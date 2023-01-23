Ülkemizde akıllı telefonlar ile yeni yeni çıkış yapan OnePlus aslında aynı zamanda bir TV üreticisi. Özellikle Hindistan pazarında oldukça popüler olan OnePlus TV’ler zarif, hafif tasarımları ve neredeyse çerçevesiz ekranlarıyla öne çıkıyorlar. Çinli şirket en son OnePlus TC 50 Y1S Pro isimli televizyonunu piyasaya sürmüştü. Bugün geldiğimiz noktada OnePlus, amiral gemisi serisi olan Q1 serisinin halefi olacak olan Q2 Pro’yu piyasaya sürüyor.

OnePlus Q2 Pro, sızıntılara göre 120 Hz yenileme hızına sahip 65 inç QLED bir ekrana sahip olacak. Bunun yanı sıra televizyon, 4K çözünürlüğü de destekleyecek.

Rapora göre OnePlus Q2 Pro, Google TV tabanlı bir yazılımla birlikte gelecek. Markanın kendi içerik iyileştirme hizmeti olan OxygenPlay’den de bahsediliyor. Televizyonun Dolby Atmos destekli 70 W’lık bir hoparlöre sahip olduğu söyleniyor. Yeni TV’nin, OnePlus Q1 Pro’nun alt kısmında görülen motorlu soundbar ile gelip gelmeyeceği kesin değil. OnePlus Q2 Pro‘nun 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama ile donatıldığı söyleniyor.

Televizyon öncelikli olarak Hindistan pazarında tanıtılacak ve satışa sunulacak. İlerleyen zamanlarda ise televizyonun global lansmanın yapılıp diğer dünya ülkelerinde satışa çıkması bekleniyor. OnePlus Q2 Pro’nun ülkemize gelip gelmeyeceği ise kesin değil.

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OnePlus, OnePlus Q1 Pro’yu ülkemize getirmemişti. Sebebi de ülkemizde üretilmeyen, dışarıdan getirilip satılan televizyonların çok ağır vergilendirmelere tabii tutulması. Vergilendirmelerden ve döviz kurundan mütevellit televizyonun fiyatı pahalı olacağından çoğu firmak ülkemize televizyon getirip satmaktan çekiniyor. Umarız ilerleyen günlerde sadece OnePlus değil ülkemizde satışı olmayan tüm televizyonları ülkemizde görürüz.