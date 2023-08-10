Bazı OnePlus modellerinde yer alan ekranlar, yeşil çizgi sorunuyla karşılaşmış ve bir anda bu ekranlarda yeşil çizgi belirmişti. Bu sorun, AMOLED panelli OnePlus telefonlarında ortaya çıkan ve birçok kullanıcıyı rahatsız eden bir durumdu. Şimdi, OnePlus bu sorunu ele alarak Hindistan’da kullanıcılara ömür boyu ekran garantisi sunuyor. Türkiye’ye gelir mi bilinmez!

OnePlus Ömür Boyu Ekran Değişim Garantisi Sunmaya Başladı!

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, OnePlus 8 Pro, OnePlus 8T, OnePlus 9 ve OnePlus 9R sahiplerine yönelik ömür boyu ekran garantisi sunulacağı belirtildi. Özellikle OnePlus 8 ve OnePlus 9 serisi cihazlarında yaşanan “yeşil çizgi” sorunu nedeniyle oluşan ekran onarım masrafları bu garantinin kapsamında olacak. Ancak bu ömür boyu ekran garantisi hizmeti yalnızca Hindistan’daki OnePlus kullanıcılarına yönelik olarak geçerli olacak.

OnePlus yetkilileri, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada kullanıcıların yaşadığı rahatsızlığı anladıklarını ve özür dilediklerini belirtti. Şirket, etkilenen kullanıcıları, en yakın OnePlus servis merkezine cihazlarını götürmeye ve gerekli teşhisin ardından ücretsiz ekran değişimi hizmetinden yararlanmaya davet etti. Ayrıca, belirli OnePlus 8 ve 9 Serisi cihaz sahiplerine, cihaz değerinin makul bir yüzdesini kullanarak yeni bir OnePlus cihazına yükseltme fırsatı sunacak olan bir kupon da verileceği duyuruldu.

Bu gelişmeyle birlikte, OnePlus mağazaları da etkilenen kullanıcılara özel indirimler sunacak. Özellikle çevrimiçi satın alma yapan kullanıcılar, etkilenen cihazlarını yeni OnePlus modelleriyle takas ederek indirimlerden yararlanabilecekler. OnePlus Hindistan web sitesi üzerinden çevrimiçi satın alım yapanlar, özel olarak sunulan indirimlerden yararlanarak tercih ettikleri yeni modeli daha avantajlı bir fiyatla edinebilecekler.

OnePlus’ın bu adımı, kullanıcı memnuniyetini ön planda tutma ve teknolojik sorunlara hızlı ve etkili çözümler getirme çabasını yansıtıyor. Etkilenen kullanıcılar artık “yeşil çizgi” sorunuyla uğraşmak yerine, ömür boyu ekran garantisi ile daha sorunsuz bir deneyim yaşayabilecekler.

Umuyoruz ki diğer üreticiler de OnePlus gibi hatalarını kabullenir ve sorunlar nedeniyle mağdur olan tüketicileri memnun edebilecek bir çözüm yolu sunma konusunda çaba gösterir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce OnePlus’ın bu hamlesi doğru mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!