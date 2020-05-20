OnePlus Türkiye’de faaliyetlerine başladı mı? OnePlus 7T ailesi satışta!

OnePlus Türkiye pazarındaki yerini sonunda aldı mı? Uzun bir süredir beklenen ve benzer şirketsel yapılar olarak bilinen Oppo ve realme’nin ülkemize girmesiyle birlikte OnePlus firmasından da bir atılım bekleniyordu. Beklenen nihayet gerçekleşti mi? Hepsiburada üzerinde OnePlus Türkiye Garantili imzasına sahip ilk ürünler ortaya çıktı.

İlginizi çekebilir: OnePlus Z hakkında yeni sızıntılar ortaya çıktı!

Bugün itibarıyla yayına giren ürünler Hepsiburada üzerinde ortaya çıktı. OnePlus’un uzun bir süredir Türkiye’ye girmek için uğraşılarda bulunduğu fakat bir türlü bu uğraşının sonuca ulaşamadığı biliniyordu. Nitekim bugün, birkaç saat önce öğrenilen gelişmeler ülkemize girişin sonunda tamamlandı mı sorusunu akıllara getiriyor.

Hepsiburada üzerinde OnePlus 7T ve 7T Pro artık satışta! (Haber güncelleme alacak.)

Sessiz soluksuz şekilde ürünlerin satışına başlanması açıkçası oldukça şaşırttı. Ürünlerde herhangi bir stokta değil, ibaresi bulunmuyor. Ürünleri istediğiniz gibi sepete ekleyebilir, satın alma sürecini de gerçekleştirebiliyorsunuz. OnePlus Türkiye Garantili olarak bulunan bu ürünler, firmanın resmi olarak Türkiye’de bulunduğunu kanıtlar durumda.

Hepsiburada üzerinde satış fiyatlarına baktığımızda, 7T’nin 128 GB’lık versiyonunun 5.999 TL’lik satış etiketiyle görüntüleyebiliyorken 7T Pro’nun fiyatının 256 GB’lık versiyonunun 8.999 TL olduğunu görüyoruz.

Ürünlerin Hepsiburada linkleri ise şu şekilde;

OnePlus 7T 128 GB

OnePlus 7T Pro 256

OnePlus 7T özellikleri nelerdi?

Ekran: 6.55 inç, 1080 x 2400 piksel AMOLED ekran

6.55 inç, 1080 x 2400 piksel AMOLED ekran Ekran koruması: Ön cam Gorilla Glass 6, Arka cam Gorilla Glass 5, alüminyum çerçeve

Ön cam Gorilla Glass 6, Arka cam Gorilla Glass 5, alüminyum çerçeve İşlemci: Snapdragon 855 Plus (1×2.96 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.78 GHz Kryo 485)

Snapdragon 855 Plus (1×2.96 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.78 GHz Kryo 485) Grafik Birimi : Adreno 640

: Adreno 640 RAM: 128 /256 GB, 8 GB RAM

128 /256 GB, 8 GB RAM Ana kamera: 48 megapiksel, f/1.6, 26mm (wide), 1/2″, 0.8µm, PDAF, OIS

48 megapiksel, f/1.6, 26mm (wide), 1/2″, 0.8µm, PDAF, OIS Geniş açılı kamera: 16 megapiksel, f/2.2, 17mm, ultra geniş açılı

16 megapiksel, f/2.2, 17mm, ultra geniş açılı Telefoto kamera : 12 megapiksel, f/2.2, 51mm (telephoto), PDAF, 2x optical zoom

: 12 megapiksel, f/2.2, 51mm (telephoto), PDAF, 2x optical zoom Arka kamera video : 2160p 30/60fps, 1080p 30/60/240fps, 720p 960fps, Auto HDR, gyro-EIS

: 2160p 30/60fps, 1080p 30/60/240fps, 720p 960fps, Auto HDR, gyro-EIS Ön kamera: 16 Megapiksel, f/2.0, 25mm (geniş açı), 1/3.1″, 1.0µm 1080p 30FPS video

16 Megapiksel, f/2.0, 25mm (geniş açı), 1/3.1″, 1.0µm 1080p 30FPS video Batarya: 3.800 mAh

3.800 mAh Hızlı Şarj: Var, 30 Watt hızlı şarj

Bilgiler, henüz çok taze olduğu için henüz detaylara ulaşmamız mümkün olmadı. Fakat özetle artık OnePlus’ın da Türkiye’de varım diyebileceğini bu linkler çok net şekilde ortaya koyuyor. Umarız ki, uygun fiyata üst segment cihaz algısını, Türkiye pazarında da korumaya devam etmeyi hedeflerler diyoruz.