 en boy oranına sahip ekran ile gelecek. Ortaya çıkan görsellerde cihazın boyutlarının 146.3 x 70.86 x 9.8 mm olduğu öğrenildi. Şemada bahsedilen bir başka detay ise cihazda Dolby Atmos ses, Samsung Health, Face ID ve One UI arayüzünün bulunacak olması. Görsellerde ilginç bir şekilde microSD kart alanı “TBD” yani belirsiz gösterildi. Cihazda 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanı bulunuyor. Telefon Snapdragon 439‘dan gücünü alacak ve 4.000 mAh pil kapasitesi bulunacak.
Galaxy M01, arka tarafta 13 MP çözünürlüklü f/2.2 diyafram aralığına sahip ana kamera ile gelecek. İkincil kamera ise 2 MP çözünürlüklü f/2.4 diyafram açıklığına sahip derinlik sensörü olacak. Ön tarafa geldiğimizde ise cihazın 5 MP çözünürlüklü f/2.2 diyafram aralığına sahip selfie kamerası bulunuyor.
Son olarak Samsung Galaxy M01 hakkındaki bazı söylentiler cihazın Hindistan‘da 9000 INR(118$) fiyat etiketi ile çıkacağı yönünde. Bu veriler ışığında cihazın oldukça ucuz bir giriş seviyesi telefon olacağını söyleyebiliriz. Hem Galaxy M01 hem de Galaxy M11‘in Haziran ayının başında Hindistan‘da piyasaya çıkması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Honor Play 4, TENAA’da görüntülendi!
Honor, 3 Haziran‘da Honor Play 4 ve Pro modelini resmi olarak tanıtacağını açıkladı. Bugün ise cihaz TENAA’da teknik özellikleriyle görüntülendi. Ayrıca cihazla ilgili bir poster Honor‘un resmi Weibo sayfasında paylaşıldı.
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Honor Play 4 serisi hakkında neler ortaya çıktı?
Geçtiğimiz hafta Honor Play 4 Pro‘nun ilk renderlarını görmüştük. Bugün, cihaz özelliklerinin de ortaya çıktığı TENAA listesinde taban model Play 4 görüntülendi. Cihaz TNNH-AN00 model numarası ile listelendi. Her iki cihazında 5G desteği ile gelmesini bekliyoruz fakat TENAA henüz yonga setleri hakkında bir bilgi paylaşmıyor. Listede Play 4 için MediaTek 800 olma ihtimali olan 2.0 GHz taban frekanslı sekiz çekirdekli bir CPU‘dan bahsediliyor. Cihazın her ne kadar Kirin 990 5G ile geleceği tahmin edilse de ortaya çıkan TENAA sonuçları ortalığı karıştırmış durumda.
Honor Play 4, 6.81 inçlik 1080×2400 piksel Full HD+ çözünürlüklü bir ekran ile gelecek. Cihazın 4.200 mAh pil kapasitesi bulunacak fakat şarj özellikleri hakkında henüz elimizde bir bilgi bulunmuyor. Telefon 4GB / 6GB / 8GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneği ile gelecek. Depolama alanı tarafında ise 64GB / 128GB / 256GB olmak üzere üç farklı depolama alanı bulunacak.
Play 4, arka tarafta 64 MP çözünürlüklü ana kamera, 8 MP çözünürlüklü ikincil kamera ve 2 adet 2 MP değerinde sensör ile gelecek. Ön tarafta ise nokta delik tasarımlı 16 MP çözünürlüklü selfie kamera bulunuyor. Telefonun ana kamerasının Sony IMX600Y olması bekleniyor bu yüzden yüksek çözünürlüklü olmasa da daha kaliteli bir sensör karşımıza çıkabilir.
Akıllı Telefonlar
Realme Narzo ailesi neden Türkiye’de satılmıyor?
Realme Narzo ailesi, Hindistan’da geçtiğimiz haftalarda tanıtımını gerçekleştirmişti. Firmanın şu an sadece Hindistan içerisinde bulunan yeni ailesi, neden Türkiye’de yok haberimizde açıklamaya çalıştık.
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Şirketin yeni serisi aslında bilmediğimiz ürünleri bünyesinde barındırmıyor. Hindistan’da Realme daha rekabetçi olmak adına bazı isim değişikliklerine gidebiliyor. Bu aksiyonlardan biri de “Narzo ailesi” olarak geçiyor. Global satışlarda ise ülkemizde satışta olan Realme 6i, Narzo 10’a tekabül ederken Realme C3, Realme 10A’ya denk geliyor. Fakat, maalesef ki Narzo 10A‘nın ülkemizde resmi satışı bulunmuyor. Realme Narzo 10 ve Narzo 10A‘nın tüm özelliklerini detaylı olarak bu linkten okuyabilirsiniz.
Realme Narzo ailesi nedir?
Geçtiğimiz haftalarda, YouTube üzerinden lansmanı Hindistan’da gerçekleşen Narzo 10 ve Narzo 10A modelleri satışa çıkmıştı. Realme yaptığı etkinlikte, yeni ailesinin ne anlama geldiğini de açıkladı.
Firmanın kelime anlamı İngilizce tabirle “Next-Level Camera, A Class Processor, Remarkable Battery, Zenith of Design and Outstanding Display” anlamına geliyor. Şirket, bu özelliklerin tamamının baş harfini toplayarak Narzo ismini belirlemiş. Türkçe’ye çevirdiğimizde, “İleri Seviye Kamera, A Seviye İşlemci, Dikkat Çekici Batarya, Üst Düzey Dizayn, Muhteşem Ekran” anlamına geliyor.
Aynı zamanda firma, bu serisinin hedef kitlesine de açıkladı. Z kuşağına yönelik tasarımlar çıkartacaklarını açıklayan firma, gwençlere yönelik cihazlar üretecek. Böylece genç nesiller, donanımlı ama bir taraftan da şık dizayna sahip akıllı telefonlar kullanabilecekler.
Realme 6i (Narzo 10) teknik özellikleri nelerdi?
Ekran özellikleri: 6.5 inç HD+ IPS ekran, damla çentik (Gorilla Glass)
İşlemci seti: Helio G80
Ram ve Rom Seçenekleri: 4GB/128GB
Ön Kamera: 16 MP, f/2.0 diyafram, HDR
Arka Kamera: 48 MP, f/1.8, (geniş), 1/2.25″, 0.8µm, PDAF
8 MP, f/2.3, 13mm (ultra-geniş)
2 MP, f/2.4, (makro), 1/5.0″, 1.75µm
2 MP, f/2.4, (derinlik)
Batarya: 5.000 mAh, 18W hızlı şarj
Realme 10A özellikleri nelerdi?
Ekran özellikleri: 6.5 inç HD+ IPS ekran, damla çentik (Gorilla Glass)
İşlemci seti: Helio G70
Ram ve Rom Seçenekleri: 4GB/128GB
Ön Kamera: 5 MP, f/2.4, 28mm (geniş), 1/5″, 1.12µm, HDR
Arka Kamera: 12 MP, f/1.8, 28mm (geniş), 1/2.8″, 1.25µm, PDAF
2 MP, f/2.4 (makro)
2 MP, f/1.8, (derinlik)
Batarya: 5000 mAh batarya, hızlı şarj desteği yok.